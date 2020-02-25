Berliner Zeitung: из-за России мантру Трампа о свободной торговле в Индии так никто и не услышит

Глава Белого дома Дональд Трамп впервые приехал в Индию, рассчитывая заключить с Нью-Дели оборонные контракты, а «поживиться там ему особо нечем», пишет Berliner Zeitung. И виной тому, в частности, Россия, которая существенно укрепила отношения с Индией и по-прежнему остаётся её главным поставщиком оружия, поясняет немецкое издание.

Дональд Трамп хоть и прибыл в Индию с первым официальным визитом, «поживиться президенту США там, однако, особо нечем», пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В Индию глава Белого дома прилетел, чтобы в первую очередь обсудить возможное сотрудничество Нью-Дели с американскими военно-промышленными концернами Lockheed Martin и Raytheon. Вот только в последние годы Дональду Трампу так и не удалось заключить с индийским руководством крупных оборонных сделок, напоминает автор статьи Михаэль Майер.

Связано это, в частности, с тем, что Индия, несмотря на жёсткие санкции США, «не отвернулась от России». В результате Москва по-прежнему остаётся главным поставщиком оружия в Индию, отмечает журналист Berliner Zeitung.

По оценкам, около 62% военной техники на вооружении индийской армии российского производства. Например, только в первые девять месяцев 2019 года Индия потратила $14,5 млрд на системы вооружений из России, уточняет Майер.

«Несмотря на официальное стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами, правительство Нарендры Моди пошло ещё дальше: российское оружие оплачивается евро. Благодаря этому Индии удаётся избежать преследования со стороны американских органов юстиции», — поясняет автор статьи.

В последние годы Российская Федерация и Индия действительно существенно укрепили отношения, чему Соединённым Штатам опять-таки не удалось помешать, подчёркивает журналист немецкого издания.

«Самым же большим разочарованием для Трампа станет то, что в Индии его мантра о свободной торговле так и останется неуслышанной», — убеждён Майер.