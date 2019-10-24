Bloomberg: Россия закупила 45 тысяч европейских коров для выхода на самообеспечение по молоку

В рамках амбициозного восьмилетнего плана по переходу на самообеспечение Россия потратила в этом году около €100 млн на покупку европейских коров, став их крупнейшим импортёром, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, в стране проходит модернизация молочной отрасли с привлечением иностранных и российских инвесторов, для которых предусмотрены государственные субсидии, выгодные предложения по кредитам и налоговые льготы.

Президент Путин проводит программу по модернизации молочной промышленности в России, где всё ещё часто доят руками: российские компании закупают за границей тысячи чёрно-белых голштинских коров для доильных залов, оборудованных современной немецкой и шведской техникой, сообщает Bloomberg. Через пять лет после введения санкций Россия стала крупнейшим импортёром коров из Евросоюза, а её передовая компания по производству молока принадлежит немецким предпринимателям.

Как объясняет издание, такие меры являются частью амбициозного восьмилетнего плана правительства по переходу страны от импорта молока к самообеспечению, а в дальнейшей перспективе — к его продаже на крупнейший мировой рынок в Китае. Время покажет, насколько реалистичны эти планы, однако раньше Россия уже имела опыт вложения денег в сельское хозяйство посредством системы государственных субсидий, уменьшенных ставок по кредитам и льгот для фермеров. Благодаря таким программам страна перестала закупать домашнюю птицу и свинину, а также занимает лидирующее место в мире по производству зерновых.

По данным таможни, пока за весь год Россия купила у ЕС 45 тыс. коров стоимостью около €100 млн и, скорее всего, останется крупнейшим импортёром второй год подряд. В статье отмечается, что после введения в 2014 году санкций на европейский импорт на поддержку молочного производства было выделено, согласно оценке Национального союза производителей молока, более 200 млрд рублей.

«В России очень хорошие условия для молочного хозяйства, — рассказал Штефан Дюрр, сооснователь крупнейшего в России производителя молока Ekosem-Agrar AG. — Это означает, что (здесь есть. — ИноТВ) доступная земля хорошего качества, хороший климат и государственные субсидии». Дюрр родился в Германии и начинал стажёром на свиноферме в последние месяцы существования Советского Союза. По его словам, компания Ekosem-Agrar быстро расширяется: в этом году она открыла восемь новых предприятий и увеличила поголовье скота в семь раз с 2012 года и теперь насчитывает 80,5 тыс. животных. Агрокомплекс пользуется щедрыми субсидиями, низкой процентной ставкой по кредиту (2,5%, тогда как ключевая ставка Центробанка составляет 7%), а четверть инвестиций в промышленное сельское хозяйство компенсирует государство.

В прошлом месяце Владимир Лисин, четвёртый богатейший миллиардер России, заявил о своём намерении потратить 18 млрд рублей на строительство ферм и перерабатывающего завода. По мнению Рене Кремерса, исполнительного директора голландской фирмы-консультанта в сельском хозяйстве Difco International BV, Россия «делает огромные шаги вперёд» не только благодаря новому оборудованию, но и деталям: достаточному пространству для коровника, хорошей вентиляции, освещению и подстилке.

Однако, как подчёркивает Bloomberg, Путину придётся долго ждать, прежде чем он сможет отказаться от иностранного молока. Многие российские фермеры медлят с переходом на современную инфраструктуру, поэтому старые советские фермы вымирают. В то время как в Европе и США десятилетиями проводили селекцию коров для максимальной производительности молока, стада в России не могут составить им конкуренцию: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2017 году удой в стране был в два раза меньше, чем в США. В то же время, по словам Дюрра, почти треть российского молока получают от домашних хозяйств или с использованием устаревших технологий.

Национальный союз производителей молока считает, что России необходимо построить больше фермерских предприятий со строгим контролем качества, чтобы производить такие продукты, как сыр и масло. По оценке союза, для выхода на самообеспечение необходимо на 19% увеличить объём получаемого молока — в 2018 году для этого нужно было 36,3 млн тонн. Как подчеркнул генеральный директор союза Артём Белов, «молочное производство — одна из тех отраслей российского сельского хозяйства, которая остро нуждается в дальнейших инвестициях» и обладает «огромным потенциалом для развития».