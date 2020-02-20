Le Figaro: французский и польский города-побратимы поссорились из-за ЛГБТ

Власти города Сен-Жан-де-Брей во Франции прекратили побратимские отношения с польским Тухувом, который поддержал гомофобную резолюцию, пишет Le Figaro. По словам мэра французской коммуны, таким образом они решили напомнить своим партнёрам из Польши о европейских ценностях — главным образом о декларации прав человека, которая не допускает дискриминации.

Мэр французского города Сен-Жан-де-Брей Ванесса Слимани решила разорвать побратимские отношения с польским Тухувом, где приняли резолюцию против лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Le Figaro. В мае 2019 года Тухув, как и десятки других польских городов и округов, объявил себя зоной, «свободной от идеологии ЛГБТИ» (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы и интерсексуалы).

Как рассказывает французская газета, в пятницу городской совет Сен-Жан-де-Брей высказался за прекращение отношений между двумя городами и потребовал объяснить причины, по которым Тухув «принял резолюцию, противоречащую правам человека». По словам Ванессы Слимани, которые приводит агентство AFP, французская сторона хотела «напомнить им о наших ценностях» — декларации прав человека, которая относится ко всем без исключения. Кроме того, своими действиями власти восточного пригорода Орлеана хотели напомнить, что в их департаменте Луаре во время Второй мировой войны находились лагеря для интернированных гомосексуалов и цыган, поэтому «необходимо быть бдительными».

Польскую резолюцию предложили муниципальные советники из консервативно-националистической партии «Право и справедливость», а затем она была принята городским советом, отмечает издание. Однако, согласно заявлению мэра Тухува Магдалены Маршалек на официальном сайте, этот документ «не является следствием инициативы жителей» города. «Мы не гомофобы, наш город не закрыт для остального мира, — настаивает Маршалек. — Мы открыты жизни, Европе, и так будет до тех пор, пока я буду мэром». Во вторник в интервью левоцентристской газете Gazeta Wyborcza она добавила, что уже предупредила «Право и справедливость» о возможных последствиях. По словам мэра, «никто не думал, что это дело может принять международный масштаб», а весь город будет нести ответственность за группу советников.

Как напоминает Le Figaro, 18 декабря 2019 года Европарламент потребовал от Варшавы отозвать все подобные резолюции. Согласно тексту постановлений польского правительства, от руководителей на местах требуется «воздержаться от любых действий, которые направлены на поощрение толерантности по отношению к ЛГБТИ сообществу».