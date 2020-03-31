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Le Monde: страны ЕС принимают антидемократические законы для борьбы с коронавирусом

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Юристы и правозащитники бьют тревогу: из-за пандемии коронавируса всё больше стран Евросоюза объявляют чрезвычайное положение и принимают законы, нарушающие права человека, сообщает Le Monde. Специалисты опасаются, что некоторые правительства могут воспользоваться ситуацией и не отменят беспрецедентные меры, которые являются правомерными только при условии их введения на ограниченный период времени.
Le Monde: страны ЕС принимают антидемократические законы для борьбы с коронавирусом
Reuters

За несколько недель Евросоюз стал эпицентром пандемии COVID-19, поэтому многие страны-члены объявляют чрезвычайную ситуацию и всё больше ограничивают фундаментальные свободы, лежащие в основе европейской демократии, пишет Le Monde. Теперь у Китая с его радикальными мерами — например, использованием технологии опознавания лиц для отлавливания нарушителей карантина — есть последователи в Старом Свете. При этом защитники прав человека и парламентарии высказывают беспокойство о масштабном и беспрецедентном привлечении современных технологий. Быстрое развитие ситуации и ежедневные жертвы заставили правительства реагировать: ещё никогда в мирное время так быстро не принимались и не одобрялись меры, ущемляющие свободы гражданина и ещё вчера считавшиеся немыслимыми.

В то время как голландское правительство отказывается вводить всеобщий карантин якобы из-за того, что он нарушает свободу личности, власти Бельгии быстро приняли противоположное решение, рассказывает издание. Хотя кабинет либерального премьер-министра Софи Вильмес находится в меньшинстве, её поддерживает большая часть оппозиции. Теперь она обладает «особыми полномочиями» и может принимать решения без одобрения парламента.   
 
Как отмечает председатель Лиги прав человека Оливия Вене, цель таких действий во время ЧС является правомерной, но их должны постоянно оценивать из-за опасения, что «забудут отменить после того, как кризис пройдёт». По словам адвоката, призывы к соблюдению карантина являются необходимыми, однако «никому не хочется, чтобы при этом установилось полицейское государство». Другие специалисты по праву высказывают такие же сомнения, однако в Испании не до дебатов: переполненные госпитали не справляются, число умерших ежедневно растёт. Такая же ситуация в Италии, где никто не выступает против присутствия военных на улицах и передачи телефонными операторами госорганам сведений о передвижениях граждан.
 
В Великобритании, которая так гордится своей парламентской демократией, принятое наконец 23 марта решение о карантине не вызвало пока практически никаких возражений: The Daily Telegraph, газета правых консерваторов, была единственной, кто назвал это решение «концом свободы». В противоположность ей все остальные СМИ поддержали решение Бориса Джонсона, на котором настаивали медики и учёные, и даже глава оппозиции Джереми Корбин не оспорил этот выбор. Затем последовали и другие меры: с 26 марта британские полицейские могут выписать штраф за выход из дома без уважительной причины или за собрания более двух человек. Пока гражданам не приходится заполнять специальные справки, как во Франции, однако в некоторых графствах вводят дополнительные меры: так, в Дербишире полиция использует дроны для преследования гуляющих в национальном парке Пик Дистрикт.
 
В Финляндии волна недовольства после изоляции 25 марта всего столичного региона Уусимаа быстро рассеялась: теперь во имя права на жизнь 1,7 млн жителей больше не могут покинуть свои дома до 19 апреля. В Норвегии, напротив, после введения закона о чрезвычайной ситуации 21 марта вызвало острые дебаты, а премьер-министру Эрне Сульберг даже пришлось защищаться от обвинений в госперевороте. В первоначальной версии документа государству доставались все права — против этого карт-бланша массово выступали судьи и юристы, а ассоциация адвокатов Норвегии заявила, что закон заходит «гораздо дальше, чем необходимо». Недовольство профессионалом заставило депутатов потребовать гарантии того, что закон будет действовать только один месяц с возможностью продления, усилится контроль со стороны судов, а главное, достаточно будет трети голосов депутатов, чтобы любое предложение правительства стало недействительным.
 
Что касается использования данных геолокализации, то многие столичные власти называют это временной мерой, пишет французская газета. Так, в Германии во время введённого с 23 марта карантина, который широко одобряют по всей стране, политики, юристы и медиа не устают напоминать, что подобные ограничения могут быть законны только в том случае, если они кратковременные. При этом самым обсуждаемым стало использование геоданных: под давлением общественности министру здравоохранения Йенсу Шпану пришлось дать гарантии тем критикам, которые выступали за предоставление сведений на добровольной основе.
 
Иной раз незаконные меры удавалось не допустить в последний момент: в Болгарии президент-социалист Румен Радев наложил вето на часть законопроекта, принятого консервативным большинством парламента в рамках ЧС. Глава государства отказался ужесточить санкции против «распространения ложной информации», за которую предлагалось сажать в тюрьму до трёх лет. По его словам, такой закон заставил бы экспертов, журналистов и граждан заниматься самоцензурой. Со своей стороны в Дании пересмотрели проект чрезвычайного закона, который должен был разрешить органам правопорядка заходить в дома к тем, кто может быть заражён, без разрешения суда. Хотя этот параграф удалили, закон разрешает тем не менее в принудительном порядке лечить заражённых людей и при необходимости обязать всё население пройти вакцинацию. Кроме того, 24 марта управление по безопасности пациентов под шквалом критики пошло на попятный и отменило свой призыв доносить о подозрительном поведении заражённых людей. Министр здравоохранения Дании Магнус Хёнике признал, что эта мера «зашла слишком далеко по отношению к свободе граждан».
 
Даже само введение чрезвычайного положения в стране порой вызывает проблемы. В Польше через шесть недель (10 мая) должны состояться президентские выборы, и осуществление избирательных прав в контексте пандемии вызывает серьёзные опасения. Оппозиция требует введения ЧС, однако тогда ультраконсервативному большинству из партии «Право и справедливость» пришлось бы перенести голосование и таким образом лишиться значительных преимуществ. Действующий президент Анджей Дуда, главный фаворит предстоящих выборов, является единственным, кто часто появляется в публикациях и на экране во время всеобщего полукарантина. Ещё больше беспокоит оппозицию тот факт, что ультраконсервативное большинство в последние годы множество раз нападало на принципы правового государства и из-за этого постоянно конфликтовало с европейскими институтами, отмечает Le Monde.  
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