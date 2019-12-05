Guardian: вместо Финляндии мигранты и предприимчивый аферист оказались в питерском суде

03:00 США изучают вопрос отправки дополнительных войск на Ближний Восток Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что американская сторона рассматривает возможность отправки дополнительных войск на Ближний Восток для противостояния Ирану.

03:00 Боксёр Уайт считает, что чемпион мира Уайлдер избегает поединка с ним Известный британский боксер супертяжёлого веса Диллиан Уайт уверен, что чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер намеренно уклоняется от встречи с ним на ринге.

03:00 Фристайлисту Бурову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России» Чемпиону мира по фристайлу 2019 года в дисциплине лыжная акробатика Максиму Бурову присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России».

03:00 Путин: Россия готова до конца года продлить СНВ-III Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова до конца года продлить договор СНВ-III.

03:00 В Госдуме оценили заявление Пентагона о «возросшей» российской угрозе Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление замминистра обороны США Джона Руда о «значительном росте» российской угрозы на протяжении последнего десятилетия.

03:00 В Пентагоне объяснили затягивание вопроса по продлению СНВ-III У сторон СНВ-III ещё есть время на то, чтобы попытаться расширить соглашение, поэтому Соединённые Штаты не стали бы продлевать его в настоящее время, считает замглавы Пентагона Джон Руд.

03:00 В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1» Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.

03:00 В ДНР ответили на призыв Киева сменить представителей в Минске Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, что украинская сторона предлагает сменить представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на переговорах в Минске.

03:00 В Подмосковье почтили память героев Великой Отечественной войны В Московской области почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «360».

03:00 Российские военные доставили ещё одну партию гуманитарной помощи жителям сирийской провинции Дараа Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи жителям населённого пункта Аль-Музейриб в сирийской провинции Дараа, передаёт ФАН.

03:00 Экс-руководитель СК по Крыму возглавил республиканское управление Минюста России Экс-руководитель СУ СК России по Крыму Михаил Назаров возглавил республиканское управление Минюста, сообщает «Крыминформ».

03:00 В Омской области проводят проверку по факту травмирования ребёнка в школе В Омской области организовали проверку по факту травмирования ребёнка в школе, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

03:00 Спасатели предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Башкирии Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Башкирии, передаёт Mkset.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

03:00 В Госдуме оценили расширение Минфином США санкций против России Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал решение Министерства финансов США расширить санкции против ряда граждан и компаний из России.

03:00 В полиции Киева признали заказным покушение на депутата облсовета Двое задержанных по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка были наёмными киллерами. Следствие ведёт поиск заказчиков убийства парламентария, сообщили в МВД Украины.

03:00 Почти 1,9 тысячи детей-сирот устроили в замещающие семьи в Подмосковье с начала года Почти 1,9 тыс. детей-сирот устроили в замещающие семьи в Московской области с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».

03:00 Уткин: Дзюба давно не человек, это бренд Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артёма Дзюбы и фанатов «Спартака».

03:00 В ГИБДД отказались от заранее известных маршрутов экзамена на права В ГИБДД приняли решение с 1 октября 2020 года отказаться от заранее известных маршрутов при сдаче практической части экзамена на получение водительских прав для проверки навыков вождения в условиях реального дорожного движения.

03:00 В Челябинской области предупредили об усилении ветра до 22 м/с В Челябинской области предупредили об ухудшении погоды 6 декабря, сообщает URA.RU.

03:00 Колокольцев принял участие во всероссийской конференции общества «Динамо» Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской конференции общества «Динамо» в Москве.

03:00 Эксперт оценил перспективы роста доходов россиян Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы роста доходов россиян.

03:00 Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о возможном росте цен на газ Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое в случае, если не будет транзита через Украину.

03:00 Экс-депутат Вадим Варшавский получил 3,5 года колонии Генеральный директор Ростовского электрометаллургического завода, бывший депутат Государственной Думы Вадим Варшавский приговорён к 3,5 года колонии строгого режима.

03:00 Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже Сотрудники правоохранительных органов Парижа применили слезоточивый газ против демонстрантов в центре города.

03:00 Мозалёв стал лучшим в короткой программе в финале юниорского Гран-при Российский фигурист Андрей Мозалёв занимает первое место после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров в итальянском Турине.

03:00 СМИ: «Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята в «Формуле-1» Российская нефтегазовая компания «Газпром» может вернуться в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.

03:00 Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил о возросшей угрозе со стороны России.

03:00 Представители РУСАДА не будут присутствовать на исполкоме WADA Никто из представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет присутствовать на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который рассмотрит вопрос лишения организации статуса соответствия.

03:00 В МИД Франции заявили, что ракетная активность Ирана угрожает международной безопасности Во французском МИД заявили, что ракетная активность Ирана угрожает международной безопасности.

03:00 США расширили санкции против России Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

03:00 В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге В МВД уточнили число получивших травмы в результате наезда маршрутки на мачту освещения в Калуге.

03:00 Власти Крыма объявили 31 декабря выходным днём Власти Крыма сделали 31 декабря 2019 года выходным днём. Соответствующий указ опубликован и подписан главой республики Сергеем Аксёновым.

03:00 В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.

03:00 Белый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм прокомментировала информацию о том, что председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте американского лидера.

03:00 В «Зените» прокомментировали информацию о подписании контракта с Дзюбой Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о подписании нового соглашения с нападающим Артёмом Дзюбой.

03:00 МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме Посол Казахстана на Украине Самат Ордабаев был приглашён в украинский МИД после высказываний президента Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

03:00 Трамп назвал Трюдо двуличным Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо двуличным после того, как тот был заснят журналистами во время обсуждения американского лидера в компании других глав стран НАТО на саммите в Лондоне.

03:00 Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Хорватии Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Golden Spin of Zagreb.

03:00 Ветеран из Ейска поблагодарил Путина за приглашение на парад Победы Ветеран Великой Отечественной войны из Ейска Сергей Терлеев поблагодарил президента Владимира Путина за приглашение на парад Победы и рассказал RT, что с нетерпением дожидается этой поездки.

03:00 Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.

03:00 Лавров и Боррель обсудили подготовку к нормандскому саммиту Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обсудили подготовку к нормандскому саммиту.

03:00 Бах: МОК будет обязан следовать решению WADA по России Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана следовать любому решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

03:00 «Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если не будет транзита через Украину.

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03:00 Бах не хочет спекулировать на тему возможного запрета на проведение турниров в России Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение о возможном лишении России права проведения международных соревнований из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 Более 60 человек задержаны на акции протеста в Париже Более 60 человек задержаны в Париже, где проходит акция протеста. Об этом сообщает префектура полиции в Twitter.

03:00 Депутаты устроили перепалку в Раде из-за женщины Депутаты Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский и Гео Лерос устроили перепалку из-за оскорбления их коллеги Ирины Верещук в чате фракции.

03:00 Бах: у МОК нет причин сомневаться в выводах экспертов WADA по России Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет повода усомниться в правдивости выводов комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), расследовавшей внесение изменений в базу данных московской антидопинговой лаборатории.

03:00 В ЦОДД призвали водителей в Москве отказаться от поездок на машине Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей в Москве отказаться от поездок на машине из-за неблагоприятных погодных условий.