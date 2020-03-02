Остались только противогазы: украинцы в панике очистили аптеки от марлевых повязок и бинтов

Медицинские маски на Украине стали дефицитом. Как пишут Вести, купить изделия в аптеках практически невозможно. Как говорят эксперты, все отечественные маски продали в Китай, но в случае эпидемии у Украины хватит мощностей покрыть внутренний спрос. Тем временем украинцы, охваченные коронавирусной паникой, уже сметают с полок магазинов марлевые бинты и даже респираторы.

Покупка медицинской маски в украинских аптеках превратилась в настоящий квест. Как пишут «Вести», в Киеве найти маску можно в среднем в одной из 10 аптек. В остальных на уточняющий вопрос, почему в аптеке нет масок, провизоры поголовно отвечают, что «склады пустые, у производителей их нет».

Немного выше шансы найти их онлайн. Правда, и в таком случае нужно будет потратить немало времени. Согласно данным сайта Tabletki.ua, маски есть всего в 10–15 аптеках. При этом в половине из них провизоры говорят, что они зарезервированы либо на сайте просто не обновилась информация.

А в нескольких других журналистам сказали, что осталось всего несколько штук. При этом параллельно с масками украинцы выметают из аптек марлевые бинты.

«У нас осталось всего три маски. Если хотите, возьмите марлевые бинты, а то их тоже скоро может не быть. По крайней мере, у нас их тоже осталось очень мало», — сказали «Вестям» в одной из столичных аптек.

При этом производители говорят, что работают в полную силу. Как рассказали «Вестям» в столичной компании «Технокомплекс» — одном из крупнейших на Украине производителей медицинских масок, — у них заказов на несколько лет вперёд.

«Вы можете стать в очередь на закупку, если хотите, но у нас заказов до 2023 года. Все заказы крупные — от 300 тыс. до нескольких миллиардов. Продать вне очереди мы не можем, ведь основная часть — это госзаказ», — рассказали в компании.

Как отмечают эксперты, большинство покупателей медицинских масок отнюдь не украинцы. Как сказал «Вестям» председатель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк, все маски отечественного производства прямо со складов производителей отправляются в Поднебесную.

«Все маски продали в Китай», — говорит Сердюк.

Тем временем всё больше украинцев, разочаровавшись в поисках масок в аптеках, отправляются в строительные магазины за респираторами.

«Вы уже десятый, кто мне звонит сегодня. У нас за неделю выгребли все респираторы для защиты от пыли. Сегодня женщина забрала последние восемь штук. Остались только противогазы», — сказали «Вестям» в одном из строительных магазинов Харькова.