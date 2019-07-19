GW: пчелиная напасть — в России выясняют причины странного мора среди медоносных насекомых

Ущерб от массового мора пчёл, которых в России уже погибло 60%, может составить более триллиона рублей, пишет польский журналист Анджей Кублик. Одной из основных причин называют бесконтрольное производство и применение пестицидов.

Госдума РФ обратилась к Генпрокуратуре, Министерству сельского хозяйства и ещё нескольким ведомствам с просьбой выяснить причины массового мора пчёл в России, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

На заседании Госдумы президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов заявил: на сегодняшний день в России погибло 60% пчёл. Ущерб от массовой гибели пчёл может составить более триллиона рублей.

Без пчёл не состоится процесс опыления разных видов растений. Более того, добавляются убытки от падения производства мёда. Уже сейчас в Москве не стоит его покупать. По мнению главы Объединения потребителей России Алексея Корягина, уже 90% мёда, продаваемого в столице, — подделка, подчёркивает автор.

В Алтайском крае массовый мор пчёл связывают с опрыскиванием полей пестицидами. В Удмуртской республике причина массовой смерти пчёл, скорее всего, кроется в ядохимикатах, которыми в регионе обрабатывают сельскохозяйственные культуры и в первую очередь рапс, рассказывает Кублик.

Россельхознадзор заявил, что массовый мор пчёл в России является результатом неконтролируемого использования пестицидов в сельском хозяйстве. Страна уже восемь лет не контролирует производство, хранение, продажу и применение пестицидов. В России сейчас разрешается использовать 900 видов средств защиты растений, но их применение никто не контролирует. Дополнительную проблему создают средства защиты растений, импортируемые в Россию из Азии, которые могут содержать в себе особо опасные вещества, отмечает он.

Однако Минэкономразвития отвергло эти обвинения и заявило, что проблема объясняется отсутствием правил, регулирующих использование пестицидов. А эту проблему россияне могут вскоре прочувствовать в более широких масштабах. Пчеловоды говорят, что в результате чрезмерного и неосторожного использования пестицидов в России гибнут не только пчёлы, но и птицы. «Просто на наших пчёлах эту проблему видно лучше», — сообщил руководитель Удмуртского НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Андрей Леднев.