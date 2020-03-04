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24 канал: обязательный загранпаспорт облегчил украинцам переход российской границы

Материал представлен в переводе ИноТВ
С 1 марта выезд украинцев с Украины в Россию производится только по заграничному паспорту. Как передаёт «24 канал», с новыми правилами пересечения границы процесс стал занимать меньше времени, однако некоторые люди оказались к ним не готовы: они просто не успели сделать документы.
За сутки в Россию только через «Гоптовку» выезжают около 6 тысяч человек. Паспортный контроль для них теперь занимает считанные минуты. С 1 марта выезд в РФ — только по заграничному паспорту. 
 
АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО, инспектор пограничной службы: Если мы раньше проверяли паспорт гражданина Украины вручную, то сейчас мы считываем заграничный паспорт при помощи устройства. Это быстрее, качественнее, поскольку в заграничном паспорте больше защитных элементов. 
 
О выезде исключительно по заграничным паспортам украинцев предупреждали за год, однако некоторые оказались не готовы к нововведениям.
 
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, харьковчанка: Из Харькова в Белгород. Умерла сестра, вот я еду, а брат не поехал, у него нет загранпаспорта. 
 
КОРРЕСПОНДЕНТ: Он оформить не успел, да?
 
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА: Долгое же оформление. 
 
Человека без паспорта просто развернут назад. В Россию въезд закрыт. А вот вернуться оттуда тем, кто выехал до нововведения, можно и по внутреннему.
 
ЮРИЙ ТРУБАЧЁВ, пресс-офицер Восточного регионального управления ГПС Украины: На данный момент на выезд из Украины на участке Восточного регионального управления проследовало около 13,5 тысяч граждан Украины. Лишь 24 особам было отказано. Кто-то забыл взять с собой загранпаспорт, у кого-то он отсутствовал. 
 
Николай едет к родственникам в РФ из Киева. Пенсионеру специально пришлось оформить документы.
 
НИКОЛАЙ, киевлянин: Делали документы две недели, может быть.  
 
КОРРЕСПОНДЕНТ: Специально, потому что ввели?
 
НИКОЛАЙ: Да, нам надо было ехать срочно.
 
Но большинство людей проходят границу именно по заграничному паспорту уже давно. 1 марта они ничего нового не почувствовали.
 
ОЛЕГ, харьковчанин: Процедура стала намного быстрее, когда стал ездить по загранпаспорту. У меня загранпаспорт уже полгода, я эти полгода всё равно езжу по загранпаспорту. Намного быстрее стало и людей поменьше, пока ещё не все сделали себе загранпаспорт. 
 
Новые правила действуют на всей границе с Россией для взрослых и детей. Это должно сделать проезд безопасным и более комфортным. 
 
Анна Черненко, Владимир Павлов, «24 канал».
 
Дата выхода в эфир 04 марта 2020 года.  
 
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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