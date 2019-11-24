Der Spiegel: ликвидация мин перед сентябрьскими учениями НАТО привела к гибели 18 дельфинов

В августе минувшего года немецкие ВМС ликвидировали 42 мины в Балтийском море, чтобы обеспечить проведение учений НАТО, пишет Der Spiegel. Согласно данным немецкого союза защиты природы, ликвидация мин привела к гибели 18 тупомордых дельфинов. Теперь союз обвиняет бундесвер в нарушении закона об охране окружающей среды.

Более 40 кораблей и 3000 солдат принимали участие в учениях НАТО «Северные берега», прошедших в сентябре этого года, пишет Der Spiegel. Однако перед их проведением необходимо было устранить наследие Первой мировой войны: 42 британские морские мины.

В конце августа мины были подорваны. Издание отмечает, что 39 из них находились в проливе Фемарн-Бельт, являющимся одним из трёх важнейших ареалов обитания тупомордых дельфинов в Германии. В результате в последующие дни было обнаружено 18 погибших животных. Об этом сообщил союз охраны природы ФРГ. Впрочем, официальный представитель немецких ВМС отметил, что точной причины гибели млекопитающих не установлено.

Однако, точно известно то, что одна из мин оставила кратер шириной в 5 метров, отмечает Der Spiegel. Любая морская живность в радиусе 30 метров была уничтожена. Таким образом, 39 таких взрывов покрыли площадь, равную 27 футбольным полям. Союз охраны природы ФРГ обвиняет бундесвер в совершении правонарушения, отмечая, что военные не сообщили заранее о своих действиях, и не провели необходимых предохранительных испытаний.

По мнению главы союза охраны природы Лейфа Миллера, немецкие ВМС проигнорировали закон об охране окружающей среды, а также не до конца соответствуют экологическим стандартам. Миллер охарактеризовал всю ситуацию как полный провал политики вокруг проблемы утилизации наследия военного времени.