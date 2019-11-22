NTD: суд на стороне природы — французским уткам разрешили крякать вволю

Утки во Франции победили в суде, куда обратился с иском недовольный сосед, переехавший из города. Он требовал убрать шумную домашнюю птицу и выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере €3500. Однако судья постановил, что хозяйка уток может и дальше законно разводить своих питомцев. Ранее другой французский суд разрешил петуху Морису громко кукарекать, отклонив претензии его городских соседей, напоминает NTD.

Эта жительница одной из деревень на юго-западе Франции теперь может и дальше с чистой совестью разводить уток и гусей. Суд города Дакс постановил, что шум, который издают птицы, находится в допустимых пределах.



А иск подал недовольный сосед женщины. Год назад он переехал сюда из города. С тех пор постоянно жаловался, что живность очень шумит и из-за этого он не может спать с открытыми окнами. Его дом находится в 50 метрах от загонов с птицей.



ДОМИНИК ДУТЕ, владелица уток и гусей: Господин Дюбуа ходил ко мне регулярно, раз или два в неделю. Но однажды мне надоело, что он постоянно приходит и говорит: «Вам нужно что-то сделать, вам нужно поставить звуконепроницаемую стену, и я заставлю вас это оплатить». Это был ужас!



В иске сосед потребовал немедленно принять меры, чтобы устранить шум, и возместить моральный ущерб в размере €3500. Однако суд встал на сторону уток.



ДОМИНИК ДУТЕ: Это деревенский шум. Здесь тоже есть жизнь, она не только в городе! Но здесь она другая. Если приезжаете за город, чтобы избавиться от шума, то ничего не выйдет. Жизнь наполнена шумом. Поэтому я сохраню своих уток.



Это уже не первый подобный случай: в сентябре другой французский суд постановил, что петух по кличке Морис может и дальше кукарекать. Иск также подали недовольные соседи, которые незадолго до этого переехали в деревню из города.



Дата выхода в эфир 20 ноября 2019 года.