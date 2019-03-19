Глава МИД Латвии: страны Балтии больше не считают себя мостом между Западом и Россией

В интервью Тhe Guardian министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил: балтийские страны осознали, что не могут быть мостом между Россией и Западом. По его словам, пересмотреть свою роль Латвию заставили обвинения в адрес латвийского банка ABLV в отмывании денег для российских клиентов.

Страны Прибалтики больше не могут выступать мостом между Россией и Западом, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью британской Тhe Guardian.

Издание отмечает, что в ходе своего визита в Лондон латвийский политик встретился с председателем парламентского комитета по разведке и безопасности Домиником Гривом, который в настоящий момент работает над докладом на тему российского влияния в Великобритании, изучая причастность России к отмыванию денег и распространению дезинформации.

Кроме того, он провёл встречу со своим британским коллегой Джереми Хантом, в рамках которой министры обсудили способы прекращения дальнейших споров между США и Европой относительно бюджета НАТО. Так, в ряде балтийских государств опасаются, что важнейшие европейские страны — члены НАТО больше не хотят выделять 2% ВВП на оборону, о чём договорились ещё на саммите альянса в 2014 году.

По итогам визита Ринкевич признался Тhe Guardian, что считает череду кризисов наглядным показателем намерения России вмешиваться в дела западных стран и отмывать деньги при помощи латвийских банков.

«Когда мы обрели независимость, у нас возникла весьма заманчивая идея о том, что Латвия и балтийские страны в целом являются мостом между западом и востоком», — заявил министр, добавив, что на эту мысль жителей Прибалтики натолкнуло знание английского и русского языков, понимание постсоветского пространства, а также наличие развитой банковской системы. При этом «символами этого моста» Ринкевич назвал транспорт и финансовые услуги.

Однако способность Латвии служить «оплотом против России» была поставлена под сомнение, после того как США выдвинули обвинения в адрес одного из крупнейших банков страны ABLV. В частности, Министерство финансов США пришло к выводу, что банк систематически отмывал деньги для российских клиентов и был замешан в уклонении от санкций против Северной Кореи.

По словам Ринкевича, это заставило страны Прибалтики, которые некогда полагали, что смогут стать посредником между Россией и Западом, переосмыслить свою роль.

Он отметил, что с момента скандала с ABLV Латвия добилась определённого прогресса, при этом добавив, что это не только латвийская проблема, а потому она требует европейского контроля. Так, отмывание денег должно рассматриваться в первую очередь как вопрос национальной безопасности, а не просто проблема коррупции.

«Этот вид денежного потока может влиять на политическую жизнь, репутацию и внутренние инвестиции», — приводит Тhe Guardian слова латвийского министра.

Кроме того, он обратил внимание издания на то, что, по его словам, Россия решила, что «лучший способ повлиять на общественное мнение — не принимать одну сторону, а разжигать разногласия».