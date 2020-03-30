SZ: «Право и справедливость» использует коронавирус для установления диктатуры в Польше

Правительственная партия «Право и справедливость» пытается гарантировать своему кандидату победу на президентских выборах в мае, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Для этого депутаты в срочном порядке принимают кризисный законопроект, предусматривающий изменения в избирательном праве. По версии экспертов и оппозиции, это противоречит конституции страны и ведёт её к диктатуре.

Когда Польша в конце прошлой недели принимала решение о выделении пакета помощи замороженной экономике страны на миллиардную сумму, это должно было стать моментом национального единства, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Однако работа парламента была затруднена: некоторые депутаты в Польше оказались заражены коронавирусом. Поэтому было решено разрешить парламентариям проголосовать через интернет из дома. Когда речь идёт о кризисном законопроекте, «каждый час» на счету, настаивал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Между тем, крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская коалиция» отнеслась к ситуации с недоверием и потребовала, чтобы в период кризиса нельзя было вносить никаких изменений в конституцию или закон об избирательном праве путём удалённого голосования. Соответствующий запрос партии был отклонён. Причина выяснилась в ночь на субботу, когда парламент, руководимый несколькими присутствовавшими в зале заседаний министрами, оппозиционными лидерами и главой правительственной партии «Право и справедливость», должен был принять масштабный кризисный законопроект.

К двум часам ночи он уже прошёл первое чтение, когда правительство включило в кризисный закон 79 страниц с изменениями. Среди предложенных правок присутствовали также изменения избирательного законодательства: они должны были позволить всем полякам, находящимся на карантине из-за коронавируса, и всем гражданам старше 60 лет проголосовать заочно на президентских выборах 10 мая. Это противоречило парламентским правилам и конституции, и оппозиция выразила протест. Тем не менее уже к половине пятого утра того же дня изменения в избирательное законодательство были приняты абсолютным большинством голосов, контролируемым партией «Право и справедливость».

Как напоминает издание, Польша, как и большинство стран Европы, последние две недели, по большей части, стала закрытой страной. Больше двух собираться запрещено, полиция следит за соблюдением домашнего карантина. Предвыборная борьба отменена. Только президент от «Права и справедливости» Анджей Дуда ездит по стране и появляется в эфире контролируемого партией телеканала TVP. По опросам, 70% поляков против запланированного проведения президентских выборов. Всего за несколько дней число подписавших соответствующую петицию в интернете составило 150 тыс. человек.

Специалисты по государственному праву считают проведение выборов во время фактически чрезвычайного положения, противоречащим конституции уже хотя бы из-за отсутствия предвыборной борьбы. Для законного проведения выборов важно не только то, что происходит в день голосования, но и процесс предвыборной борьбы, доступ граждан ко всей необходимой информации и равноценный доступ к СМИ для всех кандидатов.

Однако «Право и справедливость» не обращает на это внимания, подчёркивает немецкая газета. По словам Качиньского, нет никаких оснований откладывать выборы. Его представитель Йоахим Брудзинский утверждает, что изменения избирательного законодательства расширяют гражданские права во времена кризиса с коронавирусом. Сам президент, выступая по телевидению, заявил, что сроки проведения выборов поставлены под сомнение продолжающейся эпидемией, но он надеется, что выборы состоятся. «Хороша каждая перемена, которая повышает избирательную явку», — отметил он.

В действительности же нынешние изменения должны лишь гарантировать «Праву и справедливости» победу на выборах, утверждает издание. Благодаря избирателям старше 60 лет, партия в прошлый раз смогла набрать 55% голосов. Без них она получила бы только 40%. При этом заочное голосование запрещено более молодым полякам, а также миллионам граждан, проживающим за рубежом, а именно эти группы чаще голосуют против «Права и справедливости».

Новые изменения противоречат конституции: согласно статье 123 изменения в избирательное законодательство не могут быть внесены в рамках ускоренной процедуры. Более того, по решению конституционного суда от 2006 года, нельзя вносить подобные изменения в последние полгода перед назначенным проведением выборов. Польские правоведы, ранее возглавлявшие избирательную комиссию и конституционный суд страны, считают проведение выборов недемократическим, а изменения — нарушающими действующее право. Это «очередной камень в строительстве диктатуры в Польше, процесс, который начался в Польше в 2005 году», считает экс-председатель конституционного суда Ежи Стемпень.

Спикер польского сената Томаш Гродзкий после принятия изменений в избирательном законодательстве попросил премьер-министра Моравецкого о кризисных переговорах и призвал его отложить президентские выборы. Сенат контролируется оппозицией с перевесом в один голос и может отклонить кризисный законопроект с изменениями в избирательном праве. Однако сейм, который контролируется «Правом и справедливостью», может принять законопроект простым большинством голосов.

Юристы считают, что президентские выборы, если они действительно будут проведены при нынешних условиях, будут недействительными. В то же время объявить выборы недействительными в Польше может только Верховный суд, а там решения принимает также сформированная с правовыми нарушениями новая контрольная палата, в которую входят избранные правительством судьи, определяющие выборы действительными или недействительными, заключает Süddeutsche Zeitung.