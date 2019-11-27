Independent: чтобы повысить надои, российским бурёнкам наденут очки виртуальной реальности

Для борьбы с зимней депрессией у коров российские учёные изобрели специальные очки виртуальной реальности, которые показывают сочную зелёную траву на летнем лугу, сообщает The Independent. Тестовые испытания прототипа показали положительные результаты: животные меньше подвергаются стрессу и производят больше молока, что должно помочь России занять важное место среди мировых лидеров в сельском хозяйстве.

Российские коровы обзаведутся VR-очками с летними пейзажами, которые уберегут их от стресса в зимний период и помогут повысить удои, пишет The Independent.

Как выяснилось, не только люди страдают от перемены погоды и серых будней: крупный рогатый скот особенно подвержен зимней депрессии. Чтобы помочь коровам, которых в России 20 млн, учёные предлагают надеть на них очки виртуальной реальности.

Британская газета рассказывает, что точный дизайн инновационного приспособления держится в строжайшем секрете, однако некоторые детали уже попали в сеть. Согласно местным новостным службам, благодаря своей «уникальной форме» очки адаптированы с учётом анатомических особенностей коровы. Как показали исследования, эти животные лучше видят красный цвет, чем голубой и зелёный, поэтому картинка, которую им показывают, сфокусирована на траве — прекрасной зелёной травке на летнем лугу.

По информации издания, одна из ферм на северо-западе от Москвы уже начала тестировать прототип и добилась положительных результатов. Почти во всех случаях коровы в очках становились спокойнее, а их настроение улучшалось. Учёные заявили, что продолжат наблюдать, как это изобретение повлияет в целом на производство молока.

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства Московской области, которое опубликовали в понедельник, российские фермеры опираются «на лучшие международные методики» для улучшения благосостояния своего стада. Как отметило ведомство, кроме очков на фермах появилась аудиоаппаратура, чтобы животные смогли слушать музыку. Эта технология в России применяется достаточно давно: в 2013 году на одной из ферм с сибирском Красноярске составили идеальную, по их мнению, инструкцию для рогатых меломанов: пастись коровам предлагается под Чайковского, спать — под Моцарта, а поп 80-х или современная инструментальная музыка подходит для доения.

Отмечается, что технологические решения стали главной движущей силой в попытках России стать влиятельной фигурой в мировом сельском хозяйстве. Страна уже может похвастаться значительными успехами в этой сфере и улучшениями в исторически неповоротливом секторе экономики. С точки зрения бюджета экспорт сельхозпродукции сейчас важнее для России, чем продажа вооружения. Однако некоторые особенно язвительные пользователи соцсетей видят в VR-очках для коров очевидные параллели с тем, как власти страны предпочитают обращаться со своими гражданами. «Любого, кто жалуется на российскую реальность, скоро обяжут носить очки с виртуальной реальностью, — приводит один из комментариев The Independent. — На экране будут транслироваться новости с государственных телеканалов».