1+1: Владимир Зеленский решил заменить премьер-министра

03:00 «Урал» показал состояние поля в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с «Шинником» В екатеринбургском «Урале» оценили качество поля стадиона «Шинник» в Ярославле перед матчем 1/4 финала Кубка России с местной командой.

03:00 Пятеро детей отравились крысиным ядом в детсаду Подмосковья В Московской области пятеро детей отравились крысиным ядом, найденным на полке, после чего были госпитализированы. Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на официального представителя ГСУ СК Московской области Ольгу Врадий.

03:00 Директор школы в Ульяновске уволилась после инцидента с учительницей Директор школы в Ульяновске, в которой подросток ранил ножом учительницу, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

03:00 Герман Греф рассказал о профессиях будущего Глава Сбербанка Герман Греф заявил о перспективности таких специальностей, как инженер-биомедик, нейроинформатик и инженер виртуальной реальности.

03:00 СМИ: «Реал» может уволить Зидана по окончании сезона Мадридский «Реал» может сменить наставника предстоящим летом из-за не самых хороших отношений Зинедина Зидана с президентом клуба Флорентино Пересом.

03:00 Эрдоган планирует согласовать в Москве прекращение огня в САР Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, которые запланированы на 5 марта, должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии.

03:00 У кандидата в президенты Абхазии диагностирована пневмония У кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, который ранее был госпитализирован в Краснодаре, российские врачи диагностировали двустороннюю пневмонию.

03:00 Боксёр Ковалёв передумал переходить в первый тяжёлый вес Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом дивизионе Сергей Ковалёв в ближайшее время не будет подниматься в первый тяжёлый вес.

03:00 Эрдоган запросил у Трампа поддержку из-за операции в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.

03:00 Песков рассказал о мерах защиты Путина от коронавируса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры по обеспечению защиты главы государства Владимира Путина от коронавирусной инфекции COVID-19 принимаются.

03:00 «Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за ветра «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье с 21:00 4 марта до 21:00 6 марта 2020 года из-за ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

03:00 СМИ: «Атлетико» договорился об условиях личного контракта с футболистом «Барселоны» Ракитичем Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в составе мадридского «Атлетико».

03:00 Мантуров рассказал о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что незарегистрированный в России психотропный препарат «Фенобарбитал» 3 марта ввезли в страну с целью выполнения плана по первой поставке незарегистрированных лекарств по жизненным показаниям для детей.

03:00 Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.

03:00 Туктамышева рассказала, почему не хочет выступать в парном катании Чемпионка мира и Европы в одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева заявила, что не хотела бы выступать в паре, потому что не доверяет мужчинам.

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03:00 В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России Введённый правительством временный запрет на вывоз медицинских масок из России направлен на борьбу со спекулянтами, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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03:00 В МИД России предупредили, что США могут разместить оружие в космосе Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва не исключает выведения оружейных компонентов США и их союзников по НАТО в космическое пространство в скором времени.

03:00 В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об обсуждении с США мер против СП-2 Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что компания обсуждает с США возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

03:00 На этапе КМ по биатлону в Нове-Место отменены пресс-конференции из-за коронавируса Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал список мер по защите от коронавируса на грядущем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

03:00 СК возбудил дело после обрушения стены жилого дома в Самаре Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения стены жилого дома в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

03:00 Баскетболист «Бруклина» Леверт набрал 37 очков за четвёртую четверть и овертайм матча НБА Защитник «Бруклин Нетс» Карис Леверт показал лучшую результативность в концовке матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за последние 20 лет.

03:00 Минздрав Украины отреагировал на протесты в Черновцах из-за коронавируса Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал протест в Черновцах, который был устроен местными жителями из-за того, что жена больного коронавирусом не была госпитализирована.

03:00 Туктамышева выразила готовность выступать под нейтральным флагом Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в случае необходимости готова выступать под нейтральным флагом на официальных соревнованиях.

03:00 СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СК.

03:00 Россия направила ноту в МИД Румынии из-за отказа во въезде учёному Посольство России в Румынии направило ноту в МИД страны в связи с отказом во въезде российскому учёному Алексею Умнову-Денисову.

03:00 Комитет Рады поддержал проект об отставке Гончарука Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

03:00 В Белоруссии подтвердили шесть случаев заболевания коронавирусом Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в республике подтверждено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Загитова: успех на соревнованиях зависит и от того, как ты выглядишь Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об уроках, которые она получила от своего тренера Этери Тутберидзе.

03:00 Счётная палата оценила возможность достижения цели снизить бедность Счётная палата заявила, что цель по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году может быть не достигнута.

03:00 МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.

03:00 Непал пригласил российских военных подняться на Эверест Министерство обороны Непала направило приглашение российским коллегам подняться на гору Эверест в составе международной команды с участием Китая, Индии и США.

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03:00 Турция сообщила о гибели двух своих военных в Сирии Двое турецких военнослужащих погибли, ещё шестеро получили ранения в Сирии, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минобороны Турции.

03:00 Драчёв: в деле Зайцевой, Романовой и Вилухиной много нестыковок со стороны обвинения Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассматривающем апелляции российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной на пожизненную дисквалификацию.

03:00 Южная Корея выделит ещё почти $10 млрд на борьбу с коронавирусом Власти Южной Кореи планируют дополнительно выделить на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 $9,82 млрд.

03:00 Источник: Матыцин войдёт в попечительский совет РФС Министр спорта России Олег Матыцин войдёт в попечительский совет Российского футбольного союза (РФС).

03:00 В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.

03:00 Чанов: игра ЦСКА в обороне вызывает вопросы Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в преддверии четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком» высказался об игре армейцев в обороне.

03:00 Ковтун назвал фаворита матча Кубка России «Спартак» — ЦСКА Бывший защитник «Спартака», тренер «Урала» Юрий Ковтун определил фаворита матча красно-белых с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России.

03:00 СК назвал причину вынужденной посадки лайнера в аэропорту Новосибирска Причиной вынужденного возвращения в аэропорт вылета пассажирского Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавшего из Новосибирска в Москву, стало отсутствие индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси.

03:00 Панич: я не говорил, что МОК признал подписи Родченкова поддельными Адвокат Алексей Панич, представлявший в Спортивном арбитражном суде (CAS) интересы биатлонистки Ольги Зайцевой, настаивает, что не делал заявлений относительно поддельных подписей экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова в документах, предоставленных Международным олимпийским комитетом (МОК).

03:00 В Подмосковье задержан сбежавший из больницы с подозрением на коронавирус Мужчина с симптомами вызванного вирусом 2019-nCoV заболевания сбежал из больницы в подмосковном Домодедове. Он был задержан и возвращён на лечение.

03:00 В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.

03:00 СМИ назвали следующего соперника боксёра Ковалёва Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв в следующем поединке сразится с кубинцем Салливаном Баррерой.

03:00 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 В Крайстчерче усилили патрулирование у мечетей из-за годовщины атаки Полиция Новой Зеландии усилила патрулирование у мечетей в городе Крайстчерч в связи с приближающейся первой годовщиной теракта, который унёс жизни более 50 человек, и появившейся угрозой в адрес прихожан.