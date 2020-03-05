1+1 рассказал о новом украинском премьере

03:00
Греф раскритиковал высшее образование в России
Глава Сбербанка Герман Греф раскритиковал уровень высшего образования в России.
03:00
В Госдуме оценили идею изменения системы оплаты больничных, отпусков и декретов
Депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов прокомментировал идею изменить систему оплаты отпусков, декретов и больничных.
03:00
Пропавшую в Костромской области восьмилетнюю девочку нашли живой
Восьмилетняя девочка, пропавшая по дороге из школы в городе Нея Костромской области, была найдена живой.
03:00
В горах Крыма погиб турист из Кирова
В горах Крыма погиб 32-летний турист из Кирова. Мужчина отдыхал на скале Дива в посёлке Симеиз. В какой-то момент он сорвался с уступа и упал в море.
03:00
СМИ: В УЕФА намерены создать Летнюю лигу чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по созданию Летней лиги чемпионов.
03:00
СМИ: Излечившийся в КНР от коронавируса умер от повторного заражения
Житель города Ухань в КНР, вылечившийся от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался спустя пять дней после выписки из полевого госпиталя.
03:00
Президент Чехии высказался против антироссийских санкций
Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью словацкой газете Pravda, что санкционная политика Запада против России лишена смысла.
03:00
Путин заявил Эрдогану, что ситуация в Идлибе требует прямого разговора
Ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует прямого разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил российский лидер в начале встречи политиков в Москве.
03:00
«Росконтроль» проверил шампуни для окрашенных волос
Специалисты «Росконтроля» протестировали шампуни для окрашенных волос.
03:00
В Австралии запретили въезд прибывающим из Южной Кореи иностранцам
В Австралии ввели запрет на въезд прибывающим из Южной Кореи иностранным гражданам в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Биатлонистки сборной России выиграли Кубок наций в зачёте Кубка IBU
Женская сборная России по биатлону завоевала Кубок наций в зачёте Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2019/20.
03:00
Более 80 тысяч жителей ДНР получили российское гражданство
Российские паспорта получили более 80 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики, передаёт РИА Новости со ссылкой на миграционную службу МВД ДНР.
03:00
Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина
Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.
03:00
Число заразившихся COVID-19 в Бельгии увеличилось до 50
Минздрав Бельгии сообщил, что число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране увеличилось до 50.
03:00
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась в Кремле.
03:00
В ФРГ число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 349
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии увеличилось до 349.
03:00
Глазырина стала второй в спринтерском зачёте Кубка IBU
Россиянка Екатерина Глазырина заняла третье место в спринтерском зачёте Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
03:00
В омском Минздраве отчитались о проверке больниц из-за смерти пациентки
В омском Минздраве отчитались о результатах проверки больниц, организованной после смерти 45-летней многодетной матери.
03:00
Синоптик оценил вероятность установления аномально тёплых зим в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал возможность того, что аномально тёплые зимы станут привычными в России.
03:00
В Ростове-на-Дону пресекли деятельность террористической ячейки
В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ России пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации.
03:00
СМИ: Полиция провела обыск в офисе агента Роналду
Полиция провела обыск по делу о неуплате налогов в офисе Жорже Мендеша, который является агентом нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.
03:00
Казахстан запретит въезд для граждан Южной Кореи
Власти Казахстана приняли решение с 8 марта временно запретить въезд в республику граждан Южной Кореи из-за распространения коронавируса COVID-19.
03:00
Шипов уволен с поста статс-секретаря — замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Савву Шипова от должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития.
03:00
В Роскачестве дали рекомендации по выбору российских розовых вин
Роскачество рассказало, на что стоит обратить внимание при выборе российских розовых вин.
03:00
Эксперт оценила идею изменения системы оплаты больничных, отпусков и декретов
Эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН Ольга Ерошенкова прокомментировала информацию о том, что в России могут изменить систему оплаты больничных, декретов и отпусков.
03:00
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от последствий коронавируса
В Швейцарии зафиксировали первую смерть от последствий коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
03:00
Китай призвал отменить санкции против Ирана на фоне борьбы с COVID-19
Правительство КНР призвало страны, которые ранее ввели санкции против Ирана, отменить их, чтобы не мешать реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
03:00
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье
Мещанский суд Москвы приговорил Михаила Квасова, обвиняемого в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 270 тыс. рублей.
03:00
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.
03:00
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым»
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.
03:00
Лукашенко рассказал о суперпрагматичной позиции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что республика привержена интеграционным процессам, но при чётком следовании своим интересам, и назвал это суперпрагматичной позицией.
03:00
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Сергей Сторчак освобождён от должности заместителя министра финансов России.
03:00
Эрдоган прибыл в Москву
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Москву, где у него запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
03:00
Вильфанд назвал прошедшую зиму в России самой тёплой в истории
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что прошедшая зима стала самой тёплой за всю историю наблюдений в России.
03:00
Черчесов объяснил, почему сборная России сыграет со Швецией и Молдавией в контрольных матчах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, по каким критериями Швеция и Молдавия были выбраны в качестве соперников национальной команды в контрольных матчах в рамках подготовки к Евро-2020.
03:00
ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента.
03:00
Зеленский прибыл в Полтавскую область для встречи с эвакуированными из КНР
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Полтавскую область, где в населённом пункте Новые Санжары он встретит покидающих карантин эвакуированных из Китая людей.
03:00
Госдума приняла закон о приёме украинцев в гражданство без экзамена
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителя русского языка. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
03:00
Мать живущей в клинике девочки обжаловала её передачу органам опеки
Мать девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», подала апелляционную жалобу на решение суда об ограничении своих родительских прав и передачу ребёнка на попечение в органы опеки.
03:00
Совет ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников
Совет Европейского союза принял решение продлить ещё на один год санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.
03:00
Эксперты дали прогноз о среднем курсе рубля
Экономисты ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец и Андрей Мелащенко дали прогноз динамики курса рубля в связи с ситуацией на мировых рынках из-за коронавируса.
03:00
Черчесов: сборная России по футболу не хочет опускаться ниже поставленной планки
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальная команда хочет провести чемпионат Европы 2020 года не хуже квалификации к нему.
03:00
Трамп объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в США
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News объяснил низкую заболеваемость COVID-19 в США.
03:00
В Кремле анонсировали переговоры Путина с Эрдоганом «один на один»
Переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг, 5 марта, запланированы в формате «один на один». Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
03:00
Черчесов: у сборной России будет на четыре дня меньше подготовки к Евро-2020, чем к ЧМ
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к чемпионату Европы 2020 года.
03:00
Депутат Рады поделился впечатлением от встречи с новым премьером
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о гнетущем впечатлении от первой встречи с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.
03:00
Прокуратура требует пожизненные сроки обвиняемым в убийстве Карлова
Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, передаёт РИА Новости.
03:00
В Кремле рассказали о поиске лжеминёров
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы России занимаются поиском людей, отправляющих ложные сообщения о минировании.
03:00
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.