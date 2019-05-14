Times: мне повезло попасть в тюрьму — россиянка, выдававшая себя за богатую наследницу, начала писать мемуары
Аферистка Анна Сорокина, известная в высших кругах Нью-Йорка как Анна Делви, наследница богатых родителей из Германии, которую суд Манхэттена приговорил к 12-летнему сроку тюремного заключения, заявила, что ни о чём не сожалеет, пишет The Times.
28-летняя уроженка России призналась, что не стала бы ничего менять и повторила бы то, что судья Дайэн Кисел назвала «крупной аферой». На протяжении нескольких лет девушка жила в Нью-Йорке на широкую ногу и врала своим друзьям, банкам и отелям.
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