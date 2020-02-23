Le Monde: в отношении к ЛГБТ Восточная Европа берёт пример с Москвы, а не с Запада

Страны Восточной Европы не спешат следовать примеру западной части ЕС в вопросе предоставления равных прав сексуальным меньшинствам, пишет Le Monde. В Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии и Эстонии всё чаще звучат призывы к защите традиционных семейных ценностей и закреплению понятия брака как союза мужчины и женщины. Как отмечает издание, в этом вопросе восточноевропейские политики вдохновляются примером российского президента Владимира Путина.

В конце января некоторых челнов Европарламента возмутило появление в польском городе Свидник дорожного знака, обозначающего въезд в «зону, свободную от ЛГБТ», напоминает Le Monde. Как отказалось, речь шла о перфомансе артиста, выступающего в поддержку прав секс-меньшинств, который таким образом отреагировал на принятие городскими властями декларации, направленной против «идеологии ЛГБТ» и «радикалов», совершающих нападки на «свободу слова, невинность детей, авторитет семьи и школы». Как передаёт издание, позднее примеру Свидника последовали около 90 муниципальных образований, расположенных, в основном, в консервативных регионах на востоке страны.

По словам художника, его целью было продемонстрировать, «до какой степени люди, стоящие за этими резолюциями, отдаляются от европейских ценностей, чтобы приблизиться к российским, где «пропаганда» гомосексуализма преследуется по закону».

Как отмечает газета, случай со Свидником — лишь один из многих примеров борьбы ценностей, развернувшейся в настоящее время в Центральной Европе вокруг прав гомосексуалистов. В последние годы вопрос ЛГБТ вызывает во многих странах региона растущее возмущение. Эта тема стала ещё одним поводом для раскола между востоком и Западом Европы помимо миграционного вопроса, преодолеть который не удаётся и спустя шестнадцать лет после начала расширения Европейского Союза на Восток.

В отношении к секс-меньшинствам в Польше, Венгрии, Прибалтики, Румынии, Болгарии и Хорватии есть немало общих черт, подчёркивает издание. Среди принятых там практик — речи, направленные против «идеологии гендера», утверждение понятия брака как гетеросексуального союза в конституции, отказ от признания прав гомосексуальных родителей.

Осенью прошлого года организация ILGA-Europe, объединяющая ЛГБТ-ассоциации Старого света осудила «тревожный рост насильственных нападений» на людей нетрадиционной ориентации в Центральной Европе. В декабре Европейский парламент, выпустил резолюцию с критикой «растущего числа нападок на ЛГБТ-сообщество, наблюдаемое в Европейском союзе со стороны государств, должностных лиц, государственных органов национального, регионального и местного уровня, а также политических деятелей».

Как отмечается в статье, католическая Польша находится на передовой этой войны против «пропаганды гомосексуализма». В 2019 году принятие либеральным мэром Варшавы ряда антидискриминационных мер против представителей ЛГБТ-сообщества послужило причиной начала агрессивной кампании со стороны проправительственных СМИ при поддержке церкви в защиту «традиционной семьи» и против «гомопропаганды». Пиком противостояния стали шокировавшие Европу физические нападения на участников гей-парадов на Востоке страны со стороны ультранационалистических группировок.

С насилием в свой адрес ЛГБТ-движения столкнулись и в Венгрии, где мишенью неонацистских группировок стала штаб-квартира НПО, выступающей за права секс-меньшинств. При этом, как и в Польше, венгерские ультраправые движения руководствуются посланием властей. В 2019 году спикер парламента страны Ласло Кёвер, член правящей партии Fidesz, сравнил запрещённое в Венгрии усыновление детей однополыми парами с педофилией, а премьер-министр Виктор Обран пообещал устранить лазейку, позволяющую обойти запрет кандидатам, представившимся одинокими.

Представителей венгерского ЛГБТ-сообщества нападки правительства шокируют тем более, что до 2010года законодательство страны было «относительно прогрессивным для региона», поясняет Тамас Домбос, глава крупнейшей венгерской неправительственной организации по защите ЛГБТ. В 2009 году в правовом поле появилось понятие гражданского партнёрства для гомосексуальных пар, однако в 2011 году в конституции Орбана было закреплено понятие брака как «союза мужчины и женщины».

Это определение появилось и в основном законе Хорватии, стоит на повестке дня в Эстонии и было предложено в Румынии (хотя и не доведено до конца по причине низкой явки на референдум). Как объясняет Le Monde, внесение подобных поправок в конституцию призвано ограничить юрисдикцию Европейского суда по правам человека и Суда Европейского союза, решения которых могли обязать государства легализовать однополые браки.

Фоном подобной политики служит крайне скептическое отношение населения восточноевропейских стран к гомосексуализму, пишет газета. Согласно последнему исследованию Европейской комиссии по вопросу отношения европейцев к дискриминации, 76% жителей Западной Европы считают, что гомосексуалисты, лесбиянки и бисексуалы должны иметь те же права, что и гетеросексуалы, в то время как при пересечении границы бывшего «железного занавеса» этот показатель стремительно падает. Разделяют мнение о необходимости равных прав для представителей любой ориентации лишь 31% словаков, 38% румын и 39% болгар. В рейтинге самых терпимых европейских стран последние 12 мест заняли государства, выступившие в ЕС после 2004 года.

«На Востоке в 1968 году не было никакой сексуальной революции», — объясняет эксперт по Центральной Европе Иван Крастев. По его словам, в коммунистических странах женщины были более эмансипированы, однако отношение к гомосексуализму было гораздо более консервативным, часто он карался законом. «Многие люди все ещё верят, что в него можно обратить», — замечает специалист. Как отмечает издание, в странах, переживающих сегодня глубокий демографический кризис, гомосексуализм воспринимается частью населения как угроза рождаемости.

Что примечательно, исследование Европейской комиссии 2019 года продемонстрировало увеличение разрыва между востоком и западом Европы в вопросе отношения к ЛГБТ по сравнению с предыдущим опросом, проведённым в 2015 году. В Болгарии доля людей, выступающих за равные права, сократилась на двенадцать пунктов, в Словакии и Чешской Республике — на пять. Доля венгров, которые считают, что однополые браки должны быть разрешены по всей Европе, сократилась на шесть пунктов.

«Нетерпимость к меньшинствам, будь то мигранты, цыгане или ЛГБТ, подпитывается нашим правительством, и это обязательно оказывает влияние на общественное мнение», — так объясняет происходящее Домбос.

Как поясняет издание, во всех перечисленных выше странах борьба против равных прав для представителей секс-меньшинств ведётся консервативными политиками при поддержке церкви. Кроме того, по утверждению бельгийского активиста Реми Бонни, специалиста по гомофобным атакам на постсоветском пространстве, существует «международная анти-ЛГБТ-сеть со связями в России». В частности, Бонни интересуется Всемирным конгрессом семей, американской организацией, особенно активной в Европе, поддерживающей связи с консервативными политиками правого толка вроде главы итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. Эксперт отмечает участие в этом движении россиян, близких к аналитическим центрам, финансируемым Москвой. «Борьба с правами ЛГБТ является частью движения, которое Москва поддерживает, чтобы ослабить Европейский Союз», — заверяет исследователь.

Несмотря на то, что европейские участники мероприятий, проводимых конгрессом, отрицают свои связи с Москвой, консервативные движения в Центральной Европе черпают вдохновение в России, где Владимир Путин защищает традиционные ценности в столкновении с так называемым «загнивающим» Западом, отмечает издание. Как напоминает газета, президент России также рассматривает возможность включения в Конституцию запрета на однополые браки. «Брак - это союз мужчины и женщины», — заявил он 13 февраля. «Что касается «родителя номер 1 и родителя номер 2», … пока я президент, у нас не будет родителей 1 и 2 — у нас будут папа и мама», — цитирует Le Monde главу Кремля.