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Guardian: вместо Финляндии мигранты и предприимчивый аферист оказались в питерском суде

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Аферист из Средней Азии, который намеренно установил несколько столбов, якобы обозначающих границу, и четверо мигрантов, которые пытались с его помощью незаконно проникнуть из России в Финляндию, в итоге были задержаны и попали в суд Санкт-Петербурга. Судьи приняли решение оштрафовать незадачливых мигрантов и депортировать, а организатору этой аферы грозит обвинение в мошенничестве, сообщает The Guardian.
Guardian: вместо Финляндии мигранты и предприимчивый аферист оказались в питерском суде
Pixabay

В России был задержан мошенник, который установил несколько фальшивых «пограничных» столбов в лесу недалеко от финской границы и пообещал тайно провести четверых мигрантов на территорию Евросоюза, пишет The Guardian. Предприимчивый аферист взял с рабочих из Южной Азии, которых он якобы переправлял «в Финляндию», более $10 тыс.

Представители российской погранслужбы пояснили, что мужчина, который сам является выходцем из Центральной Азии, в действительности и не собирался выполнять своё обещание. Вместо этого он повёл мигрантов окольными маршрутами к тому месту в Выборгском районе, где заранее установил поддельные пограничные столбы, якобы обозначающие государственную границу между Россией и Финляндией.

Сначала они ехали на машине, потом шли пешком, а один раз даже проплыли по озеру на надувной лодке, говорится в статье. Однако позже все пятеро были задержаны. На видеозаписи, которую обнародовала российская погранслужба, видно, как мужчины стоят в темноте среди елей с поднятыми вверх руками, сообщает The Guardian.

Российские власти не стали разглашать национальности незадачливых мигрантов, которые стали жертвами афериста. Однако стало известно, что суд Санкт-Петербурга, рассматривавший это дело, принял решение оштрафовать мигрантов и отдал распоряжение об их депортации. Сообщается также, что организатору этой аферы, который сам родом из Средней Азии, может быть предъявлено обвинение в мошенничестве.

 

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Guardian Великобритания Европа
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