Deutschlandfunk: эпидемия африканской свиной чумы в Польше подошла вплотную к границам ФРГ

В начале ноября на территории западной Польши были обнаружены мёртвые кабаны, заражённые африканской свиной чумой, сообщает Deutschlandfunk. Место обнаружения находилось всего в 80 км от немецкой границы. Эксперт Томас Меттенляйтер отмечает, что столь быстрое распространение эпидемии в первую очередь вызвано неправильной утилизацией заражённых материалов и продуктов питания.
Несколько недель назад на западе Польши в 80 км от границы с Германией было найдено несколько трупов кабанов, сообщает Deutschlandfunk. Все животные были заражены африканской свиной чумой.
Президент исследовательского института имени Фридриха Леффлера Томас Меттенляйтер отмечает, что эпидемия свиной чумы в Польше сильно продвинулась на запад, распространившись на 250 км. При этом Меттенляйтер напомнил, что вирус свиной чумы ещё с прошлого лета находится в 80 км от западной границы Германии на территории Бельгии. Тем не менее эпидемия до сих пор не перекинулась на территорию ФРГ, ни с запада, ни с востока. Впрочем, немецкая сторона остаётся бдительной и пристально следит за ситуацией.
Меттенляйтер подчёркивает, что причиной столь серьёзного распространения свиной чумы является, в том числе, деятельность человека, в первую очередь связанная с неправильной утилизацией заражённых материалов и продуктов питания. Другими причинами могут быть перевозка заражённых животных и материалов. Эксперт не исключает, что эпидемия может перекинуться и на домашних свиней, как это уже было в прошлом с классическими видами свиной чумы. На такой случай в Германии действует специальный регламент для всех хозяйств, содержащих свиней, предусматривающий ряд мер безопасности.
При этом вакцины от заболевания не существует, подчеркнул Меттенляйтер. Меры безопасности заключаются в наблюдении и в сохранении биологически безопасной ситуации в хозяйствах. В случае проникновения эпидемии африканской свиной чумы на территорию ФРГ в ряде регионов будут введены определённые ограничения. Проблемы могут возникнуть с экспортом свинины, поскольку страны, закупающие немецкую свинину, вероятно, захотят частично (либо полностью) остановить закупки.
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