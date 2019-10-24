Bloomberg: Россия закупила 45 тысяч европейских коров для выхода на самообеспечение по молоку

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Washington Times: Клинтон намекнула на нового фаворита России на выборах в США Washington Times
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Business Insider: пока все смотрят на Сирию, НАТО готовится к войне в сердце Европы Business Insider
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В Совфеде оценили сообщения китайских СМИ о сдерживающих США факторах
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил.
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Предполагаемый виновник крупного ДТП в Петербурге был в розыске
Предполагаемый виновник ДТП с восемью пострадавшими в Санкт-Петербурге находился в федеральном розыске, передаёт ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
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Усманов рассказал, как в студенчестве ездил на картошку
Основатель USM Holdings Алишер Усманов рассказал, как в студенчестве ездил на картошку. Об этом сообщает телеканал «360».
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Оренбургского школьника наградят в Москве за спасение утопающего
Оренбургского школьника Максима Мезенцева наградят в Москве за спасение утопающего, сообщает RIA56.
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Онищенко оценил предложение вернуть на стадионы продажу пива
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал предложение вернуть на футбольные стадионы продажу пива.
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Запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесён на 1 декабря по просьбе NASA
Запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-13» к Международной космической станции (МКС) перенесён по просьбе NASA с 6 на 1 декабря, чтобы не помешать запланированной стыковке транспортного корабля США Dragon.
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Фанаты Макгрегора окружили здание, где пройдёт пресс-конференция ирландца
Пресс-конференцию бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора в Москве ожидает большое количество фанатов и журналистов.
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Пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили картами и смартфонами более 2,2 млн поездок
Пассажиры наземного транспорта Москвы оплатили банковскими картами и смартфонами более 2,2 млн поездок с сентября.
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Роскачество рассказало о планах по борьбе с якобы экологичной продукцией
Роскачество рассказало о планах по борьбе с якобы полезной и экологичной продукцией, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.
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СМИ: Футболист «Реала» Рамос оштрафован на €1 млн за уклонение от уплаты налогов
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос был оштрафован на сумму в €1 млн за уклонение от уплаты налогов в вопросе об имиджевых правах.
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Зариф и Чавушоглу обсудили на встрече в Баку развитие ситуации в Сирии
Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели встречу в Баку, в ходе которой обсудили ситуацию на севере Сирии после соглашения Москвы и Анкары о завершении военной операции «Источник мира».
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Лукас Сантос заявил, что уровень Фернандеса позволил бы ему выступать за сборную Бразилии
Полузащитник московского ЦСКА Лукас Сантос высоко оценивает уровень своего партнёра по команде Марио Фернандеса.
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«Нафтогаз» раскритиковал решение начать отопительный сезон в Киеве
«Нафтогаз» подверг критике решение киевских властей начать отопительный сезон. В компании считают, что делать это пока рано, поскольку в городе держится хорошая погода.
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Урон сельскому хозяйству Японии от тайфуна «Хагибис» превысил $900 млн
В Японии оценили предварительный ущерб, нанесённый сельскому и рыболовному хозяйству в результате последствий обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», в более $902 млн.
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Нурмагомедов не планирует провокаций во время пресс-конференции Макгрегора в Москве
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается реагировать на пресс-конференцию экс-обладателя титулов в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.
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Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
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Ахметов считает, что ЦСКА может исправить ситуацию в Лиге Европы
В преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением относительно ситуации, в которой оказались армейцы после двух стартовых матчей.
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Рубль растёт к доллару
На открытии торгов в четверг, 24 октября, рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В ФСВТС рассказали о планах по совместной разработке вооружения с ЮАР
Россия планирует начать сотрудничество с Южно-Африканской Республикой по разработке и выпуску вооружения и военной техники, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
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Сафин рассказал, сколько у него друзей
Экс первая ракетка мира россиянин Марат Сафин поделился своим видением дружбы.
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Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани
Российская военная полиция в районе сирийского города Айн-аль-Араб (курдское название — Кобани) расположилась на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции.
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Менеджер заявил, что Минаков может провести бой в декабре
Российский боец Виталий Минаков рассчитывает получить американскую визу на следующей неделе, чтобы отправиться в США для подготовки к следующему поединку.
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В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб
В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
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«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
Персональные данные клиентов Сбербанка снова оказались на чёрном рынке, пишет «Коммерсантъ». Предложение о продаже базы клиентов появилось на одном из теневых ресурсов.
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Спаич: надеюсь, вернёмся из Турции с хорошим результатом
Футболист «Краснодара» Урош Спаич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против турецкого «Трабзонспора».
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В ДНР рассказали о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом
Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова рассказала RT о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом.
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Названо место проведения Матча всех звёзд НБА — 2023
В 2023 году Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) примет Солт-Лейк-Сити.
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На Дальнем Востоке начали проверку после смерти младенца в самолёте
Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку по факту смерти 9 октября трёхмесячного пассажира рейса Петропавловск-Камчатский — Хабаровск, которого направили на операцию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.
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Василевский назван первой звездой игрового дня НХЛ
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был признан лучшим игроком завершившегося игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
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В Минкомсвязи объяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал ситуацию с Telegram в России.
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Рекорд Ирвинга не помог «Бруклину» избежать поражения в матче НБА с «Миннесотой»
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Бруклин Нетс».
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В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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«Оттава» одержала победу над «Детройтом» в НХЛ, у Наместникова передача
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» обыграла «Детройт Ред Уингз».
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Опознаны 15 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Родственники опознали тела 15 из 17 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщила министр соцполитики края Ирина Пастухова.
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37 сейвов Василевского помогли «Тампе» победить в матче НХЛ с «Питтсбургом»
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз».
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 24 октября.
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В МЧС рассказали о безопасном использовании обогревательных приборов
В МЧС России рассказали, как следует использовать обогревательные приборы, чтобы не допустить пожара.
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Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдёт в России
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.
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Министры обороны НАТО обсудят военную операцию Турции в САР
Министры обороны стран — членов НАТО намерены провести переговоры в Брюсселе 24 октября, в рамках которых будет обсуждаться военная операция Турции в Сирии.
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В Иркутской области произошёл пожар на мусорном полигоне
В МЧС сообщили о возгорании на мусорном полигоне в Иркутской области. Пожар тушат с привлечением спецтехники.
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Россия направила очередной гуманитарный конвой в Донбасс
МЧС России направило 88-й гуманитарный конвой с медикаментами и детскими продуктовыми наборами в Донбасс.
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Курды обвинили Турцию в применении фосфора в Сирии
Ильхам Ахмед, председатель исполнительного комитета Сирийского демократического совета, который является политическим крылом Сирийских демократических сил, выступая в конгрессе США, обвинила Турцию в применении фосфора во время военной операции на севере Сирии.
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В СК начали проверку из-за пожара на кладбище во Владивостоке
Следователи организовали проверку в связи с пожаром в подсобном помещении на территории кладбища во Владивостоке.
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Названы способы повысить интерес детей к учёбе в школе
Специалисты из РАНХиГС выяснили, какими способами, по мнению родителей, можно повысить интерес детей к обучению в школе. С результатами исследования ознакомился RT.
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Пять человек погибли в результате крушения самолёта в Мексике
По меньшей мере пять человек погибли в результате падения самолёта марки Cessna в мексиканском штате Мичоакан.
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Сноуден рассказал о попадании в «ловушку» в России
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что находится в «ловушке» в России, так как власти США аннулировали его американский паспорт.
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СМИ: Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия намерена направить Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS.
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Орешкин прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью RT прокомментировал улучшение позиции России в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
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Зеленский рассказал о продолжающейся подготовке к разведению сил
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Петровском и Золотом в Донбассе продолжается подготовка к разведению сил.