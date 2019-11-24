Guardian: искусственный свет грозит насекомым массовым вымиранием

Резкое сокращение численности насекомых объясняется, в том числе, световым загрязнением, пишет The Guardian. Учёные отмечают, что искусственный свет влияет почти на все аспекты жизни насекомых. Кроме того, насекомым очень сложно приспособиться к этой новой проблеме. Исследователи предупреждают, что резкое сокращение числа насекомых может привести к катастрофическому коллапсу природных экосистем.

Световое загрязнение является одним из основных факторов сокращения численности насекомых, пишет The Guardian, ссылаясь на последние научные данные.

Учёные утверждают, что искусственный свет может затронуть все аспекты жизни насекомых: он приманивает мотыльков, что ведёт к их гибели, облегчает поиск насекомых в темноте для насекомоядных животных, затемняет сигналы светлячков, необходимые в брачный сезон.

По мнению исследователей, проблему можно было бы решить путём отключения ненужных источников света. «Искусственный свет — это созданная человеком молния, начиная от уличных фонарей, заканчивая газовыми факелами от добычи нефти. Он может повлиять на все аспекты жизни насекомых», — приводит издание слова Бретта Сеймора, эколога из университета Вашингтона.

The Guardian информирует, что спады в популяции насекомых отмечались в Германии и Пуэрто-Рико: согласно опубликованному в феврале научному отчёту в журнале Biological Conservation, сильное сокращение количества насекомых может привести к «катастрофическому коллапсу природных экосистем».

Наиболее известным воздействием света на насекомых является привлечение мотыльков, путающих свет с луной: треть из них к погибает к утру от переутомления. Значительную опасность для насекомых представляет свет автомобильных фар — согласно подсчётам, в Германии каждое лето из-за этого гибнет 100 млрд насекомых. Световое загрязнение влияет на жизнедеятельность таких насекомых, как сверчки, избегающих света.

Учёные отмечают, что насекомым особенно трудно справиться со световым загрязнением, поскольку к нему очень сложно адаптироваться ввиду того, что цикл дня и ночи оставался неизменным на всем протяжении эволюционного процесса. Тем не менее, решить проблему просто: «Как только вы выключаете свет, его больше нет. Вам не нужно ничего убирать, как в случае с другими загрязнениями. Я не говорю, что нам нужно избавиться от всего ночного света, нам просто надо использовать его более разумно», — приводит The Guardian слова Бретта Сеймора.

По мнению Сеймора, необходимо издать закон, в котором была бы прописана норма сокращения светового загрязнения. Учёный отметил, что новое руководство британского правительства по световому загрязнению не учитывает резкий спад популяции насекомых.