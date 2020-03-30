Euronews: НАТО в Литве несёт потери из-за коронавируса — но Россия пугает больше

Среди размещённых в Литве военнослужащих НАТО насчитывается уже несколько десятков заражённых коронавирусной инфекцией. Но руководство страны уверяет, что пандемия только «увеличила угрозу» со стороны России, поэтому не может быть и речи о сокращении контингента. Вильнюс также планирует нарастить военный бюджет до 2,5% ВВП, отклоняя призывы направить эти средства на поддержку здравоохранения и экономики, передаёт Euronews.

Несколько десятков военнослужащих НАТО, расквартированных в Литве, заразились коронавирусом. Известно, что один из заболевших — голландский солдат. Основу сил НАТО в прибалтийской стране составляет механизированный батальон бундесвера. Кроме немцев, есть военнослужащие минимум из семи государств.

Высказываются опасения, что подразделения альянса станут ещё одним опасным очагом распространения заразы. Однако в Минобороны Литвы утверждают, что у своих военнослужащих коронавируса пока нет, а иностранные солдаты расквартированы отдельно от литовских.

АНДРЮС ДИЛДА, начальник отдела по связям с общественностью штаба обороны Литвы: Пока, насколько мне известно, у всех заразившихся военнослужащих болезнь протекает в лёгкой форме. Как наши военные врачи, так и медики батальона НАТО способны справиться с этим самостоятельно.

Коронавирус уже вынудил альянс отменить крупнейшие за несколько десятков лет учения, ознаменованные массовой переброской американцев в Европу. Однако в политическом руководстве Литвы заявляют, что пандемия не уменьшила, а лишь «увеличила угрозу» со стороны России, и потому о сокращении контингента речь идти никак не может.

ГИТАНАС НАУСЕДА, президент Литвы: Конечно же, сейчас мы наблюдаем усиление активности российских разведывательных ведомств. Физический сбор разведданных сильно затруднён из-за вспышки коронавируса, из-за сокращения физических контактов, так что сейчас вся активность перемещается в сетевую сферу.

В Вильнюсе подчеркнули, что вирус не изменит планов страны увеличить военный бюджет до 2,5% ВВП, хотя и высказывались предложения направить эти средства в здравоохранение и на компенсацию экономического урона. По последним данным, в Литве заболели 437 человек, семь из них скончались.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.