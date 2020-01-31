Stars and Stripes: Польша и Литва поделятся с НАТО бригадами, чтобы «сдержать» Москву

Министры обороны Литвы и Польши решили укрепить Сувалкский коридор — участок польско-литовской границы между Калининградской областью и Белоруссией, — причислив по одной бригаде к международному штабу Северо-Восточной дивизии, сообщает Stars and Stripes. По данным газеты, так Вильнюс и Варшава рассчитывают укрепить обороноспособность НАТО и «сдержать» Россию.

Польша и Литва договорились отправить бригады в район Сувалкского коридора, чтобы помочь американским войскам, уже дислоцированным в регионе, укрепить обороноспособность НАТО, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на официальное заявление литовского Минобороны по итогам состоявшегося в среду первого заседания совета министров обороны Литвы и Польши. По данным издания, литовская бригада «Железный волк» и 15-я механизированная бригада вооружённых сил Польши в результате этого решения будут причислены к Международному штабу Северо-Восточной дивизии НАТО.

Комментируя новость, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что укрепление Вильнюсом оборонных связей с Польшей должно будет продемонстрировать потенциальным агрессорам единство союзников. «Мы сможем обеспечивать безопасность наших стран и всего региона, только если у нас не будет сомнений по поводу того, как защищать себя во всех форматах — национальном двустороннем и НАТО — ещё в мирное время», — цитирует чиновника Stars and Stripes.

В ходе заседания Кароблис и его польский коллега Мариуш Блащак также обсудили «общую необходимость Литвы и Польши в более длительном дислоцировании американских войск в нашем регионе», говорилось в заявлении литовского Минобороны.

Польша и страны Прибалтики уже давно пытаются добиться отправки в регион дополнительных американских сил, поскольку считают это необходимым для «сдерживания России», отмечает обозреватель Stars and Stripes. В свою очередь, США увеличили численность своих войск в Польше и Прибалтике, находящихся там на ротационной основе, но пока не планируют наращивать размер постоянного контингента в этих странах, подчёркивает журналист.

Как напоминает автор статьи, Сувалкский коридор — участок польско-литовской границы протяжённостью около 64 км, рядом с которым расположена «союзная России Белоруссия», а также российская Калининградская область, где «базируются тысячи солдат и самое современное вооружение». Укрепление этого региона уже давно является одним из приоритетов для НАТО, которое в 2018 году для «сдерживания потенциальной российской агрессии» создало специальные многонациональные бригады, упоминается в материале.

В Польше, в 80 км от Калининграда, размещается контингент союзников под руководством американских войск из 2-го кавалерийского полка, размещающегося в немецком Фильсэкке, пишет Stars and Stripes.