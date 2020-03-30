Die Welt: эпидемия коронавируса может подтолкнуть Венгрию к автократии

Из-за распространения коронавируса авторитет и притягательность Западной Европы упали в глазах многих венгров, пишет Die Welt. Премьер страны Виктор Орбан обращает внимание на азиатские модели правления, отмечая, что такие страны, как КНР и Сингапур, справились с эпидемией намного лучше. Как отмечает издание, если ситуация в Европе дойдёт до катастрофической, это ускорит отход Венгрии от демократии в сторону авторитарного правления.

В начале текущей недели парламент Венгрии будет голосовать за то, продлевать ли введённое 11 марта для борьбы с коронавирусом чрезвычайное положение, пишет Die Welt. По мнению оппозиции, такой шаг может превратить Венгрию в автократию, поскольку в проекте закона для чрезвычайного положения нет временных ограничений.

Таким образом, венгерский премьер Виктор Орбан будет управлять страной без парламента, до тех пор, пока он сам не решит прекратить чрезвычайное положение, отмечает издание. Пока неясно, когда парламент соберётся в следующий раз.

Как пишет Die Welt, ни одна из стран ЕС не реагировала на кризис подобным образом: нигде правительство не получало чрезвычайных полномочий на неограниченный срок. Издание напоминает, что в 2016 году в Венгрии вводилось «кризисное положение» из-за ситуации с беженцами: с тех пор оно продлевалось каждые полгода и действует до сих пор. Впрочем, в случае с коронавирусом есть объективные ориентиры: к примеру, получение вакцины стало бы чётким сигналом к окончанию чрезвычайного положения.

При этом сомнительно, что целью Орбана был перенос парламентских выборов 2022 года из-за боязни проигрыша, отмечает Die Welt. Такого мнения не придерживаются даже самые ярые критики венгерского премьера. Кроме того, для переноса выборов недостаточно чрезвычайного положения — необходимо также внести соответствующие изменения в конституцию.

Во всём этом есть ещё одна проблема, пишет издание: из-за кризиса для многих в Венгрии притягательная сила Западной Европы идёт на спад. Всё необходимое для борьбы с коронавирусом оборудование страна получает от Китая. Для самого Орбана всё выглядит так: введение Еврозоны было ошибкой, приведшей к финансовому кризису 2009 года, Брюссель поздно и неправильно отреагировал на миграционный кризис 2015 года и неправильно реагирует на эпидемию коронавируса сейчас.

Новыми примерами становятся азиатские модели: Орбан говорит о том, что Китай справился с кризисом лучше, а Сингапур ещё лучше. Венгерский премьер особенно выделяет Сингапур, сумевший с помощью жёсткого государственного управления в короткие сроки превратиться из бедной страны в процветающую.

Как отмечает Die Welt, многое будет зависеть от того, как Европе удастся справиться с кризисом. Если дело дойдёт до катастрофического положения, то в Восточной Европе сложится представление о том, что время Европы прошло. По мнению издания, такое развитие событий ускорит отход Венгрии от принципов либеральной демократии к авторитарным моделям.