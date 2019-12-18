New York Times: в США заложили военный танкер, названный в честь первого открытого политика-гея

В американском городе Сан-Диего официально началось строительство танкера-заправщика ВМС, получившего своё имя в честь Харви Милка, ЛГБТ-активиста и первого открытого гея, избранного на государственный пост в США и вынужденного до этого уйти с флота из-за своей ориентации. Как сообщает The New York Times, авторы инициативы надеются, что корабль сможет «принести надежду» всем жертвам дискриминации.

Харви Милк — первый открытый гей, избранный на государственный пост в США, штат Калифорния, в 70-х годах. В начале 50-х он пошёл на флот и впоследствии стал инструктором по подводному плаванию на базе ВМС в Сан-Диего. Милк прослужил всего четыре года, когда руководство узнало о его сексуальной ориентации и вынудило уйти в отставку.

Что ж, теперь имя известного гей-активиста, жестоко убитого одним из своих политических конкурентов, всё же будет увековечено в названии нового вспомогательного корабля ВМС США, пишет The New York Times.

В пятницу 13 декабря в Сан-Диего официально началось строительство нового судна — танкера-заправщика U.S.N.S Harvey Milk. Его основной задачей будет дозаправка других кораблей ВМС в море и военных самолётов на авианосцах. Как отметил участвовавший в церемонии закладки племянник Харви Милка, Стюарт Милк, когда корабль начнёт ходить по всему миру, люди смогут узнать историю его дяди и того, что он сделал для защиты прав ЛГБТ. Уже само появление в американском военном флоте такого судна, как U.S.N.S Harvey Milk, показывает, насколько за прошедшие годы изменилась армия.

Корабль может «принести надежду» всем людям, проживающим в странах, где гомосексуализм всё ещё вне закона, уверен Стюарт Милк.

Церемонию запуска строительства организовала компания General Dynamics NASSCO. На мероприятие были приглашены местные и государственные влиятельные лица и ЛГБТ-активисты. Как заявил мэр Сан-Диего Кевин Фолконер, «U.S.N.S. Harvey Milk — больше чем победа ЛГБТ».

Как напоминает The New York Times, активисты уже несколько лет призывали ВМС назвать какой-нибудь корабль в честь Харви Милка, который пошёл на флот, следуя семейной традиции. В 2016 году ВМС объявили, что собираются назвать один из новых кораблей именем погибшего активиста.

Истории политика посвящены несколько фильмов, включая картину «Харви Милк» 2008 года с Шоном Пенном в главной роли. А в 2009 году на тот момент президент США Барак Обама посмертно наградил Милка Президентской медалью свободы.

По плану, строительство U.S.N.S Harvey Milk должно быть завершено через 18—24 месяца.