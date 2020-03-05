1+1 рассказал о новом украинском премьере

Новым украинским премьер-министром стал 44-летний Денис Шмыгаль. Как передаёт «1+1», инженер-экономист по образованию, он работал в бизнесе, а десять лет назад перешёл на государственные должности. После победы на выборах Зеленского возглавлял Ивано-Франковскую область, был вице-премьером в предыдущем кабинете министров.

Новому премьеру Денису Шмыгалю 44 года. Родом он из Львова. По специальности — инженер-экономист.

Работал в бизнесе, а десять лет назад перешёл на государственные должности. После победы на выборах Зеленского возглавил Ивано-Франковскую область.

В начале февраля Шмыгаля назначили вице-премьером. Чтобы заменить шефа в должности, ему понадобился месяц.

Дата выхода в эфир 05 марта 2020 года.