Focus Online: вступление Хорватии в Шенген добавит ЕС проблем на внешних границах

Скорое вступление Хорватии в Шенгенскую зону будет означать ещё 1300 км «проблемных» внешних границ для ЕС, пишет Focus Online. Издание отмечает, что в соседних с Хорватией странах (в частности, в Боснии) находится большое количество беженцев, рвущихся дальше на Запад.

Хорватия скоро должна вступить в Шенгенскую зону, пишет Focus Online: «зелёный свет» её вступлению был дан ещё предыдущим созывом Еврокомиссии. Как отмечает издание, вступление Хорватии в Шенген будет означать ещё 1300 км дополнительных «проблемных» внешних границ для ЕС.

В первой половине 2020 года Хорватия будет председательствовать в Совете ЕС: по словам депутата от немецкой партии ХДС Хильдегард Бентеле, за это время хорваты будут стремиться доказать свою способность укрепить внешние границы ЕС.

Издание напоминает, что ещё в середине 90-х годов хорваты воевали с сербами и боснийцами, что даже доходило до жестоких инцидентов, таких как резня в Сребренице. Как отмечает Focus Online, хорватские соседи до сих пор едва ли готовы к сотрудничеству. Кроме того, Босния находится в неустойчивом положении, на её территории собираются беженцы, рвущиеся дальше на Запад.

Как пишет Focus Online, Хорватия хочет стать посредником в присоединении стран Западных Балкан к ЕС, однако в этом необходимо убедить Францию, которая недавно заблокировала начало переговоров о принятии в ЕС Албании и Северной Македонии. По мнению Хильдегард Бентеле, Хорватия способна изменить позицию Парижа и оказать влияние на процесс расширения ЕС.

Между тем, на время своего председательства, Хорватия ставит перед собой амбициозные планы: она собирается способствовать расширению и развитию Европы, а также увеличению её глобальной роли. Издание отмечает, что полгода во главе Совета ЕС являются для Хорватии вопросом национального престижа и даже, более того, национальной чести. По словам представителей хорватского правительства, председательство в ЕС является «крупнейшим успехом Хорватии с момента её основания». Как отмечает Focus Online, Загреб намерен доказать ЕС свою надёжность.