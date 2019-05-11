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WP: в США уроженку России, выдававшую себя за наследницу многомиллионного состояния, приговорили к тюрьме

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Уроженку России Анну Сорокину в США приговорили к тюремного заключению за мошенничество, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, женщина выдавала себя за немку, наследницу многомиллионного состояния, благодаря чему и попала в высший свет Нью-Йорка.
WP: в США уроженку России, выдававшую себя за наследницу многомиллионного состояния, приговорили к тюрьме
Reuters
В США суд приговорил уроженку России Анну Сорокину к сроку заключения от 4 до 12 лет за мошенничество, пишет The Washington Post. Как поясняет издание, Сорокина представлялась немкой Анной Делви, наследницей многомиллионного состояния, благодаря чему получила доступ к «элитным уголкам Манхэттена».
 
Подсудимую признали виновной по ряду обвинений, в том числе кража услуг, крупная кража и попытка совершения крупной кражи, говорится в статье. Прокуроры заявляют, что она обманным путём получила от компаний и частных лиц $275 тыс.
 
Судья Дайэн Кисел заявила, что была «ошеломлена тем, насколько глубоким был совершенный обвиняемой обман».
 
В четверг ещё до вынесения приговора Сорокина извинилась за «совершённые ею ошибки». В статье отмечается, что на самом деле она была отнюдь не дочкой «нефтяного барона» или дипломата, как она утверждала, а перебравшейся в Германию иммигранткой из России. При этом Сорокина показала себя талантливой и амбициозной женщиной, умеющей очаровывать людей.
 
Она часто останавливалась в первоклассных отелях, носила дорогую одежду, оставляла водителям и консьержам на чай 100-долларовые купюры.
 
Проблемы у неё начались после того, как два отеля обвинили её в том, что она не заплатила по счетам. Затем она предоставила два фиктивных чека, её арестовали в Калифорнии, откуда отправили обратно в Нью-Йорк.
 
Также Сорокина получил в кредит $100 тыс и не вернула его. Более того, она пыталась получить кредит на $22 млн на строительство выставочного центра.
 
Прокуроры обвинили Сорокину в преднамеренном мошенничестве.
 
«Она воровала у банков, — приводит издание слова одного из представителей обвинения. — Она воровала у отелей. Она воровала у друзей. Он пыталась украсть у хедж-фонда».
 
Но, похоже, положение дел у Сорокиной потихоньку исправляется, отмечает The Washington Post. Компании Netflix и HBO заинтересовались историей этой женщины и собираются экранизировать её.  
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