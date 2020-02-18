OAN: «гей-кандидат» в президенты США не сумел очаровать ЛГБТ-сообщество

У кандидата в президенты США от Демократической партии Пита Буттиджича, похоже, неплохие шансы на выдвижение от партии в качестве соперника для Дональда Трампа. Он уже смог заручиться поддержкой части делегатов на праймериз, став таким образом первым открытым геем, добившимся ощутимых успехов в процессе выдвижения, передаёт OAN. Вместе с тем, часть избирателей Буттиджич очаровать не смог — и среди них есть и представители ЛГБТ.

Пит Буттиджич — первый открытый гей, выставивший свою кандидатуру на президентские выборы, которому удалось завоевать поддержку делегатов в процессе выдвижения основного кандидата от крупной партии. Вместе с тем, многие представители ЛГБТ-сообщества его не поддерживают. Репортаж нашего корреспондента Кристины Ховардсон.



Возможный кандидат на выборах 2020 года и бывший мэр города Саут-Бенд в штате Южная Дакона Пит Буттиджич, судя по всему, делает определённые успехи.



ПИТ БУТТИДЖИЧ, кандидат в президенты США от Демократической партии: Становиться «гей-кандидатом» или «гей-президентом» я не собирался, но при этом я не скрывал, кто я, — и получилось то, что получилось. Говоря шире, я надеюсь… Я понимаю, что в стране много людей, в том числе и молодых, которые терзаются вопросами о том, вписываются ли они в общество, ощущают, что, быть может, не считаются «своими» в тех местах, где они проживают — а то и в собственных семьях. И я надеюсь, что это станет серьёзным доказательством того, что для этой страны они — «свои».



Между тем, хотя общий рейтинг Буттиджича вырос, есть одна группа, которую он очаровать не сумел, и это — ЛГБТ-сообщество. Во пятницу во время мероприятия по сбору средств, проходившего в Центре искусств ЛГБТК-сообщества в Сан-Франциско, выступление кандидата сорвали двое активисток, раскритиковав его за то, что он принимает пожертвования от «денежных тузов».



АКТИВИСТКА: …от имени жителей Сан-Франциско…



ТОЛПА: Бу-у-у-у! Бу-ти-джич! Бу-ти-джич!



Хотя этот инцидент Буттиджич проигнорировал, члены ЛГБТ-сообщества выражают недовольство кандидатом не впервые: на встрече с избирателями под эгидой CNN на тему равенства уже другой активист подал голос во время интервью c Буттиджичем, прокричав, цитирую: «Трансгендеры умирают!»



РОББИ ГОЛДМАН, студент магистратуры Иллинойского университета в Урбане-Шампейне: Уверен, что вам это известно, но…



АКТИВИСТ: Трансгендеры умирают! Трансгендеры умирают!



Отдельные члены ЛГБТ-сообщества по-прежнему утверждают, что хотя Буттиджич и является геем, его жизненный путь не отражает адекватным образом их собственные биографии.



ЛГБТ-сообщество — не единственное меньшинство, которое пока не выразило в адрес Буттиджича мощной поддержки: среди избирателей-латиноамериканцев и африканцев его рейтинг не превышает и 10 процентов.

Кристина Ховардсон, One America News.



Дата выхода в эфир 16 февраля 2020 года.