Bild заинтересовался, доросла ли ХДС до канцлера-гея

Среди возможных кандидатов на пост главы ХДС и, соответственно, канцлера Германии называют министра здравоохранения Йенса Шпана. Однако Шпан — открытый гомосексуалист, живущий в Берлине вместе со своим мужем, отмечает немецкий таблоид Bild. В связи с этим издание задаётся вопросом: достаточно ли современна партия ХДС для того, чтобы предложить на пост канцлера кандидатуру с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Мнения политиков по этому поводу разошлись.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считается одним из возможных преемников Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту главы ХДС — и, таким образом, Ангелы Меркель на посту канцлера, сообщает немецкий таблоид Bild.

Когда речь заходит о кандидатах на должность главы правительства ФРГ, Шпана называют среди трёх вероятных претендентов, наряду с Фридрихом Мерцем и Армином Лашетом. Ни один из них не пользуется поддержкой представителей всех немецких партий, подчёркивает издание. Однако в случае со Шпаном перед политическими кругами Германии встаёт ещё один вопрос: достаточно ли партия ХДС современна для гомосексуального кандидата в канцлеры?

Как поясняет автор статьи, следующий председатель ХДС автоматически станет кандидатом в канцлеры, если в борьбу не пожелает вступить лидер ХСС Маркус Зёдер.

Йенс Шпан — открытый гомосексуалист, отмечает Bild. Он живёт в Берлине вместе со своим мужем Даниэлем Функе. В качестве министра здравоохранения он периодически выступает с инициативами в поддержку гомосексуального сообщества. Например, недавно он добился того, чтобы профилактические медикаменты против ВИЧ оплачивались фондами медицинского страхования. Сейчас он работает над частичным запретом методик так называемой конверсионной терапии, направленных на изменение сексуальной ориентации человека и рассматривающих гомосексуальность как болезнь, которую нужно «лечить».

В то же время в определённых сферах Шпан выступает консерватором. Например, он делает ставку на сильное государство и ограничение иммиграции. В этом нет никакого противоречия, уверяет немецкий таблоид. Однако из-за этого его возможная кандидатура ещё больше осложняет зарождающийся спор по поводу того, какой линии ХДС следует придерживаться после эры Меркель.

Сам Шпан по этому поводу заявил, что новаторским достижением было бы не стать первым гомосексуальным канцлером Германии, а добиться того, чтобы «такие категории» больше не вызывали вопросов.

По версии Bild, на данный момент ясно одно: последняя оставшаяся в Германии народная партия, по крайней мере, отчасти всё ещё с трудом готова признать равенство представителей сексуальных меньшинств. Примечательно, что консервативная группа «Союз ценностей» вчера оставила без ответа вопрос издания о том, достаточно ли ХДС современна для канцлера нетрадиционной ориентации.

По мнению профессора политологии Юргена Фальтера из Университета Майнца, «в консервативных кругах и земельных отделениях партий можно ожидать некоторого бурчания», если ХДС предложит гомосексуального кандидата на пост канцлера.

Напротив, бывший министр по делам семьи Кристина Шрёдер в беседе с журналистами Bild заявила: «разумеется», ХДС созрела до гомосексуального лидера партии — «и уж точно для консервативного!» Бывшие министры юстиции Бригитте Циприс от СДПГ и Ренате Кюнаст от зелёных в разговоре с изданием выразили сомнения по этому поводу.

В то же время на уровне федеральной земли ХДС уже назначила на пост мэра Гамбурга открытого гомосексуалиста Оле фон Бойста, занимавшего эту должность с 2001-го по 2010 год. Бойст по запросу Bild заявил: «На дворе 2020 год, этот вопрос уже не следует задавать. Значение имеют характер и качества, всё остальное — это, в лучшем случае, сплетни и стереотипы — то есть это несущественно».

Глава молодёжного союза Германии Тильман Кубан придерживается сходного мнения: «Может ли кто-то стать канцлером или председателем партии — зависит от его умения воодушевлять людей и реализовывать политические решения, но не от его сексуальной ориентации».

Коллега Бойста, бывший мэр Берлина от СДПГ Клаус Воверайт, ранее открыто заявлявший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, высказался в том же ключе: «Слава Богу, политическая ситуация сегодня такова, что вопрос образа жизни в Германии не играет для карьеры никакой роли».

Исследователь общественного мнения Герман Бинкерт вообще считает этот вопрос решённым: «Во всех партиях есть незаурядные политики-гомосексуалисты».