Bild: в немецком кафе испытали робота-официанта

В кафе-мороженом в немецком городе Хемниц прошли испытания прототипа робота-официанта, сообщает Bild. Хозяин заведения заверяет, что его цель не в том, чтобы однажды заменить людей машинами, а в том, чтобы облегчить им труд, особенно в часы пик.

Скоро нас во всех ресторанах будут обслуживать роботы? В этом кафе-мороженом в Хемнице прошли испытания прототипа.

АНДРЕАС МАРШНЕР, хозяин кафе: Цель всей этой истории не в том, чтобы заменить роботами людей, работающих в гастрономии, а в том, чтобы помочь нашим коллегам. В гастрономии часы пик — это важный фактор. К примеру, я заметил, что вечером кафе-мороженое переполнено. Спонтанно найти кого-нибудь, кто смог бы помочь в такой ситуации, сложно. Но в этот момент можно достать робота, и он облегчит час пик.

В ответ на наш запрос компания-разработчик IAV сообщила, что цель испытаний заключалась в демонстрации возможностей их ноу-хау. И всё же роботы — это дело далёкого будущего. Но, возможно, когда-нибудь в ресторанах нас будут обслуживать именно они. Не исключено, что первым таким заведением станет кафе-мороженое Маршнера в Хемнице.

Дата выхода в эфир 24 января 2020 года.