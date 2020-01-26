Bild: в немецком кафе испытали робота-официанта

03:00
В Великобритании представили памятную монету по случаю брексита
Глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид представил памятную монету, посвящённую выходу страны из Евросоюза.
03:00
Украинский боксёр укусил соперника за ухо во время боя
Украинец Иван Редкач укусил своего соперника американца Дэнни Гарсию во время поединка за статус официального претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
03:00
Армения запретила ввоз животноводческой продукции из Китая
Армения запретила ввоз животноводческой продукции из Китая в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в армянской Госслужбе безопасности пищевых продуктов.
03:00
Бойкова о Козловском: во время первой совместной поддержки у Димы тряслись руки
Чемпионы Европы 2020 года по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились воспоминаниями о начале совместной работы.
03:00
Козловский: Москвина не имеет привычки слишком долго ждать
Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказал мнение о тренере Тамаре Москвиной, работающей с дуэтом.
03:00
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35
Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг увеличилось до 35.
03:00
Чалов и Семёнов чаще других футболистов РПЛ проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов и защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов стали самыми тестируемыми на допинг футболистами Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2019 году.
03:00
Казахстан приостановит безвиз для транзитных пассажиров из Китая
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на границе страны, а также приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания для транзитных пассажиров из КНР.
03:00
СК возбудил дело по факту смерти трёх человек при пожаре в Башкирии
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух женщин и ребёнка в результате пожара в частном доме в Ишимбайском районе Башкортостана.
03:00
Боброва: Синицина и Кацалапов доказали, что могут бороться с Пападакис и Сизероном на равных
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва прокомментировала выступление российских танцевальных дуэтов на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.
03:00
Василевский: я отлично провёл время на Матче звёзд НХЛ, и это главное
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился впечатлениями от выступления в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Все рыбаки эвакуированы со льдины в Сахалинской области
Все рыбаки эвакуированы с оторвавшейся льдины в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Сахалинской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
03:00
В Белоруссию поступила первая партия норвежской нефти
На белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» прибыла первая часть партии норвежской нефти — около 3,5 тыс. тонн. Об этом рассказал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
03:00
СМИ: «Спартак» продлит контракты с Ещенко и Ребровым
Московский футбольный клуб «Спартак» продлит контракты с ветеранами команды — голкипером Артёмом Ребровым и полузащитником Андреем Ещенко.
03:00
В Китае допустили усиление способности коронавируса к распространению
Способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию. Об этом во время пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики Ма Сяовэй.
03:00
Мишин назвал блестящим результат российских фигуристов на ЧЕ
Заслуженный тренер России Алексей Мишин поделился впечатлениями от выступления российских фигуристов на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.
03:00
Зеленский в ходе визита в Польшу 26—27 января встретится с Дудой
Президент Украины Владимир Зеленский 26—27 января в ходе рабочего визита в Польшу проведёт переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой, а также примет участие в мероприятиях, посвящённых годовщине освобождения концлагеря Освенцим.
03:00
Хоккеист «Эдмонтона» Макдэвид мог пропустить весь сезон-2019/2020 из-за операции
Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что мог пропустить весь нынешний сезон из-за операции.
03:00
СМИ опубликовали запись беседы Трампа об Украине и России
Агентство Associated Press опубликовало запись, на которой, как утверждают авторы материала, президент США Дональд Трамп во время ужина в 2018 году обсуждал Украину и то, как долго она сможет «бороться с Россией».
03:00
У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен
У шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
03:00
СМИ: Саутгейт может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт может возглавить клуб «Манчестер Юнайтед».
03:00
Немков хочет нокаутировать Бейдера в День Победы
Российский боец Вадим Немков прокомментировал анонс поединка с американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.
03:00
В Совфеде оценили слова Кравчука о «возвращении Крыма и Донбасса»
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
03:00
Зверев отметил прогресс Рублёва на старте теннисного сезона
Немец Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с россиянином Андреем Рублёвым в четвёртом круге первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
03:00
Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в магазинах Донецка и Киева. Соответствующий видеоролик мужчина опубликовал на своём канале в YouTube.
03:00
Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator
Бразильская экс-чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Крис Сайборг (Кристиана Жустину Венансиу) одержала победу над своей соотечественницей Джулией Бадд на турнире Bellator 238.
03:00
Китай поможет США эвакуировать сотрудников генконсульства в Ухани
Китайские власти помогут Соединённым Штатам вывести персонал американского генерального консульства из Ухани в связи с коронавирусной инфекцией.
03:00
Немков проведёт поединок c чемпионом Bellator Бейдером
Российский боец Вадим Немков проведёт бой с чемпионом Bellator в полутяжёлом весе американцем Райаном Бейдером.
03:00
В МИД Кубы раскритиковали решение Боливии приостановить дипотношения
В Министерстве иностранных дел Кубы раскритиковали решение Боливии приостановить дипломатические отношения между странами.
03:00
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Пермью возросло до 15
Не менее 15 человек госпитализированы после ДТП с участием трёх автомобилей в Пермском крае. Об этом сообщили в Министерстве территориальной безопасности региона.
03:00
Джокович обыграл Шварцмана и вышел в четвертьфинал Australian Open
Серб Новак Джокович одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в матче четвёртого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
03:00
Хоккеист «Бостона» Пастрняк признан MVP Матча звёзд НХЛ
Чешский форвард Давид Пастрняк признан самым ценным игроком (MVP) Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Зариф посоветовал Трампу опираться во внешней политике на факты
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу опираться при принятии внешнеполитических решений на факты, а не на заголовки СМИ.
03:00
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью
Десять человек получили травмы в результате столкновения трёх транспортных средств на трассе в Пермском крае. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
03:00
Тарасова считает, что российские фигуристы заслужили уважение своими результатами на ЧЕ
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристов на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.
03:00
СМИ: В Китае приступили к разработке вакцины от коронавируса
Китай начал разработку вакцины от нового типа коронавируса. Об этом сообщает People's Daily со ссылкой на главу центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Сюй Вэньбо.
03:00
Леброн Джеймс обошёл Коби Брайанта по очкам за карьеру в НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл легендарного Коби Брайанта в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
В МЧС сообщили о ходе спасения рыбаков со льдины в Сахалинской области
Не менее 120 рыбаков остаются на оторвавшейся льдине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Сахалинской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
03:00
31 очко Дэвиса не спасло «Лейкерс» от проигрыша «Филадельфии» в матче НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
03:00
Команда Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звёзд НХЛ
Сборная Тихоокеанского дивизиона одержала победу над командой Атлантического дивизиона в финале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
Трамп оценил предложение Зарифа о возвращении к переговорам
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о возможном возвращении Тегерана к переговорам с Вашингтоном при условии отмены санкций.
03:00
У Алеутских островов произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Алеутских островов. Об этом сообщает Геологическая служба США.
03:00
Глава МИД Австрии заявил о важности России для Европы
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что поддерживает точку зрения о том, что безопасность в Европе возможна только при участии России.
03:00
США эвакуируют консульство в Ухани из-за коронавируса
Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайской Ухани из-за распространения нового типа коронавируса.
03:00
В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы
Представители общественного движения «За безопасность» направили обращение в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (копия документа есть в распоряжении RT) с предложением ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
03:00
Около 600 рыбаков отрезаны от берега на льдине в Сахалинской области
Льдину, на которой находились около 600 рыбаков, оторвало от берега в Корсаковском районе Сахалинской области, начаты спасательные работы.
03:00
Токаев поручил правительству не допустить распространения коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны принять меры по недопущению распространения нового типа коронавируса на территории республики.
03:00
В Москве 26 января ожидается до +2 °С
В Москве в воскресенье, 26 января, ожидается до +2 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
03:00
В китайском городе Тяньцзинь запрещено движение междугородних автобусов
Правительство китайского города Тяньцзинь запретило междугородние автобусные перевозки из-за распространения нового типа коронавируса.
03:00
Российские военные доставили гумпомощь в один из районов Алеппо
Военные из российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в один из наиболее пострадавших районов Алеппо — Мугаир.