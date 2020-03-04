24 канал: обязательный загранпаспорт облегчил украинцам переход российской границы

С 1 марта выезд украинцев с Украины в Россию производится только по заграничному паспорту. Как передаёт «24 канал», с новыми правилами пересечения границы процесс стал занимать меньше времени, однако некоторые люди оказались к ним не готовы: они просто не успели сделать документы.

За сутки в Россию только через «Гоптовку» выезжают около 6 тысяч человек. Паспортный контроль для них теперь занимает считанные минуты. С 1 марта выезд в РФ — только по заграничному паспорту.

АЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО, инспектор пограничной службы: Если мы раньше проверяли паспорт гражданина Украины вручную, то сейчас мы считываем заграничный паспорт при помощи устройства. Это быстрее, качественнее, поскольку в заграничном паспорте больше защитных элементов.

О выезде исключительно по заграничным паспортам украинцев предупреждали за год, однако некоторые оказались не готовы к нововведениям.

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, харьковчанка: Из Харькова в Белгород. Умерла сестра, вот я еду, а брат не поехал, у него нет загранпаспорта.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Он оформить не успел, да?

НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА: Долгое же оформление.

Человека без паспорта просто развернут назад. В Россию въезд закрыт. А вот вернуться оттуда тем, кто выехал до нововведения, можно и по внутреннему.

ЮРИЙ ТРУБАЧЁВ, пресс-офицер Восточного регионального управления ГПС Украины: На данный момент на выезд из Украины на участке Восточного регионального управления проследовало около 13,5 тысяч граждан Украины. Лишь 24 особам было отказано. Кто-то забыл взять с собой загранпаспорт, у кого-то он отсутствовал.

Николай едет к родственникам в РФ из Киева. Пенсионеру специально пришлось оформить документы.

НИКОЛАЙ, киевлянин: Делали документы две недели, может быть.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Специально, потому что ввели?

НИКОЛАЙ: Да, нам надо было ехать срочно.

Но большинство людей проходят границу именно по заграничному паспорту уже давно. 1 марта они ничего нового не почувствовали.

ОЛЕГ, харьковчанин: Процедура стала намного быстрее, когда стал ездить по загранпаспорту. У меня загранпаспорт уже полгода, я эти полгода всё равно езжу по загранпаспорту. Намного быстрее стало и людей поменьше, пока ещё не все сделали себе загранпаспорт.

Новые правила действуют на всей границе с Россией для взрослых и детей. Это должно сделать проезд безопасным и более комфортным.

Анна Черненко, Владимир Павлов, «24 канал».

Дата выхода в эфир 04 марта 2020 года.