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GW: пчелиная напасть — в России выясняют причины странного мора среди медоносных насекомых

Материал представлен в переводе ИноТВ
Ущерб от массового мора пчёл, которых в России уже погибло 60%, может составить более триллиона рублей, пишет польский журналист Анджей Кублик. Одной из основных причин называют бесконтрольное производство и применение пестицидов.
GW: пчелиная напасть — в России выясняют причины странного мора среди медоносных насекомых
Reuters

Госдума РФ обратилась к Генпрокуратуре, Министерству сельского хозяйства и ещё нескольким  ведомствам с просьбой выяснить причины массового мора пчёл в России, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик. 

На заседании Госдумы президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов заявил: на сегодняшний день в России погибло 60% пчёл. Ущерб от массовой гибели пчёл может составить более триллиона рублей. 
 
Без пчёл не состоится процесс опыления разных видов растений. Более того, добавляются убытки от падения производства мёда. Уже сейчас в Москве не стоит его покупать. По мнению главы Объединения потребителей России Алексея Корягина, уже 90% мёда, продаваемого в столице, — подделка, подчёркивает автор. 
 
В Алтайском крае массовый мор пчёл связывают с опрыскиванием полей пестицидами. В Удмуртской республике причина массовой смерти пчёл, скорее всего, кроется в ядохимикатах, которыми в регионе обрабатывают сельскохозяйственные культуры и в первую очередь рапс, рассказывает Кублик. 
 
Россельхознадзор заявил, что массовый мор пчёл в России является результатом неконтролируемого использования пестицидов в сельском хозяйстве. Страна уже восемь лет не контролирует производство, хранение, продажу и применение пестицидов. В России сейчас разрешается использовать 900 видов средств защиты растений, но их применение никто не контролирует. Дополнительную проблему создают средства защиты растений, импортируемые в Россию из Азии, которые могут содержать в себе особо опасные вещества, отмечает он. 
 
Однако Минэкономразвития отвергло эти обвинения и заявило, что проблема объясняется отсутствием правил, регулирующих использование пестицидов. А эту проблему россияне могут вскоре прочувствовать в более широких масштабах. Пчеловоды говорят, что в результате чрезмерного и неосторожного использования пестицидов в России гибнут не только пчёлы, но и птицы. «Просто на наших пчёлах эту проблему видно лучше», — сообщил руководитель Удмуртского НИИ сельского хозяйства Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН Андрей Леднев.
 
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Gazeta Wyborcza Польша Европа
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