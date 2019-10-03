Info: отказ России от норм ГОСТа поможет и чешским бизнесменам

Решение премьер-министра России Дмитрия Медведева «распрощаться с советским наследием» и отказаться от старых предписаний, включая нормы ГОСТа, станет позитивным шагом вперёд для развития экономики, прогнозирует чешский портал Info. Это помешает чиновникам использовать нормы по своему усмотрению и ставить препоны на пути российских и иностранных производителей, включая чешских бизнесменов, подчёркивается в статье.

Новость о том, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев решил отказаться от советских предписаний, включая государственные нормы ГОСТа, может показаться довольно скучной — однако «потенциально она чрезвычайно важна», отмечает чешский информационный портал Info. Подобное решение стало ещё одним шагом Медведева на пути к поставленной им цели: ограничить количество норм, унаследованных когда-то Россией от СССР, которые на сегодняшний день устарели и уже не имеют под собой реальных оснований, поясняет автор. Речь идёт о почти 20 тыс. предписаний, которые определяли стандарты товаров для продажи на внутреннем советском рынке.



Это стремление премьер-министра «распрощаться с советским наследием» показывает, что экономическая политика нынешнего российского руководства носит «довольно прагматичный характер», говорится в статье. Основная проблема советских норм связана с тем, что в эпоху их появления в экономике СССР практически не существовало конкуренции. Поэтому эти предписания полностью определяли и качество, и все другие свойства товаров, поясняет автор: «Зачастую это доходило до абсурдных деталей. Например, предписывалось, каким должно быть процентное содержание фруктов или мяса в продукте. Сам Медведев рассказал о случае, когда стандарты предписывали даже высоту смеси яиц при приготовлении омлета».



В результате появилось невероятное количество зафиксированных на государственном уровне предписаний, которые все производители обязаны были полностью соблюдать. После распада СССР и перехода к рыночной экономике такие жёсткие стандарты стали провоцировать взяточничество и коррупцию среди контролирующих органов, подчёркивается в статье: «За всем не уследишь, но прицепиться к какой-нибудь детали в стандарте можно без труда. От этого больше всего страдают малые и средние производители — просто потому, что у них нет юридического отдела, который следил бы за подобными нормами».



Ещё один типичный пример ГОСТа — требование о том, что содержание потенциально опасных и вредных для здоровья веществ должно равняться «абсолютному нулю». Это означает, что все товары и продукты в СССО не должны были содержать даже микроскопических остатков таких веществ. И хотя с точки зрения охраны здоровья потребителей подобная мера может показаться положительной, «с практической точки зрения всё иначе», подчёркивается в статье: «Причины просты. Добиться, чтобы в продаваемом продукте не осталось никаких следов того или иного вещества, практически невозможно. Кроме того, для здоровья потребителей это не так уж необходимо». Именно поэтому в Европейском союзе применяется альтернативный принцип «эффективного нуля», когда устанавливается максимально допустимая граница для остаточного содержания подобных веществ, поясняет автор.



«Российские продукты тоже не соответствовали всем установленным стандартам. Поэтому контрольным органам приходилось закрывать на это глаза, ведь иначе им пришлось бы запретить почти всю продукцию на российском рынке», — говорится в статье. Однако в нужный момент российские власти всегда могли «вспомнить» о существующих стандартах и использовать это в своих интересах, подчёркивает Info. В качестве примера автор приводит запрет на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды «Боржоми», который был введён по инициативе главы Роспотребнадзора в период обострения отношений с Тбилиси.



При этом дело даже не всегда касается политики, отмечается в статье: «Зачастую на первый план выходил элементарный протекционизм». Например, так произошло с Белоруссией в 2009 году, когда власти «под давлением российских производителей» запретили ввозить оттуда молочную продукцию под предлогом того, что она «небезопасна», пишет Info. «При этом все понимали, что таким образом Белоруссию принуждают позволить приватизацию предприятий, производящих эту продукцию, россиянами», — подчёркивает автор.



Так что если планы Медведева по ликвидации советских норм будут реализованы, это станет «позитивным шагом вперёд», сообщается в статье: «Россия избавится от регулирующих норм, которые во многом уже не соответствуют времени. По своей сути стандарты ГОСТа представляют собой детальные предписания, которые практически невозможно выполнить». Это позволяло контролирующим органам «пользоваться слишком большой властью» и применять её не только ради защиты здоровья россиян, но и с другими целями, в том числе политическими и лоббистскими, подчёркивает автор. Поэтому информация о грядущей отмене этих стандартов может только порадовать — особенно учитывая, что из этого смогут извлечь пользу не только российские бизнесмены, но и чешские, заключает Info.