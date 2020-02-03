24 канал: украинец избил и покусал поляка при попытке украсть телефон

Польская полиция задержала гражданина Украины за то, что он попытался отобрать у поляка телефон. Как передаёт «Телеканал новин 24», мужчина избил и покусал потерпевшего. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы за разбой.

Гражданина Украины в окрестностях Варшавы задержали за разбой. Как пишет «Телеканал новин 24», мужчина пытался отобрать у поляка телефон. Благодаря помощи неравнодушных свидетелей, напавшего задержали.

Украинец рассказал полицейским, что коллеги якобы накормили его отравленной пищей. Ему стало плохо, когда он вышел с работы, а на улице как раз стоял прохожий и разговаривал по телефону. Мужчина пояснил, что телефон ему нужен был для вызова скорой помощи. Об этом украинец попросил прохожего, вежливо объяснив свою проблему. А вот владелец телефона на такую просьбу отреагировал негативно: телефон дать отказался и сказал, что у него разрядился аккумулятор. Этот ответ разозлил украинца — и он набросился на поляка, бил его кулаками, ногами и покусал руки.

Как отмечает канал, полиция вызвала медиков, и те во время осмотра не обнаружили у задержанного мужчины признаков каких-то заболеваний. Украинца взяли под стражу, пока идёт следствие. Согласно польскому законодательству, ему грозит до 12 лет лишения свободы.