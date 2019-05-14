Times: мне повезло попасть в тюрьму — россиянка, выдававшая себя за богатую наследницу, начала писать мемуары

Аферистка Анна Сорокина, которую суд Манхэттена приговорил к 12-летнему заключению, призналась, что не жалеет о том, что на протяжении нескольких лет врала, притворяясь наследницей многомиллионного состояния, пишет The Times. При этом Сорокина отметила, что всегда собиралась вернуть деньги банкам, отелям и кредиторам.

Аферистка Анна Сорокина, известная в высших кругах Нью-Йорка как Анна Делви, наследница богатых родителей из Германии, которую суд Манхэттена приговорил к 12-летнему сроку тюремного заключения, заявила, что ни о чём не сожалеет, пишет The Times.

28-летняя уроженка России призналась, что не стала бы ничего менять и повторила бы то, что судья Дайэн Кисел назвала «крупной аферой». На протяжении нескольких лет девушка жила в Нью-Йорке на широкую ногу и врала своим друзьям, банкам и отелям.

«Дело в том, что мне не жаль. Я бы соврала вам, всем остальным и самой себе, если бы сказала, что сожалею о чём-то», — отметила Сорокина в интервью журналистам после вынесения приговора, добавив, что всё же сожалеет о том, как сложились «некоторые вещи».

Девушка рассказала, что всё это время собиралась вернуть деньги отелям, банкам и кредиторам. По её словам, эти деньги нужны были лишь для того, чтобы проявить себя в высших кругах.



«Деньги никогда не были моей целью. Я жаждала власти», — призналась Сорокина. Она заверила, что никогда не говорила друзьям о том, что у неё в распоряжении состояние в миллионы долларов, но позволила им так предположить, и добавила: «Я не очень хороший человек».

В настоящий момент девушка трудится над написанием мемуаров о времени, проведённом в высших кругах Нью-Йорка. «Думаю, мне повезло попасть в настоящую тюрьму, у меня будет больше материала», — заметила Сорокина.