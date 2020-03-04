24 канал: обязательный загранпаспорт облегчил украинцам переход российской границы
В екатеринбургском «Урале» оценили качество поля стадиона «Шинник» в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с местной командой.
В Московской области пятеро детей отравились крысиным ядом, найденным на полке, после чего были госпитализированы. Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на официального представителя ГСУ СК Московской области Ольгу Врадий.
Директор школы в Ульяновске, в которой подросток ранил ножом учительницу, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о перспективности таких специальностей, как инженер-биомедик, нейроинформатик и инженер виртуальной реальности.
Мадридский «Реал» может сменить наставника предстоящим летом из-за не самых хороших отношений Зинедина Зидана с президентом клуба Флорентино Пересом.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, которые запланированы на 5 марта, должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии.
У кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, который ранее был госпитализирован в Краснодаре, российские врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом дивизионе Сергей Ковалёв в ближайшее время не будет подниматься в первый тяжёлый вес.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры по обеспечению защиты главы государства Владимира Путина от коронавирусной инфекции COVID-19 принимаются.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с 21:00 4 марта до 21:00 6 марта 2020 года из-за ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в составе мадридского «Атлетико».
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что незарегистрированный в России психотропный препарат «Фенобарбитал» 3 марта ввезли в страну с целью выполнения плана по первой поставке незарегистрированных лекарств по жизненным показаниям для детей.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Чемпионка мира и Европы в одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева заявила, что не хотела бы выступать в паре, потому что не доверяет мужчинам.
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Московском регионе на этой неделе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не осложнялась ситуация в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Введённый правительством временный запрет на вывоз медицинских масок из России направлен на борьбу со спекулянтами, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев прокомментировал свою победу над молдаванином Ионом Куцелабой в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC FIght Night 169.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва не исключает выведения оружейных компонентов США и их союзников по НАТО в космическое пространство в скором времени.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что компания обсуждает с США возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал список мер по защите от коронавируса на грядущем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения стены жилого дома в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Защитник «Бруклин Нетс» Карис Леверт показал лучшую результативность в концовке матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за последние 20 лет.
Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал протест в Черновцах, который был устроен местными жителями из-за того, что жена больного коронавирусом не была госпитализирована.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в случае необходимости готова выступать под нейтральным флагом на официальных соревнованиях.
Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Посольство России в Румынии направило ноту в МИД страны в связи с отказом во въезде российскому учёному Алексею Умнову-Денисову.
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в республике подтверждено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об уроках, которые она получила от своего тренера Этери Тутберидзе.
Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
Министерство обороны Непала направило приглашение российским коллегам подняться на гору Эверест в составе международной команды с участием Китая, Индии и США.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции. Он также рассказал о структуре распределения данных средств.
Двое турецких военнослужащих погибли, ещё шестеро получили ранения в Сирии, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассматривающем апелляции российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной на пожизненную дисквалификацию.
Власти Южной Кореи планируют дополнительно выделить на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 $9,82 млрд.
Министр спорта России Олег Матыцин войдёт в попечительский совет Российского футбольного союза (РФС).
В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в преддверии четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком» высказался об игре армейцев в обороне.
Бывший защитник «Спартака», тренер «Урала» Юрий Ковтун определил фаворита матча красно-белых с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России.
Причиной вынужденного возвращения в аэропорт вылета пассажирского Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавшего из Новосибирска в Москву, стало отсутствие индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси.
Адвокат Алексей Панич, представлявший в Спортивном арбитражном суде (CAS) интересы биатлонистки Ольги Зайцевой, настаивает, что не делал заявлений относительно поддельных подписей экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова в документах, предоставленных Международным олимпийским комитетом (МОК).
Мужчина с симптомами вызванного вирусом 2019-nCoV заболевания сбежал из больницы в подмосковном Домодедове. Он был задержан и возвращён на лечение.
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв в следующем поединке сразится с кубинцем Салливаном Баррерой.
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Полиция Новой Зеландии усилила патрулирование у мечетей в городе Крайстчерч в связи с приближающейся первой годовщиной теракта, который унёс жизни более 50 человек, и появившейся угрозой в адрес прихожан.
Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов вспомнил самое яркое дерби со «Спартаком» в своей карьере.