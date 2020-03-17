FAZ: коронавирус оказался сильнее «Защитника Европы»

Военные учения Defender Europe, планировавшиеся как крупнейшие манёвры, организованные США за последние 25 лет, отменяются из-за коронавируса, сообщает Frankfurter Allgemeine. Уже прибывшие в Германию американские войска будут отправляться назад, а находившиеся на пути в Европу корабли поворачивают обратно.
Организованные США военные учения Defender Europe 2020 (Защитник Европы 2020. — ИноТВ) будут досрочно прекращены из-за коронавируса, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на сведения, полученные представителем Минобороны ФРГ. По его словам, инициатива о прекращении учений была выдвинута именно американской стороной.
Сообщается, что находившиеся на пути в Германию корабли поворачивают назад, пишет издание. Немецкая сторона также прекращает всякую активность, связанную с учениями: теперь задачей бундесвера будет обеспечение логистической поддержки для организованного вывода американских войск.
Как напоминает Frankfurter Allgemeine, Defender Europe должны были стать крупнейшими учениями с участием американских войск за последние 25 лет. Всего было предусмотрено участие примерно 37 тыс. военных.
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