WT: отставной военный увидел для Америки шанс ослабить позиции России

Американский отставной полковник Уэс Мартин в статье для The Washington Times рассказал, для чего США в последнее время активизировали свои действия в бывших советских республиках, особенно в Грузии, на Украине и в Молдавии. По мнению военного, после того, как на смену Владимиру Путину придёт другой человек, Америка при помощи тактики кнута и пряника сможет «помочь друзьям и союзникам восстановить их территориальную целостность».

Госсекретарь США Майк Помпео недавно завершил успешное турне по бывшим советским республикам, побывав на Украине, в Казахстане, Белоруссии и Узбекистане. Как пишет отставной полковник сухопутных войск США Уэс Мартин в статье для The Washington Times, данный визит демонстрирует сохраняющийся интерес Соединённых Штатов к этим ключевым стратегическим районам Восточной Европы и Евразии и готовит почву для прогрессивной политики США.

Как считает Мартин, реализация интересов США в Евразии существенно затормозилась во время длительного правления Путина, однако запущенный недавно процесс внесения поправок в российскую конституцию может обернуться для Соединённых Штатов и их союзников новой благоприятной стратегической возможностью.

Это говорит о том, что, вероятнее всего, в ближайшие несколько лет Путин покинет пост президента. Кто бы ни пришел ему на смену, этот человек будет слабее Путина и, возможно, будет охотнее обсуждать новые механизмы обеспечения безопасности, что даст Америке возможность «помочь их друзьям и союзникам — особенно Грузии, Украине и Молдавии — восстановить их территориальную целостность.»

Если же традиционные механизмы дипломатии не помогут достичь желаемого результата, пишет военный, необходимо будет усилить давление на российского президента и его окружение, включая заморозку личных счетов членов его семьи и остальных, ввести санкции против членов семей высокопоставленных чиновников и олигархов, а также ужесточить кредитную политику в отношении российских компаний, связанных с правительством.

«Таким образом, в ответ на планы Путина по внесению поправок в конституцию Пентагону и лидерам стран НАТО нужно разработать план по увеличению объемов военной помощи и укреплению сотрудничества с Украиной, Грузией и Молдавией, а также работать над дальнейшей интеграцией стран Балтии в структуру НАТО, чтобы предотвратить потенциальную агрессию России и помочь им вернуть территории, которые сейчас контролирует Россия», — пишет Уэс Мартин.

По его мнению, в ближайшие несколько лет Соединённым Штатам необходимо активно готовить и снабжать оружием силы союзников НАТО, регулярно проводить военные учения, а также развертывать военно-морские силы НАТО в Чёрном море. Кроме того, Америке не стоит стесняться применять метод кнута и пряника в отношении преемника Путина.

«Только следуя принципу «мир через силу», сформулированному президентом Рональдом Рейганом, и налаживая хорошие отношения с преемником Путина, Соединенные Штаты могут надеяться на восстановление территориальной целостности бывших советских республик», — заключает автор матераила.