Guardian: мэр итальянского городка развеял миф о чудодейственной воде против коронавируса

Несмотря на близость к Турину, где насчитывается более 3,6 тыс. заражённых COVID-19, небольшой итальянский городок Монтальдо-Торинезе пока не столкнулся с коронавирусом. Как рассказал The Guardian мэр Серджо Гайотти, вопреки местному поверью о чудодейственной воде, излечившей войска Наполеона от пневмонии, благодарить стоит чистый воздух и профилактические меры.

На сегодня, несмотря на большое число заражений коронавирусом по всей Италии, эпидемия не затронула небольшой итальянский городок Монтальдо-Торинезе в области Пьемонт на северо-западе страны. Некоторые считают, что всё это — благодаря «чудодейственной воде», которая когда-то излечила войска Наполеона Бонапарта от пневмонии, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, Монтальдо-Торинезе расположен в 19 км от административного центра региона, города Турин, где на субботу 27 марта насчитывалось более 3,6 тыс. заболевших. Во всей области в воскресенье было зафиксировано более 8 тыс. заражённых COVID-19.

По данным The Guardian, численность Монтальдо-Торинезе составляет всего 720 человек. Как считают местные жители, вода из расположенного в городке колодца помогла исцелить войска Наполеона от пневмонии, когда они в 1800 году стояли здесь лагерем перед битвой при Маренго.

«Как считается, наполеоновские военачальники были больны пневмонией. И благодаря чистому воздуху, деревенской природе, а также этому самому колодцу, они излечились. Тогда вода, наверное, и сыграла какую-то роль. Но сейчас колодец закрыт, а вода из него используется исключительно для орошения полей. Оттуда нельзя пить», — прокомментировал мэр городка Серджо Гайотти.

По мнению главы Монтальдо-Торинезе, коронавируса местным жителям удаётся избегать благодаря чистому воздуху, здоровому образу жизни, а также мерам профилактики и усилиям властей, которые всех снабдили масками. Гайотти рассказывает, что ещё в самом начале вспышки коронавируса он разослал жителям города листовки с напоминанием чаще мыть руки и соблюдать дистанцию.