Le Figaro: во Франции судят банду лже-министра, заработавшего миллионы на наивных богачах

Во Франции начинается суд над группой из 7 человек, которые в 2015-2016 годах провернули многомиллионную афёру, выступая от имени тогдашнего министра обороны Жана-Ива Ле Дриана, сообщает Le Figaro. От лица чиновника злоумышленники связывались с богатыми и влиятельными людьми и просили у них денег на выкуп заложников в Сирии — на аферу «повелись» три человека, передавшие подсудимым в общей сложности €76 млн.

Во вторник 4 февраля в Парижском уголовном суде начались слушания по «делу Лже-Дриана» — «афере, казалось бы, слишком крупной, чтобы быть правдой», пишет Le Figaro. И тем не менее среди жертв мошенников оказались владелец известного и весьма престижного винодельческого хозяйства «Шато Марго», глава религиозной общины исмаилитов и богатый турецкий бизнесмен. В 2016 году трое этих людей добровольно передали подсудимым по €6 млн., €20 млн. и €50 млн. соответственно.

Как отмечает газета, мошенники практически всегда использовали одну и ту же схему: связывались с жертвами по почте, телефону, а то и Skype, и представлялись Жаном-Ивом Ле Дрианом, сегодня занимающим пост главы МИД Франции, но на момент преступлений руководившим Министерством обороны. От имени Ле Дриана или кого-то из его подчинённых злоумышленники просили своих обеспеченных собеседников предоставить деньги на выкуп французских заложников в Сирии и гарантировали компенсацию.

«Ну как можно было этому противиться, когда всё выглядело так реально? Как отказать в услуге родине, особенно когда речь идёт о борьбе с терроризмом?» — рассуждает адвокат реального Ле Дриана Дельфин Мейе.

По данным Le Figaro, в период с 2015 по 2016 годы мошенники выходили на связь с более чем 150 людьми и организациями, среди которых — король Бельгии Филипп, президент Габона Али Бонго Ондимба, посольства Франции в Швейцарии, Японии и Ираке, гендиректор ЮНЕСКО, руководители корпораций LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) и Total, политик и экоактивист Николя Юло, а также высокопоставленные священнослужители страны.

Теперь же организаторов дерзкой схемы будут судить за незаконное использование чужого имени, мошенничество, совершённое организованной группой лиц по предварительному сговору, и отмывание денег. Газета сообщает, что подсудимым грозит по 10 лет тюрьмы и штраф в €1 млн. Адвокат Дельфин Мейе надеется, что злоумышленники получат соответствующее своим преступлениям наказание и подобное впредь повторяться не будет. «Что дальше, выдавать себя за президента Республики? Это крайне серьёзно», — возмутилась юрист.

Le Figaro отмечает, что во главе всей аферы находился 54-летний Жильбер Шикли, француз израильского происхождения, у которого, по словам Мейе, «жульничество в крови». У Шикли уже были судимости и он скрывался в Израиле, откуда и руководил аферой «Лже Дриана», пока в 2017 году не был задержан на Украине и выдан французским властям. История этого мошенника легла в основу фильма Паскаля Эльбе «Я рассчитываю на вас» (Je compte sur vous), вышедшего в 2015 году. По мнению следователей, находясь на Украине, Шикли с сообщниками готовил новую аферу и на этот раз собирался притворяться князем Монако Альбером II — даже якобы подготовил силиконовую маску, имитирующую лицо европейского монарха. Однако сам подсудимый и его группа всё отрицают.