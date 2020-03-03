УП: «Украинскую неделю» в Европарламенте перенесли из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса в Европарламенте перенесли на неопределённый срок «Украинскую неделю». Как передаёт «Украинская правда», как только ограничения будут отменены, украинское представительство будет обрабатывать новые возможности для проведения запланированных мероприятий.
«Украинскую неделю» в Европейском парламенте перенесли на неопределённый срок в связи с распространением коронавируса. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщили в представительстве Украины при ЕС.
«Запланированная на 3—5 марта «Украинская неделя» в Европейском парламенте переносится на неопределённый срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — отметили в представительстве.
Как только ограничения будут отменены, украинское представительство будет обрабатывать новые возможности для проведения запланированных мероприятий.
Во время «Украинской недели» в Европарламенте планировалась дискуссия с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатов, учёных и общественных активистов.
Европарламент на своём сайте сообщил об отмене целого ряда мероприятий — в частности, слушаний в комитетах, визитов делегаций, личных визитов к членам парламента и сотрудникам, семинаров, культурных мероприятий и выставок.
Доступ в здание Европейского парламента запрещён лицам, посетившим в течение последних 14 дней районы распространения коронавируса, а также тем, кто контактировал с заражёнными лицами.
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