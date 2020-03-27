Немецкий экономист: Германия выдержит только два месяца карантина

Два месяца — это максимальный срок, который Германия сможет пробыть на карантине, заявил в интервью Mitteldeutsche Zeitung Райнт Гропп, президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле. Позже последует серьёзная рецессия, ВВП сильно упадёт, а большинство предприятий разорится. Восстановление же экономики обойдётся очень дорого и займёт много времени, предостерегает эксперт.

Немецкая экономика сможет выдержать только два месяца карантина, заявил в интервью Mitteldeutsche Zeitung Райнт Гропп, президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле. Более длительная изоляция приведёт к «драматическим последствиям». ФРГ ждёт серьёзная рецессия, ВВП упадёт, как во время финансового кризиса 2008—2009 годов, предостерегает эксперт. Каждый месяц этот показатель будет сокращаться на 3%, при этом за два месяца снижение составит уже 10%, а за три — ещё больше. Это называется «кумулятивный эффект», пояснил Гропп.

Поэтому так важно оказать финансовую поддержку всем немецким предприятиям, большинство из которых могут просто «не выжить», и как можно скорее отменить карантин, советует экономист. По его мнению, нужно перейти к более щадящей для экономики борьбе с коронавирусом. Для этого он предлагает использовать быстрые и простые тесты на наличие инфекции, которые будут проводиться каждую неделю: «Тот, кто здоров, может и должен работать. Больные остаются дома. Тем же, кто входит в группы риска, то есть всем, кто старше 65 лет и у кого есть ранее перенесённые заболевания, нужно обеспечить максимальную изоляцию. На них продолжат распространяться нынешние ограничения».

«Медики слишком многое определяют в том, как поступать с вирусом, — сетует Гропп. — Я как экономист, конечно, хотел бы, чтобы мы определяли ход дискуссии. Но, должен признаться, это важно, что к мнению вирусологов и эпидемиологов так внимательно прислушались. Поначалу я тоже недооценил вирус. Но чем больше у нас проверенных знаний о возбудителе, тем более точечные меры мы сможем принимать с учётом в том числе и экономических аспектов». Им важно уделять внимание, потому что иначе экономический ущерб будет настолько большой, что это также отразится на здоровье населения, а восстановление хозяйства обойдётся очень дорого и займёт много времени, подчеркнул эксперт.