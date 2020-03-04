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1+1: Владимир Зеленский решил заменить премьер-министра

Материал представлен в переводе ИноТВ
Владимир Зеленский предложил депутатам кандидатуру нового премьер-министра. Как передаёт «1+1», Алексея Гончарука должен будет заменить Денис Шмыгаль, который сейчас занимает посты вице-премьера и министра развития общин и территорий.

Шмыгаль вместо Гончарука. Слухи оправдались: премьер-министр всё-таки написал заявление об отставке, а президент Зеленский несколько часов назад на заседании фракции «Слуги народа» уже представил кандидатуру нового главы правительства.

Денис Шмыгаль сейчас вице-премьер и министр развития общин и территорий. Он уже представил претендентов на должности в своём кабинете. Вот несколько фамилий.

Тимофея Милованова на посту министра экономики должен заменить бывший соратник Виктора Ющенко Роман Жуковский. Сам Милованов, вероятно, останется министром агропромышленного комплекса. 

Министром здравоохранения может стать Илья Емец, известный кардиохирург, министром обороны — генерал в отставке Андрей Таран. Вице-премьер Дмитрий Кулеба имеет шансы возглавить Министерство иностранных дел. 

На своих постах, вероятнее всего, останутся министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр юстиции Денис Малюська и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Относительно некоторых постов в кабмине продолжаются консультации, однако завтра на внеочередном заседании Верховной рады планируют огласить весь список и проголосовать за него.

ГАЛИНА ЯНЧЕНКО, депутат: На сегодняшний день продолжаются консультации с потенциальными кандидатами, но речь идёт о приблизительно пяти-шести министрах, которые сохранят свои портфели, и о приблизительно десяти новых людях в министерствах.

ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК, депутат: Мы обсуждали кандидатуры, но не обсуждали концепцию. Неизвестно, как будет решено и какие пути решения ситуации по наполнению госбюджета и сотрудничества с МВФ видят новый премьер и новые министры, которые претендуют на посты.

Дата выхода в эфир 03 марта 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
1+1 Украина Европа
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