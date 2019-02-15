BI: Пентагон платил аферистам по $14 500 за тридцатидолларовый крем

Мошенники обманули Министерство обороны США на десятки миллионов долларов, продавая военнослужащим бесполезный крем от шрамов, пишет Business Insider. Отмечается, что Пентагон по страховке переводил аптеке $14 500 за препарат, который в интернете стоит $30.

В США морские пехотинцы, фармацевты и врачи оказались причастны к крупной афере, благодаря которой с 2015 года вывели из Министерства обороны страны около $65 млн, сообщает Business Insider.

Так, в мошенничестве с программой военной медицинской страховки Tricare уже признались два врача и медсестра, о своей роли в схеме рассказали также сотрудники аптеки в штате Юта и бывший морской пехотинец.

По данным Business Insider, последний убеждал американских военнослужащих покупать ненужный им крем от шрамов за материальное вознаграждение. Так, врачи выписывали им рецепт на препарат, с которым военные обращались в ту самую аптеку. Там по страховке они за $14 500 получали один тюбик крем Mederma, который на просторах интернета можно купить всего за $30.

Деньги за, ко всему прочему, практически неработающий препарат в аптеку переводило Министерство обороны США. В свою очередь, военнослужащие ежемесячно получали по $300.

Впрочем, как отмечает интернет-издание, многие из тех, кто был замешан в преступной схеме, полагали, что участвуют в испытаниях обезболивающего и избавляющего от шрамов крема.

При этом мошенникам удавалось проворачивать схему, в том числе благодаря тому, что страховка распространяется на ряд препаратов без сертификатов управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США, пишет Business Insider.