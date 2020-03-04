1+1: Владимир Зеленский решил заменить премьер-министра

Владимир Зеленский предложил депутатам кандидатуру нового премьер-министра. Как передаёт «1+1», Алексея Гончарука должен будет заменить Денис Шмыгаль, который сейчас занимает посты вице-премьера и министра развития общин и территорий.
Шмыгаль вместо Гончарука. Слухи оправдались: премьер-министр всё-таки написал заявление об отставке, а президент Зеленский несколько часов назад на заседании фракции «Слуги народа» уже представил кандидатуру нового главы правительства.
Денис Шмыгаль сейчас вице-премьер и министр развития общин и территорий. Он уже представил претендентов на должности в своём кабинете. Вот несколько фамилий.
Тимофея Милованова на посту министра экономики должен заменить бывший соратник Виктора Ющенко Роман Жуковский. Сам Милованов, вероятно, останется министром агропромышленного комплекса.
Министром здравоохранения может стать Илья Емец, известный кардиохирург, министром обороны — генерал в отставке Андрей Таран. Вице-премьер Дмитрий Кулеба имеет шансы возглавить Министерство иностранных дел.
На своих постах, вероятнее всего, останутся министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр юстиции Денис Малюська и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Относительно некоторых постов в кабмине продолжаются консультации, однако завтра на внеочередном заседании Верховной рады планируют огласить весь список и проголосовать за него.
ГАЛИНА ЯНЧЕНКО, депутат:На сегодняшний день продолжаются консультации с потенциальными кандидатами, но речь идёт о приблизительно пяти-шести министрах, которые сохранят свои портфели, и о приблизительно десяти новых людях в министерствах.
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК, депутат:Мы обсуждали кандидатуры, но не обсуждали концепцию. Неизвестно, как будет решено и какие пути решения ситуации по наполнению госбюджета и сотрудничества с МВФ видят новый премьер и новые министры, которые претендуют на посты.
В Московской области пятеро детей отравились крысиным ядом, найденным на полке, после чего были госпитализированы. Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на официального представителя ГСУ СК Московской области Ольгу Врадий.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, которые запланированы на 5 марта, должны привести к незамедлительному прекращению огня в Сирии.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что незарегистрированный в России психотропный препарат «Фенобарбитал» 3 марта ввезли в страну с целью выполнения плана по первой поставке незарегистрированных лекарств по жизненным показаниям для детей.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва не исключает выведения оружейных компонентов США и их союзников по НАТО в космическое пространство в скором времени.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что компания обсуждает с США возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал протест в Черновцах, который был устроен местными жителями из-за того, что жена больного коронавирусом не была госпитализирована.
Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства одобрил проект решения об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции. Он также рассказал о структуре распределения данных средств.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS), рассматривающем апелляции российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной на пожизненную дисквалификацию.
Причиной вынужденного возвращения в аэропорт вылета пассажирского Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, следовавшего из Новосибирска в Москву, стало отсутствие индикации, сигнализирующей об уборке стоек шасси.
Адвокат Алексей Панич, представлявший в Спортивном арбитражном суде (CAS) интересы биатлонистки Ольги Зайцевой, настаивает, что не делал заявлений относительно поддельных подписей экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова в документах, предоставленных Международным олимпийским комитетом (МОК).
Полиция Новой Зеландии усилила патрулирование у мечетей в городе Крайстчерч в связи с приближающейся первой годовщиной теракта, который унёс жизни более 50 человек, и появившейся угрозой в адрес прихожан.