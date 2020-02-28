Ващиковский: Россию смогут сдержать только новые ограничения и санкции

Европе пора отказаться от торговли своими интересами безопасности и перейти от изоляции России на словах к делу, уверен бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский. Как пишет он в статье для Rzeczpospolita, сдержать агрессивные действия России можно лишь при помощи новых ограничений и наказаний, и они должны коснуться каждого россиянина, который «поддерживает империалистический режим Путина или нейтрально относится к его политике».

Несмотря на громкие заявления западных политиков, на самом деле Москва не только не находится в изоляции, но и существует множество каналов для ведения с ней диалога. Как пишет в статье для Rzeczpospolita бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский, после распада Советского Союза Россия лишилась многих атрибутов, но не утратила статуса державы глобального масштаба. Она остаётся постоянным членом Совета Безопасности ООН, её считают неотъемлемым участником процесса урегулирования региональных конфликтов и кризисов, обсуждая с ней ближневосточный мирный процесс, афганскую ситуацию, иранскую и северокорейскую ядерную проблему. Как НАТО, так и Европейский союз предлагают ей привилегированные политические и экономические отношения.

Кроме того, Берлин и Париж, две столицы, которые громче всех требуют отменить санкции и отказаться от якобы существующей изоляции России, поддерживают с россиянами очень тесные контакты в политической, экономической и военной сфере. Однако данный подход, как считает Ващиковский, необходимо пересмотреть.

«Прежде всего, западному миру следует наконец реалистично взглянуть на политику Кремля. В столицах наших западных партнёров должны заметить российский империализм. Также нужно обратиться к историческому опыту и вспомнить о политике умиротворения в отношении недемократического государства, которое когда-то тоже ставило под вопрос европейскую систему безопасности», — пишет автор материала.

По его убеждению, Европе пора отказаться от торговли своими интересами безопасности. Европейские лидеры не должны действовать, словно мелкие дельцы, думающие лишь о том, как дешевле купить российский газ и дороже продать свои товары на российском рынке. Конечно, санкции пока действуют, но должного эффекта от них нет, поскольку международные концерны научились их обходить.

«Сдержать агрессивные действия России можно лишь при помощи новых ограничений и наказаний, а никак не наград за агрессию. Санкции и наказания должны затронуть всё российское общество: представителей элит, научных, культурных, спортивных кругов и так далее. Россияне должны почувствовать, какова цена поддержки империалистического режима Путина или нейтрального отношения к его политике», — заключает Ващиковский.