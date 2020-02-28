Ващиковский: Россию смогут сдержать только новые ограничения и санкции
Несмотря на громкие заявления западных политиков, на самом деле Москва не только не находится в изоляции, но и существует множество каналов для ведения с ней диалога. Как пишет в статье для Rzeczpospolita бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский, после распада Советского Союза Россия лишилась многих атрибутов, но не утратила статуса державы глобального масштаба. Она остаётся постоянным членом Совета Безопасности ООН, её считают неотъемлемым участником процесса урегулирования региональных конфликтов и кризисов, обсуждая с ней ближневосточный мирный процесс, афганскую ситуацию, иранскую и северокорейскую ядерную проблему. Как НАТО, так и Европейский союз предлагают ей привилегированные политические и экономические отношения.
Кроме того, Берлин и Париж, две столицы, которые громче всех требуют отменить санкции и отказаться от якобы существующей изоляции России, поддерживают с россиянами очень тесные контакты в политической, экономической и военной сфере. Однако данный подход, как считает Ващиковский, необходимо пересмотреть.
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