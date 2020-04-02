Das Erste: до ста миллиардов евро — фон дер Ляйен предлагает «план Маршалла» для Европы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила задействовать новый «инструмент солидарности», чтобы поддержать работающих людей, самозанятых и предприятия во время кризиса с коронавирусом. Для этого предполагается выделить сумму до €100 млрд, перенаправив средства из бюджета ЕС. Правда, этот «план Маршалла» для Европы ещё должен получить одобрение европейских стран и Европарламента, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Новый «инструмент солидарности» должен поддержать работающих граждан Европы в условиях кризиса с коронавирусом за счёт выделения суммы до €100 млрд, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Для этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена перенаправить каждый евро. Однако это решение ещё должны одобрить страны ЕС.

Еврокомиссия хочет поддержать работающих и самозанятых граждан ЕС в ситуации с кризисом с коронавирусом. Её учреждение предлагает «новый инструмент солидарности» для того, «чтобы поддержать в рабочем режиме работающих людей и предприятия», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Необходимые для этого кредиты должны подпитываться из «гарантий» стран ЕС. Инструмент, получивший название Sure, «поддержит неполную занятость и другие подобные меры, чтобы помочь странам-членам защитить рабочие места, трудоустроенных и самозанятых от риска увольнения и потери дохода», — заявили в Еврокомиссии.

Также в ведомстве сообщили, что «предприятия могут временно сократить рабочее время или совсем приостановить работу, причём государство предоставит поддержку доходов за неотработанные часы». Самозанятые должны получить пособие, которое заменит им обычный доход.

Поддержку, как и особенно нуждающиеся, также должны получить фермеры и рыбаки. Впрочем, планы Еврокомиссии ещё должны быть одобрены странами-членами и Европарламентом, уточняет немецкий телеканал.

Нужны «сильнейшие ответы», чтобы справиться с экономическими последствиями кризиса, вызванного коронавирусом, утверждает Урсула фон дер Ляйен. По её словам, «каждый доступный евро в бюджете ЕС будет перенаправлен, каждое правило ослаблено, чтобы средства могли течь быстро и эффективно». Еврокомиссия хочет объединиться со странами ЕС, «чтобы спасать жизни и защищать жизненные основы», в этом и состоит «европейская солидарность». Новый бюджет ЕС должен стать «планом Маршалла» для Европы.

Кроме того, председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен впервые прямо высказалась по поводу спорных экстренных мер по борьбе с коронавирусом в Венгрии и выразила свою обеспокоенность ситуацией в стране. По её замечанию, она понимает, что многие государства ЕС принимают чрезвычайные меры в связи с кризисом с коронавирусом. «Однако я обеспокоена тем, что определённые меры заходят слишком далеко, — подчеркнула она. — В особенности меня тревожит ситуация в Венгрии». При необходимости Еврокомиссия начнёт действовать, отметила Урсула фон дер Ляйен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник получил от парламента множество чрезвычайных полномочий, которые позволяют ему управлять правительством без каких-либо временных ограничений, поясняет немецкий телеканал Das Erste.