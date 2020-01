Diplomat: приглашая Индию в ЕАЭС, Россия надеется сдержать Китай

Учитывая всё более тесные отношения с Пекином, Москва ни за что публично не признается в своём стремлении ограничить влияние Китая в Средней Азии, пишет The Diplomat. Но параллельно Россия активно развивает экономическое сотрудничество с Индией, и планируемое соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индией может стать эффективным стратегическим шагом для сдерживания амбиций Китая, полагает автор.

В конце прошлого года посол России в Индии Николай Кудашев выразил надежду, что уже в 2020 году будет заключено соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией. При этом российский дипломат подчеркнул, что за минувшие месяцы в отношениях между Россией и Индией произошёл заметный прогресс, а в наступившем году премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин «будут часто встречаться», сообщает The Diplomat. В частности, планируется, что Моди посетит Красную площадь в Москве в день празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что свидетельствует о большом значении, которое Россия придаёт этому дипломатическому направлению, говорится в статье.



В настоящее время членами Евразийского экономического союза, который является «эксклюзивной международной организацией региональной экономической интеграции» на постсоветском пространстве, выступают Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия — но без сомнений, именно Россия играет в ней ведущую роль, оставляя всех остальных далеко позади, поясняет автор. По его мнению, идея о присоединении Индии к ЕАЭС «внушает смутное ощущение дежавю» и выглядит как «попытка России использовать Индию, чтобы сбалансировать растущую экономическую мощь Китая в Средней Азии», как и в случае с расширением Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



В 2017 году Индия и Пакистан официально стали постоянными членами ШОС — и это был первый раз, когда с момента своего основания в 2001 году эта организация расширилась, отказавшись от предыдущего решения временно не принимать в свои ряды новых членов, напоминает автор. Причём именно Россия активно настаивала на приёме Индии в ШОС, в то время как Китай довольно неохотно согласилась на предложение Москвы на условиях, что и Пакистан тоже будет приглашён присоединиться, отмечается в статье.



Поэтому и намерение пригласить Индию в ЕАЭС не может не отразиться на российско-китайских отношениях, особенно что касается их политики и влияния в Средней Азии, пишет The Diplomat. «На дипломатическом уровне, учитывая всё более тесные отношения между Россией и Китаем, Москва ни за что публично не признается в своём стремлении ограничить влияние Китая в Средней Азии. Вместо этого она будет действовать стратегически, то есть укрепляя своё экономическое сотрудничество с Индией», — подчёркивает автор.



Если раньше многие эксперты описывали российско-китайские отношения как «горячие в политике, но холодные в экономике», то теперь ситуация изменилась, говорится в статье. Из-за давления со стороны США Китай и Россия укрепляли своё сотрудничество не только в политической, но и в экономической сфере, и уже девять лет подряд Китай продолжает оставаться крупнейшим торговым партнёром России. В 2018 году объёмы двусторонней торговли впервые в истории превысили отметку в $100 млрд. Причём в 2019 году они продолжали расти, сообщает The Diplomat: за прошедший год были построены газопровод «Сила Сибири», а также первый автомобильный мост, связавший территории России и Китая, что позволило ещё больше укрепить двусторонние экономические связи.



Кроме того, за 2018 год Россию посетили более двух миллионов китайцев, а в Китае побывали почти 2,5 млн россиян, отмечается в статье. Однако повысившийся уровень политического доверия и расширение экономического сотрудничества вовсе не означают, что между этими двумя странами нет конкуренции в отношении Средней Азии, подчёркивает автор. Дело в том, что в процессе реализации инициативы «Один пояс — один путь» экономическая мощь Китая в этом регионе резко выросла, пишет The Diplomat.



Уже к апрелю 2017 года объёмы инвестиций Китая в Средней Азии превышали $300 млрд — преимущественно в таких секторах, как транспорт, коммуникации, энергетическая инфраструктура, финансовые связи, технологический обмен и торговля, поясняет автор. Учитывая такие колоссальные вложения в инфраструктуру и экономическую мощь Китая, все «ригидные, протекционистские и политизированные» евразийские проекты России на этом фоне смотрятся довольно бледно, считает The Diplomat. И хотя Кремль продолжает считать Среднюю Азию частью «исторической сферы влияния» России, однако с течением времени этот регион «постепенно испытывал на себе всё большее влияние инициативы «Один пояс — один путь» и становился всё более зависимым от инвестиций и торговли с Китаем», говорится в статье.



Чтобы можно было продолжать вести собственную геополитическую игру в регионе и одновременно поддерживать хорошие отношения с Китаем, российское правительство согласилось на сопряжение ЕАЭС и экономического пояса проекта «Шелковый путь», о чём Россия и Китай сообщили в совместном заявлении 8 мая 2015 года, напоминает автор. «Проекты ЕАЭС и «Шёлкового пути» могут гармонично дополнять друг друга», — заявил в этой связи президент России Владимир Путин. Тем не менее это соглашение с Китаем подписала тогда лишь Россия, хотя в тот момент в Москве находились также президенты Казахстана и Белоруссии, которые тоже являются членами ЕАЭС, отмечается в статье.



Вполне возможно, эти страны не желают, чтобы их торговые отношения с Китаем как-то ограничивались внутри «россиецентричной» структуры, предполагает профессор Джинн Уилсон. По его мнению, это также объясняет, почему первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «был твёрдо убеждён, что ЕАЭС должен функционировать исключительно как экономическая, а не как политическая структура». Чтобы «развеять подозрения» членов Евразийского экономического союза и других стран, первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов также поспешил заверить, что эта организация «не является политическим объединением», пишет The Diplomat.



Хотя государства Средней Азии и после распада СССР сохраняют с Россией тесные связи в сфере безопасности, экономики и культуры, они давно «стали полностью независимыми и наслаждаются своим суверенитетом», подчёркивается в статье. Чтобы укрепить свою собственную национальную идентичность, некоторые страны Средней Азии даже предприняли попытки провести «дерусификацию», констатирует автор.



«В этом контексте расширение торговли с Китаем и сотрудничество с ним в рамках инициативы «Один пояс — один путь» — другими словами, увеличение влияния Китая — не только согласуется с экономическими интересами стран Средней Азии и интересами их политических элит, но и косвенным образом помогает им в выстраивании их государственности», — говорится в статье.



В частности, этот мотив находит отражение и в отношении правительств стран Средней Азии к возникающим время от времени антикитайским протестам, отмечает автор. Когда в Казахстане и Киргизии возник всплеск «антикитайских настроений» из-за сообщений о «притеснениях мусульманского населения» в Китае, то власти этих среднеазиатских государств постарались помешать распространению новостей о «лагерях для перевоспитания», арестовывая и штрафуя местных активистов, пишет The Diplomat.



Несмотря на оптимистичные совместные заявления, на практике перспективы экономического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем выглядят «довольно уныло», отмечается в статье. К числу проблем, которые этому мешают, эксперты относят, в частности, расплывчатость идеи китайской инициативы «Один пояс — один путь», а также различия во взглядах касательно принятия решений по принципу «сверху вниз» и довольно низкую степень вовлечённости деловых кругов в этот процесс.



«Что ещё важнее, не только страны Средней Азии предпочитают иметь дело с Китаем в двустороннем порядке, но и сам Китай стремится сотрудничать с государствами Средней Азии на двусторонней основе, а не через ЕАЭС. Таким образом, несмотря на несколько многонациональных проектов, которые требуют координации действий нескольких сторон, сделанное в 2019 году совместное заявление выглядит скорее как попытка успокоить Россию и позволить ей сохранить лицо», — отмечает The Diplomat.



Как считает автор, соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индией, если оно в итоге всё же будет подписано, может стать «эффективным стратегическим шагом» Москвы, призванным «сдержать рост экономического влияния Китая» в Средней Азии. По всей видимости, это отвечает интересам России, если она считает соперничество нескольких игроков в регионе более привлекательной перспективой, чем «единоличное господство Китая», говорится в статье. Но учитывая прежний опыт в отношении ШОС и реализации инициативы «Один пояс — один путь» в Средней Азии, вполне возможно, что государства Средней Азии предпочтут «обойти» ЕАЭС и взаимодействовать с Индией напрямую в двустороннем порядке, заключает The Diplomat.