Euronews: глава Еврокомиссии пообщалась с роботами

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила центр искусственного интеллекта во Фламандском университете в Брюсселе, где пообщалась с роботами и побывала в виртуальной реальности. Как передаёт Euronews, позже фон дер Ляйен представит стратегию по разработке и применению искусственного интеллекта, которая будет способствовать инновациям в разных сферах.

Не часто политикам доводится разговаривать с роботами. Это с видимым удовольствием делала Урсула фон дер Ляйен. В среду председатель Еврокомиссии представит стратегию по разработке и применению искусственного интеллекта, а во вторник она посетила центр ИИ во Фламандском университете в Брюсселе, где ей дали побывать в виртуальной реальности. Около 200 человек работают там над высокотехнологичными проектами, которые частично финансирует Евросоюз.

«Здесь я могу видеть, как ИИ служит человеку. Мне было интересно увидеть приложение, которое помогает людям в повседневной жизни, — сказала фон дер Ляйен. — В целом, технология нейтральна, и от нас зависит, что мы от неё получим».

Искусственный интеллект может способствовать инновациям в разных сферах — от здравоохранения до транспорта, но также вторгаться в личную жизнь и нарушать общественную.

ЕС хочет первым в мире регулировать применение ИИ, чтобы обеспечить соблюдение этики, прозрачности, безопасности и ответственности.

Новые правила будут иметь последствия для крупных цифровых компаний. Недаром глава Facebook на днях посетил Брюссель, чтобы встретиться с высшими должностными лицами ЕС. Европейская ИИ-стратегия не допускает злоупотребления данными пользователей, что может послужить примером для законодателей в других регионах мира.

Поиграть с роботами смогут в центре и дети, которым уже вскоре предстоит пользоваться искусственным интеллектом.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2020 года.