«Похоже на изнасилование»: DN разоблачила фирму киевских аферистов, обворовавших шведских пенсионеров

С виду респектабельная компания Milton Group, обосновавшаяся в фешенебельном торговом центре в Киеве, на деле занималась мошенничеством международного размаха. Она выуживала у пожилых граждан разных стран мира деньги под видом инвестиций, пишет Dagens Nyheter со ссылкой на результаты собственного расследования. Как отмечает газета, аферисты обдирали шведских пенсионеров как липку, беря от их имени краткосрочные займы и отбирая все деньги.

Мари, 73 года, город Вингокер; Май-Бритт, 67 лет, провинция Даларна; Эстен, 75 лет, Южная Финляндия. Всех их связывает одно: их жизни разрушили мошенники, работающие с биткоинами. «Говорящие на английском телемаркетеры, сулящие им высокие доходы, склоняли их к тому, чтобы инвестировать все деньги, которые у них были, — и даже больше этого. Но всё это оказалось фейком. Однако несмотря на то, что речь идёт об исчезновении миллионов шведских крон, полиция даже не попыталась заняться расследованием преступлений», — пишет Dagens Nyheter, которая провела собственное расследование.

Благодаря источнику внутри мошеннического предприятия, который смог многое заснять на скрытую камеру, газета сумела вскрыть всю подноготную операций, жертвами которых стали тысячи людей более чем в 50 странах.

Mandarin Plaza — это один из самых фешенебельных украинских торговых центров. Снаружи здания припаркованы ряды роскошных автомобилей, а на первом этаже расположились ювелирные бутики и магазины с дорогой одеждой. А на шестом и седьмом этаже находится международная мошенническая фабрика, штат которой насчитывает сотни сотрудников.

Именно здесь, в центре Киева, и расположилась штаб-квартира компании Milton Group. Чтобы попасть в офис, молодые люди выстраиваются в очередь на пункт пропуска, предварительно оставляя свои личные мобильные телефоны.

Официально компания занимается программированием и оказывает финансовые услуги. Сидя бок о бок, сотни телемаркетеров ищут новых жертв, обзванивая абонентов по всему миру. Они предлагают им выгодно вложить свои деньги в криптовалюты и акции. Компания отличается чётко выверенной структурой и наличием системы работы с клиентами. За перевыполнение плана сотрудники получают премии, за невыполнение же их увольняют.

«Всё выглядит как современная, грамотно управляемая компания по продажам — с той большой разницей, что продавать ей нечего. Всё вокруг — это фикция», — делится впечатлениями Dagens Nyheter.

Реальная же деятельность фирмы — это «мошенничество промышленного уровня», жертвами которого становятся люди по всему миру.

Издание исследовало деятельность компании изнутри при помощи местного информатора. На протяжении многих месяцев он тайком собирал там данные и отправлял их Dagens Nyheter. Данный материал основывается непосредственно на клиентской базе Milton Group и вскрывает методы и внутренние распорядки фирмы. Кроме того, источник газеты документировал деятельность компании с помощью скрытой камеры.

Одной из жертв мошенников оказалась 67-летняя шведка по имени Май-Бритт. Её контакты Dagens Nyheter обнаружила в клиентской базе Milton Group. «Продала дом, денег нет, плачет», — гласила заметка на её деле от 16 октября 2019 года.

На кухне её новой съёмной квартиры она рассказала о том затруднительном положении, в котором она оказалась. У неё не осталось денег ни на еду, ни на арендную плату. Она плачет — от стыда и отчаяния, — но всё равно хочет рассказать о том, что с ней приключилось. «Если вы не были в таком положении, вы не поймёте», — говорит Май-Бритт.

Тем не менее шведка не подозревает, что жертвой мошенников она стала далеко не случайно: в инструкции телемаркетеров в киевском офисе содержались конкретные рекомендации о том, как можно убедить пожилых шведов или скандинавов вложиться в фальшивые активы. Сотрудники компании должны были задавать вопросы о жизни клиентов, создавая впечатление, что они хотят у них чему-то научиться. Наладив контакт, они переходили к главному: к настоящему предложению.

Истории жертв Milton Group практически идентичны: сначала они видели рекламу или статью, затем телемаркетеры убеждали их внести первоначальный взнос суммой в тысячу шведских крон (около 7 тыс. рублей. — ИноТВ). Затем их убеждали установить на компьютер некое программное обеспечение, с помощью которого их «финансовый советник» мог им помогать дистанционно. А затем они полностью теряли контроль над ситуацией.

Стоимость их активов многократно росла, причём сами жертвы зачастую даже не понимали, как это происходит. С помощью дистанционного контроля мошенники брали от имени жертвы дорогостоящие короткие займы — ставка по которым доходила до 39%. На сайте же пострадавшие наблюдали за тем, как суммы на их счетах росли невероятными темпами. Однако при попытке обналичивания эти средства просто испарялись.

Организована работа мошенников была следующим образом. Отдел продаж состоит из нескольких более мелких подразделений, каждое из которых насчитывает 10 телемаркетеров и одного директора по продажам. Их цель — «подцеплять» новых клиентов. Отделы разделены по языковым направлениям — русское, английское, итальянское, испанское.

Клиенты «с потенциалом» передаются в следующий отдел — «Удержания клиентов». Именно там работают «лучшие продавцы», которые должны убедить клиентов инвестировать больше денег. Все разговоры записываются и прослушиваются директорами по продажам, которые могут инструктировать телемаркетеров по ходу диалога.

На стенах отдела «Удержания клиентов» расклеены постеры с изображением спорткаров. На стене также висит доска, где указываются плановые задачи сотрудников на месяц. «Русский рынок: 40 тысяч. Испанский: 60 тысяч. Английский: 100 тысяч. Валюта? Доллары США», — рассказывает Dagens Nyheter.

Рядом с постером, на котором изображён жёлтый «Форд Мустанг», сидит молодой человек в сером свитере. Он называет себя Уильям Брэдли, и именно он несёт ответственность практически за все аферы компании в отношении шведов.

73-летний водитель скорой помощи на пенсии Кент Лундин прекрасно помнит Уильяма Брэдли. В разговорах с ним он провёл немало часов за последние полгода. Из-за аферы киевской компании Лундин потерял несколько сотен тысяч шведских крон. Однако несмотря на то, что человек, с которым он разговаривал, известен как Уильям Брэдли, если верить аккаунтам в соцсетях, его настоящее имя — Джавид Хамзе, уроженец Ирана.

С помощью скрытой камеры информатор газеты сумел записать, как «Уильям Брэдли» общался с клиентами. В канун нового 2019 года «Брэдли» по телефону поздравлял с праздником своего собеседника и его семью. Затем он повесил трубку и похвастался тем, как сумел выудить у него более $150 тыс. А также тем, как он сумел убедить мужчину, что в исчезновении денег виноват он сам. На записи слышно, как коллега его спрашивает: «Ты поимел его дважды»? «Нет, — ответил тот. — Шесть, может быть, семь раз».

Человек по имени Уильям Брэдли упоминается в нескольких заявлениях в шведскую полицию — однако расследованием ведомство заниматься не стало. Шведская полиция даже не попыталась изучить эту мошенническую схему, хотя речь шла о фактической краже нескольких миллионов крон у пожилых шведов. В обосновании к закрытию одного из подобных дел отмечалось, что данное преступление, «очевидно, невозможно расследовать».

Пожилая шведка Мари Янссон из Вингокера рассказала Dagens Nyheter, как телемаркетер брал от её имени крупные заёмы с помощью дистанционного управления. «Они были такими настойчивыми, я чувствовала, как будто меня насилуют. Меня парализовало, и я не могла остановить происходящее», — призналась она. Её деньги исчезли. Теперь 73-летней шведке пришлось вернуться на работу, чтобы прокормить себя.

Однако афера с инвестициями была только одним из этапов. Далее начиналась новая стадия: на горизонте появлялся «спаситель». Клиенту звонил юрист или финансовый советник, который хотел помочь ему вернуть деньги. Пропавшие деньги чудесным образом находились, причём иногда их было даже больше, чем клиент вкладывал изначально. Но была одна проблема: перед окончательным завершением трансфера клиенту было необходимо оплатить комиссию и налог. Все платежи должны были проходить заранее — иначе клиенту ничего не светило. «Но всё это оказывалось лишь очередным эпизодом мошенничества», — отмечает газета.