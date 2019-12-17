Independent: парик и макияж не помогли — полиция раскусила подмену, когда сын попытался сдать на права вместо матери

03:00
Россия и КНР призвали возобновить шестисторонние переговоры по КНДР
Россия и Китай подготовили проект резолюции в ООН, призывающей к возобновлению шестисторонних переговоров по КНДР. Об этом информирует РИА Новости.
03:00
СК завёл дело по факту сексуального насилия над ребёнком в Ленинградской области
В Следственном комитете по Ленинградской области сообщили, что в правоохранительные органы поступила информация о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки.
03:00
На складе мебельной фабрики в Казани ликвидировали открытое горение
На складе мебельной фабрики в Казани ликвидировали открытое горение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
03:00
Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки
Российская военная полиция провела патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо.
03:00
СМИ: «Локомотив» проявляет интерес к футболисту «Спортинга» Акунье
Московский «Локомотив» заинтересован в услугах защитника лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье.
03:00
В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлка Набережное
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские силовики обстреляли район посёлка Набережное из 122-мм гаубиц.
03:00
Навка рассказала, как Загитова согласилась принять участие в её ледовом шоу
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала, как уговорила олимпийскую чемпионку Алину Загитову принять участие в её ледовом шоу.
03:00
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране. Об этом информирует ТАСС.
03:00
Губерниев: биатлонистам надо не отвечать WADA, а просто делать свою работу
Известный комментатор Дмитрий Губерниев не связывает текущие результаты российских биатлонистов с желанием дать ответ Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на санкции в отношении отечественного спорта.
03:00
Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали
Пожар на складе мебельной фабрики в Казани локализовали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
03:00
Главный редактор «Эха Москвы» поддержал Тарасову
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выразил поддержку заслуженному тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой в связи со шквалом критики, обрушившейся на специалиста.
03:00
В Чувашии три женщины погибли в результате ДТП
В Чувашии в городе Новочебоксарск в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли водитель одной из машин и две пассажирки. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
03:00
СМИ: Клубы НХЛ испытывают интерес к Ковальчуку
Ряд клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) хотел бы видеть в своих рядах российского нападающего Илью Ковальчука.
03:00
Площадь пожара на мебельном складе в Казани выросла в пять раз
Площадь пожара на мебельном складе в Казани выросла в пять раз — до 5,2 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
03:00
Источник: Анчелотти дал согласие возглавить «Эвертон»
Известный итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти принял предложение клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон».
03:00
Джонсон объявил о первых назначениях в новое правительство
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил члена Консервативной партии Стивена Харта новым министром по делам Уэльса, а также переназначил Ники Морган на пост министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта.
03:00
Тиль признался, что всё ещё привыкает к России
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль рассказал о своей адаптации в России.
03:00
СМИ: В США у пассажирского самолёта загорелся двигатель
Самолёт авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Сан-Диего в Чикаго, совершил вынужденную посадку из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает NBC.
03:00
В Крыму утвердили памятную медаль в честь 75-летия Победы
В Крыму утвердили памятную медаль, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на распоряжение главы региона Сергея Аксёнова.
03:00
Яшин считает, что Ковальчук далёк от завершения карьеры
Бывший игрок ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Алексей Яшин выразил мнение, что 36-летний форвард «Лос-Анджелес Кингз» ещё долго будет выступать на высоком уровне.
03:00
В Тульской области увеличат маткапитал на третьего ребёнка
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года при рождении (усыновлении) третьего ребёнка или последующих детей в Тульской области будут выплачивать региональный материнский капитал в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщает kp.ru.
03:00
В Казани произошёл пожар на складе мебельной фабрики
В Казани возник пожар площадью 1 тыс. квадратных метров на территории склада мебельной фабрики. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
03:00
Росстат рассказал о динамике промышленного производства в России
Динамика роста промышленного производства в России в январе — ноябре 2019 года составила 102,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Росстата.
03:00
Плющенко в резкой форме ответил хореографу из группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на заявление хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова относительно скандала в отечественном фигурном катании.
03:00
Кузнецова занялась делом об истязании ребёнка в семье в Омске
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова занялась делом об истязании мальчика в семье в Омске, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
03:00
Шесть оренбургских студентов попали в финал Всероссийского инженерного конкурса
Шесть студентов аэрокосмического института ОГУ попали в финал Всероссийского инженерного конкурса. Заключительный этап состоится 16—19 декабря в Симферополе, сообщает RIA56.
03:00
Сёмин заявил, что не собирается покидать «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не собирается подавать в отставку с поста главного тренера клуба.
03:00
МИД России отреагировал на доклад миссии ООН по Украине
МИД России прокомментировал распространённый в Женеве доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с августа по ноябрь 2019 года.
03:00
В Крыму перед судом предстанет обвиняемый в убийстве сотрудника МЧС
В Крыму перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудника МЧС. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
03:00
СМИ: Клуб НХЛ «Торонто» интересуется российским вратарём Биляловым
Вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов может продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».
03:00
Филиалу оренбургского колледжа присвоили имя Героя Социалистического Труда Чердинцева
Филиалу Оренбургского аграрного колледжа в селе Покровка присвоили имя дважды Героя Социалистического Труда Василия Чердинцева, сообщает RIA56.
03:00
Скончалась пострадавшая при взрыве газа в доме под Белгородом
В Белгородской областной больнице скончалась одна из пострадавших при взрыве бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево, сообщило региональное правительство.
03:00
В Адыгее рассказали о секции по рафтингу для школьников
В посёлке Каменномостском открывают первую в Адыгее спортивную секцию по рафтингу для школьников, сообщает портал «Юга.ру».
03:00
В Мурманске пресекли работу незаконного цеха, где перерабатывали камчатского краба
В Мурманске пресекли работу нелегального цеха, где перерабатывали камчатского краба, сообщают «Невские новости» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району.
03:00
Чахкиев считает, что Лебедеву будет тяжело в поединке с Мчуну
Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев считает, что экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев испытает проблемы в поединке с южноафриканцем Табисо Мчуной.
03:00
Rambler попросит прекратить дело против Nginx
Совет директоров Rambler поручил менеджменту холдинга попросить правоохранительные органы прекратить ранее возбуждённое уголовное дело вокруг ситуации с компанией Nginx.
03:00
На фестивале «Путешествие в Рождество» представят более 110 уличных спектаклей
На фестивале «Путешествие в Рождество» представят более 110 уличных кукольных спектаклей, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.
03:00
В МИД ДНР оценили законопроект о децентрализации власти на Украине
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала опубликованный законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти.
03:00
Агент Ковальчука заявил, что не рассматривает вариант с возвращением хоккеиста в Россию
Юрий Николаев, представляющий интересы форварда «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, заявил, что не обсуждал с игроком возможность его возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
03:00
Жулин объяснил, почему Тутберидзе не сдержалась в соцсетях
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал конфликт Этери Тутберидзе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
03:00
Определены самые популярные достопримечательности в мире в 2019 году
Колизей в Риме возглавил рейтинг самых популярных мировых достопримечательностей 2019 года по версии Trip Advisor на основе анализа данных о бронировании билетов.
03:00
Жулин о решении WADA: на наших фигуристок сейчас молится весь мир
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
03:00
Замгоссекретаря США и вице-премьер Украины обсудили нормандский саммит
Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл встретился в Вашингтоне с вице-премьером Украины Дмитрием Кулебой, стороны обсудили итоги саммита в нормандском формате.
03:00
Ягудин поддержал Тарасову, назвав второй мамой
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил поддержку своему тренеру Татьяне Тарасовой, против которой была опубликована петиция с целью лишить её комментаторской работы на телевидении.
03:00
Мюзикл «Буратино» покажут в Москве с 28 декабря по 7 января
Мюзикл «Буратино» можно будет увидеть в Москве с 28 декабря по 7 января, сообщает издание «Дни.ру».
03:00
Спутники OneWeb доставили на космодром Байконур
Первая партия спутников британской компании OneWeb доставлена на космодром Байконур, сообщили в пресс-службе «Главкосмоса», дочернего предприятия «Роскосмоса».
03:00
В Казанском кремле заявили, что готовы поддержать назначение Слуцкого в «Рубин»
Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова заявила, что назначение главного тренера «Рубина» является прерогативой самого клуба.
03:00
В Москве прошла презентация книги Чуркина
В Москве прошла презентация книги с воспоминаниями бывшего постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, которая называется «Трудности перевода».
03:00
Президент Украины поддержал футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста испанского «Альбасете» Романа Зозулю, который был освистан фанатами «Райо Вальекано» во время матча 20-го тура Сегунды.
03:00
На Украине опубликовали текст законопроекта о децентрализации власти
На сайте Верховной рады представили текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.