Das Erste: немецким кабанам вход запрещён — Дания отгородилась от Германии забором из страха перед свиной чумой

Власти Дании так опасаются распространения африканской чумы свиней, что построили вдоль границы с Германией заграждение против кабанов, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Забор протяжённостью почти 70 км должен воспрепятствовать переходу диких свиней через границу, однако эксперты сомневаются, что это поможет против эпидемии: в самой Германии случаев заражения не отмечается, а вирус чаще распространяется в результате неумышленных действий человека.

Немецкие кабаны в Дании — нежеланные гости: из опасения перед африканской чумой свиней страна построила забор вдоль границы с Германией, сообщает телеканал Das Erste. Правда, эксперты сомневаются, что это поможет сдержать эпидемию.

Вызвавшее много споров заграждение от диких свиней вдоль границы между Германией и Данией завершено. После десяти месяцев строительства рабочие укрепляют последние сегменты изгороди вблизи пункта перехода через границу примерно в 20 км от Фленсбурга. Тем самым датский проект забора протяжённостью почти 70 км от Балтийского до Северного моря можно официально считать завершённым.

Как напоминает немецкий телеканал, Дания начала строительство заграждения от диких свиней в конце января. Проект оказался более выгодным, чем предполагалось изначально: возведение пограничного забора обошлось стране в сумму €6 млн вместо €10 млн.

По данным датских властей, изгородь достигает в высоту 1,5 м, причём в ней присутствует 20 проходных участков для перехода через границу и для крупных водных путей. Предполагается, что в таких местах кабанов должны удержать от пересечения границы другие методы — например, запахи. Дополнительно для путешественников и прогуливающихся присутствуют ворота и небольшие лесенки для преодоления искусственной преграды.

Заграждение от кабанов — одна из многих мер, при помощи которых Дания пытается защитить важное для неё и приносящее выгоду свиноводство от африканской чумы свиней (АЧС). Тревога не лишена оснований: в одном из районов Польши неподалёку от немецкой границы недавно было установлено наличие возбудителя этой болезни в телах погибших кабанов. На данный момент там зафиксировано около двух десятков случаев заражения АЧС. Впрочем, в Германии пока не отмечено ни одного, подчёркивает немецкий телеканал.

Обнаружение свиной чумы на территории Дании означало бы мгновенную остановку экспорта датской свиной продукции в страны за пределами ЕС — а доходы от них составляют для Дании около €1,5 млрд в год.

По информации немецкого объединения фермеров, вирус не представляет опасности для других животных и человека, однако для большинства свиней болезнь носит смертельный характер.

Многие люди в тесно связанном регионе между Данией и Германией недовольны заграждением и видят в нём, в первую очередь, символ отчуждения, отмечает Das Erste. Кроме того, эксперты ставят под сомнение эффективность такой преграды. По их мнению, основной проблемой в борьбе с африканской чумой свиней является перенос вируса в результате действий человека. Вирус может распространиться в местности, где он до сих пор не был замечен, через выброшенные остатки бутербродов с колбасой из мяса заражённых животных, через грязь на колёсных нишах автомобилей или ребристых подошвах обуви, предостерегает немецкий телеканал.