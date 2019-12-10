Modern Diplomacy: у России, Индии и Пакистана складывается «любовный треугольник»

Россия и Пакистан договорились о возвращении долга с 1990-х годов и обсуждают поставку вооружений. Как пишет Modern Diplomacy, это может говорить о том, что Пакистан задался целью стать для России важным партнёром — важнее, чем Индия.

Россия играет «в политические шахматы» не только с США и Европой, но и намерена занять важное место в Южной Азии, где у неё тоже есть интересы, пишет Modern Diplomacy.



Так, Россия и Пакистан подписали соглашение по урегулированию взаимных финансовых претензий и обязательств со времён Советского Союза, и Пакистан выплатит России долг в размере $93,5 млн. Дело в том, что Советский Союз в 1980-х закупал у Пакистана текстиль и другие материалы. Чтобы обеспечить функционирование бартерной торговли, СССР открыл два счёта в Национальном банке Пакистана. После развала Советского Союза пакистанские производители заявили, что их товар не был оплачен, и в результате $105 млн на этих счетах были заморожены.



Сейчас же оплата этого долга позволит России инвестировать в экономику Пакистана. С этим связано и стремление Пакистана подписать с Россией договор на покупку военного оборудования на миллиарды долларов. Среди него, как ожидается, будут истребители, системы ПВО, танки, боевые вертолёты, военные корабли.



Сейчас же самый активный поставщик оружия Пакистану — Китай. Он продал оружия на сумму $6,4 млрд с 2014-го по 2018 год. Второе место при этом у США, а третье — у Италии. Если Россия подпишет контракт на сумму $9 млрд, то она станет крупнейшим экспортёром оружия в Пакистан.



В таком случае обстановка между Индией и Пакистаном станет ещё сложнее, пишет автор статьи. У этих стран общая история и экономические связи, но их отношения полны враждебности. И поэтому недавно вместо российских самолётов Индия купила французские Rafale.



Автор статьи предполагает, что Пакистан намерен стать для России более близким партнёром, чем Индия. По его словам, Пакистан хочет сыграть на противоречиях между Индией и Россией. Этот «любовный треугольник» может изменить ситуацию на мировом рынке вооружений и на политическом ландшафте в регионе, пишет Modern Diplomacy.