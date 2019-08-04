Handelsblatt: эмигрант из Германии стал одним из самых успешных молочников России

Штефан Дюрр из немецкого города Эбербах попал в Россию в 1989 году, когда был молодым практикантом, и так влюбился в её бескрайние просторы, что остался навсегда, пишет Handelsblatt. Теперь он — крупный производитель молока, один из самых успешных в стране, и не собирается останавливаться на достигнутом, рассказывает автор статьи Андре Баллин.

55-летний немец Штефан Дюрр родился в городе Эбербах в федеральной земле Баден-Вюртемберг и, переехав в Россию, смог добиться здесь небывалых успехов, сообщает Handelsblatt. На родине фермерское хозяйство его семьи насчитывало 14 гектаров земли, в России же оно разрослось до полмиллиона гектаров. 140 000 голов рогатого скота — бóльшую половину составляют дойные коровы — пасутся на плодородных равнинах под Воронежом, в Татарстане, на берегах Волги и в алтайских горах. За день его компания производит 2200 тонн сырого молока, рассказывает автор статьи Андре Баллин.

После окончания холодной войны в 1989 году Дюрр — тогда ему было 25 лет — стал одним из первых практикантов с Запада на советском колхозе, попав туда по программе студенческого обмена. Уже тогда он влюбился в российские просторы, а также, стоит признать, дикие студенческие вечеринки. В 1994 году он женился на молодой россиянке. Сейчас у них уже трое детей.

Он остался в России, продолжает издание. Сначала он по заказу немецкого посольства организовывал поездки работников российского аграрного сектора на сельскохозяйственные предприятия в Восточной Германии. Потом занялся продажей сельскохозяйственной техники. И это до сих пор одна из статей доходов его компании.

В животноводство Дюрр пришёл, можно сказать, случайно, продолжает издание. Когда в 2002 году он купил в Воронеже колхоз для разведения зерновых культур, в наследство от предыдущего хозяина ему достались коровы, которых он поначалу принял с неохотой. Но в 2009 году случился кризис, из-за которого резко упали продажи селькозтехники, и коровы, по сути, спасли его бизнес. С тех пор производство сырого молока — одно из важнейших направлений деятельности его компании, которое к тому же приносит и наибольшую прибыль.

Но Дюрр не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует провести масштабные реструктуризацию и расширение своего аграрного предприятия, чтобы самому перерабатывать молоко. Это необходимо на случай, если крупные перерабатывающие предприятия не захотят брать его молоко. Также это позволит стабилизировать цены на продукцию, ведь стоимость сырого молока очень сильно колеблется, а цены на прилавках нет. Соответственно это повышает надёжность планирования, объясняет Дюрр.

Также это позволит проконтролировать, чтобы в молоко ничего не подмешивалось, как это делают многие перерабатывающие фирмы, отметил он: «Хорошее молоко, смешанное с плохим, в результате получается плохим». К тому же расширение производства позволит удовлетворить определённые пожелания клиентов, например, отказаться от использования генномодифицированного корма и антибиотиков, или производить биомолоко, используя в качестве корма только льняное семя.