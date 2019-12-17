Independent: парик и макияж не помогли — полиция раскусила подмену, когда сын попытался сдать на права вместо матери

В Бразилии 43-летний мужчина был арестован за попытку сдать экзамен по вождению за свою мать, после того как она провалила тест три раза, сообщает The Independent. Как передаёт издание, Эйтор Марсио Скьяве переоделся в женскую одежду, однако был разоблачён экзаменатором. Теперь ему грозит штраф.

В Бразилии 43-летний мужчина был арестован за попытку сдать экзамен по вождению за свою мать, после того как она провалила тест три раза, сообщает The Independent. Как передаёт издание, Эйтор Марсио Скьяве надел бюстгальтер с подложкой, цветочный топ, длинную юбку, серьги и взял женскую сумку и в таком виде отправился в Департамент дорожного движения муниципалитета Ново Мутум Парана.

По словам местных СМИ, о вероятном подлоге полицию предупредил экзаменатор, заподозривший, что удостоверение личности Скьяве принадлежало не ему. После прибытия представителей сил правопорядка мужчине были предъявлены обвинения в намеренном введении в заблуждение. По словам матери Скьяве Донны Марии, сын совершил попытку мошенничества без её ведома.

Как рассказала в интервью газете экзаменатор Алин Мендоса, Скьяве заявил, что выкрал документы своей матери и спланировал подмену самостоятельно. «Сначала я подумала, что она пьяна, — призналась сотрудница ведомства. — Когда я поняла, что ученик на самом деле мужчина, я решила поступить по правилам и подождать, пока за дело возьмётся военная полиция».

По сообщениям The Independent, после ареста мужчина был отпущен на свободу, ему может грозить штраф.