Spiegel: друг Орбана во главе правительства Словении укрепит правый лагерь в Европе

Новым премьер-министром Словении стал Янез Янша, который когда-то был символом демократического движения в стране, однако потом перешёл в лагерь «авторитарных националистов», пишет немецкий журнал Der Spiegel. По версии издания, теперь, когда правительство Словении возглавил друг и единомышленник венгерского премьера Виктора Орбана, ещё одно государство укрепит правый лагерь в Европе.

«Словения орбанизируется», — пишет немецкий журнал Der Spiegel. Новым главой правительства в Любляне стал близкий союзник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и это означает, что ещё в одной европейской стране наметился сдвиг вправо, уверяет автор статьи.

Когда-то Янез Янша был символом словенского демократического движения против коммунизма, но затем он перешёл в лагерь «авторитарных националистов», пишет немецкий журнал. В мировоззрении политика лояльные патриоты — такие, как он — ведут вечную борьбу с инакомыслящими, врагами родины. Он верит в необходимость всеми силами защищать Словению от левых, либералов и мигрантов.

Теперь Янез Янша избран новым главой правительства своей страны. В ближайшие дни он должен представить кабинет министров. Теперь, когда премьер-министром Словении стал политический соратник и друг Виктора Орбана, ещё одна страна ЕС сместилась вправо и укрепила лагерь популистов и националистов, подчёркивает издание. В условиях возможного кризиса с беженцами и на фоне продолжающихся переговоров по бюджету ЕС в Брюсселе это может привести к обострению политических противоречий в Европе.

Как напоминает немецкий журнал, Янша уже был словенским премьер-министром с 2004 по 2008 год, а также на рубеже 2012-2013 годов. В 2018 году все остальные партии воздержались от образования коалиции со Словенской демократической партией, которую он представлял на выборах, — потому что он сам относится к числу наиболее радикальных среди европейских популистов и националистов, утверждает автор статьи.

Хотя в Словении практически нет мигрантов из неевропейских стран, Янша говорит об опасности, которую мигранты представляют для Словении, явно сгущая краски. Точно так же он подогревает предрассудки в отношении представителей других национальностей бывшей Югославии, проживающих в Словении.

По версии автора статьи, Янша что-то позаимствовал у американского президента Дональда Трампа. Его девиз — «Словения прежде всего», неугодные ему новости он называет фейковыми, а критиков в журналистской среде — «проститутками». Он подвергает сомнению, действительно в изменении климата виновны люди, и выступает за право граждан на ношение огнестрельного оружия.

Желание трёх небольших партий в парламенте войти с ним в коалицию большинство комментаторов в Словении объясняет их страхом перед досрочными новыми выборами, которые могут стоить им потери мест в парламенте.

Как отмечается в статье, с новой коалицией нелиберальный лагерь в ЕС получит дополнительное подкрепление. Эксперты полагают, что в Словении появится серьёзная проблема в сфере СМИ, потому что они будут всё активнее распространять политическую пропаганду и сеять ненависть. Словения — небольшая страна, но всё же это важный союзник для Орбана во времена, когда его критикуют в ЕС как политика, стремящегося установить в Венгрии свою диктатуру, отмечают эксперты.

Сам Янша не пытается скрыть своей близости к Орбану. В своей первой после вступления в должность речи новый глава словенского правительства заявил программу, схожую с политикой Орбана по всем ключевым пунктам, от ужесточения политики предоставления убежища и усиления мер безопасности на границах до этно-национальной семейной политики. Только в одном пункте Янша зашёл дальше Орбана: он хочет снова ввести в Словении отменённую в 2003 году воинскую повинность, заключает Der Spiegel.