СТРАНА: приехавших в Киев изучать инвестиционный климат казахов «кинули» на 30 тысяч

Мошенники обманули казахских бизнесменов, которые собирались изучать инвестиционный климат на Украине. Как передаёт «СТРАНА», они забрали предоплату за номера в столичном отеле, однако заселения так и не последовало. Полиция подозревает персонал гостиницы в причастности к данной афере.
Мошенники обманули бизнесменов из Казахстана, потребовав у них немаленькую предоплату за бронь в киевском отеле. Как пишет «СТРАНА», бизнесмены планировали навестить Киев, чтобы изучить инвестиционный климат. Они нашли в интернете гостиницу «Днепр» и решили заселиться именно в неё, так как она находится в центре и за номера выставляет приемлемую цену.
Один из казахов списался с человеком, которого он принял за представителя персонала гостиницы. Ему ответили, что за бронь номеров нужно внести предоплату 30 тыс. гривен. Также собеседник пообещал выслать счёт и другие реквизиты на электронную почту. Позже с электронного адреса, который в названии содержал слово dniprohotel, бизнесмену действительно пришел номер счёта.
Доверчивый казах перечислил деньги через Western Union и даже получил по почте с того же адреса подтверждение брони. Каково же было удивление его и коллег, когда 27 января после прибытия в Киев они приехали в гостиницу «Днепр» и услышали, что никаких номеров для них не забронировано, а гостиница не пользуется электронным адресом, с которого пришёл счёт.
Казахские инвесторы сразу написали заявление о мошенничестве в полицию, а там завели уголовное производство по статье «мошенничество».
По мнению источников издания в полиции, подобная афера вряд ли возможна без задействования персонала гостиницы, поэтому сейчас правоохранители проверяют сотрудников отеля на причастность к обману казахских инвесторов.
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