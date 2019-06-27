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CBS News: медоносные пчёлы — новая золотая жила для воров в Калифорнии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Фермеры в «Золотом штате» сажают всё больше миндальных деревьев и всё больше нуждаются в услугах по опылению, передаёт CBS News. Таким образом, медоносные пчёлы стали большой ценностью и лёгкой добычей для воров, «зарабатывающих» тысячи долларов на краже ульев, говорится в репортаже.

В Калифорнии рост производства миндаля привёл к повышенному спросу на услуги по опылению. Поэтому медоносные пчёлы стали лакомым кусочком для воров, желающих сделать деньги на скорую руку.

Это идеальная кража для «своих»: пчелиный вор, уезжающий с парой сотен ульев, выглядит точь-в-точь как хозяин этих пчёл, в спецодежде пчеловода и на безбортовом грузовике. Он или она может проехать по дороге до ближайшего фермера, выращивающего миндаль, и заработать тысячи, прежде чем владелец пчёл что-то заметит.

В 2017 году один житель Калифорнии украл тысячи ульев общей стоимостью почти миллион долларов.

Спрос только усиливается: фермеры в Калифорнии выделяют всё больше акров под посадку миндальных деревьев. В 2017 году Калифорния — единственный штат, выращивающий этот орех в коммерческих целях, — заработала на миндале 5,6 миллиарда долларов.

Но американские пчеловоды только за минувшую зиму потеряли 40 процентов своих колоний. Они сталкиваются с такими проблемами, как клещи, неправильное питание и неблагоприятные погодные условия.

Надеясь защититься от воров, пчеловоды устанавливают скрытые камеры и отслеживающие устройства для присмотра за ульями.

Дата выхода в эфир 25 июня 2019 года.

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CBS NEWS США Северная Америка
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