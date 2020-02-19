Euronews: глава Еврокомиссии пообщалась с роботами

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила центр искусственного интеллекта во Фламандском университете в Брюсселе, где пообщалась с роботами и побывала в виртуальной реальности. Как передаёт Euronews, позже фон дер Ляйен представит стратегию по разработке и применению искусственного интеллекта, которая будет способствовать инновациям в разных сферах.
Не часто политикам доводится разговаривать с роботами. Это с видимым удовольствием делала Урсула фон дер Ляйен. В среду председатель Еврокомиссии представит стратегию по разработке и применению искусственного интеллекта, а во вторник она посетила центр ИИ во Фламандском университете в Брюсселе, где ей дали побывать в виртуальной реальности. Около 200 человек работают там над высокотехнологичными проектами, которые частично финансирует Евросоюз.
«Здесь я могу видеть, как ИИ служит человеку. Мне было интересно увидеть приложение, которое помогает людям в повседневной жизни, — сказала фон дер Ляйен. — В целом, технология нейтральна, и от нас зависит, что мы от неё получим».
Искусственный интеллект может способствовать инновациям в разных сферах — от здравоохранения до транспорта, но также вторгаться в личную жизнь и нарушать общественную.
ЕС хочет первым в мире регулировать применение ИИ, чтобы обеспечить соблюдение этики, прозрачности, безопасности и ответственности.
Новые правила будут иметь последствия для крупных цифровых компаний. Недаром глава Facebook на днях посетил Брюссель, чтобы встретиться с высшими должностными лицами ЕС. Европейская ИИ-стратегия не допускает злоупотребления данными пользователей, что может послужить примером для законодателей в других регионах мира.
Поиграть с роботами смогут в центре и дети, которым уже вскоре предстоит пользоваться искусственным интеллектом.
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