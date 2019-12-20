ERR: эстонская компания собирается возглавить разработку боевых роботов в Европе

В конце прошлого года эстонской оборонной компании Milrem Robotics угрожало закрытие, однако сегодня она находится в шаге от того, чтобы возглавить проект по разработке беспилотных роботов в Европе. Как передаёт ERR, сухопутные беспилотные аппараты уже хорошо зарекомендовали себя в составе эстонского миротворческого контингента в Мали, а также на международных учениях.

Если безопасность в интернете зависит преимущественно от вас самих, то безопасность солдата на поле боя может обеспечить, например, робот. Правда роботы эти всё больше похожи на большие машинки с пультом управления нежели на военную технику. Артур Захаров взялся разобраться, как же получилось так, что такие игрушки начали собирать в Эстонии.

Сегодня роботы эстонской компании Milrem Robotics испытывают военные и гражданские специалисты по всему миру.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ, руководитель компании Milrem Robotics: Наша миссия — убрать человека из зоны риска. Это такая очевидная причина, почему мы занимаемся развитием беспилотных аппаратов.

Модульная система позволяет собирать их как конструктор и адаптировать машину под различные задачи: тушить пожары, исследовать заброшенные шахты, работать на торфяных разработках.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: Сегодня мы скорее опережаем других конкурентов. В Европе нам удалось стать почтительным партнёром во многих странах.

В 2013 году в успех было сложно поверить, тем более что компания появилась в некотором роде благодаря случаю.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: В то время я руководил компанией Sebe. Автобусы всё реже нуждались в ремонте, и у нас освободились площади в ангарах. Мы взвешивали, сократить ли число ангаров или же новые бизнес-направления.

В то время армия как раз искала гражданского подрядчика на ремонт бронетранспортёров. Перевозчик ухватился за возможность и выиграл конкурс. С этого и началась история Milrem.

РИХО ТЕРРАС, руководитель департамента Milrem Robotics: Как я понял Кульдара, он считал, что если они будут заниматься только ремонтом, то бизнес не взлетит. Нужно придумать что-то новое.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: Мы пришли к заключению, что сухопутные беспилотные аппараты — именно то направление, которое в перспективе следующих пяти — десяти лет будет расти так же быстро, как и рынок летающих дронов.

И хотя машина в первую очередь должна была заинтересовать военных, командующий Силами обороны Рихо Террас и его военный советник идею забраковали. Роботов, которые управляются с пульта, напоминающего джойстик от игровой приставки, сочли бесполезной игрушкой.

РИХО ТЕРРАС: Тогда говорить о беспилотных наземных аппаратах никто не осмеливался. В то время это была относительно сумасшедшая идея.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: Это не игрушка, хотя робот и может показаться такой большой игрушечной машинкой с пультом управления.

Эстонские военные стали первыми, кто смог испытать робота Milrem. Сегодня миротворческий контингент Эстонии в Мали продолжает испытывать пятую версию машины в экстремальных условиях.

ПАЮСТЕ, оператор беспилотного аппарата, инструктор: На сегодняшний день аппарат находится здесь пятый месяц. Он преодолел примерно 800 километров.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: Когда у тебя плюс 50 в тени, технике сложно работать в таких условиях.

ПАЮСТЕ: В Мали жарко. Среда пыльная, много камней, однако до сих пор аппарат показывал себя с лучшей стороны.

С одной стороны, робот Milrem проходит испытание на прочность, с другой — помогает эстонским военным выполнять их миссию по обеспечению безопасности военной базы и окрестностей.

МАДИС ПАРНПУУ, помощник командира взвода: Наша задача — ходить в патрули, в том числе и за пределами базы. Цель — помешать деятельности плохих парней в окрестностях.

ПАЮСТЕ: Взвод уже привык к роботу. Его воспринимают как сослуживца. Местные наблюдают за роботом с большим интересом.

МАДИС ПАРНПУУ: Беспилотный аппарат помогает нам транспортировать крайне важные воду, пищу и боеприпасы. Также, если возникает необходимость, он может перевозить раненых.

ПАЮСТЕ: Больше всего французы удивились, когда увидели, что робот Milrem может буксировать их бронетранспортёр.

Первыми, кто догадался разгрузить спины солдат от тяжести рюкзаков с помощью роботизированных мулов, были американцы. Компания Milrem рассчитывала получить крупный заказ в США, но этому не суждено было сбыться.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: На самом деле, есть только один способ оставаться конкурентоспособным — бежать быстрее других. Разумеется, для небольшого эстонского оборонного предприятия это не просто.

РИХО ТЕРРАС: Американцы совсем недавно заказали 600 мулов у наших конкурентов. Только они на колёсах и производят их американцы.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: Я бы сказал так: в любом конкурсе будут победители и проигравшие. Как бы ты этого ни хотел, нельзя побеждать всегда.

Поиски новых покупателей привели к тому, что в прошлом году убытки компании достигли почти двух миллионов евро. Чтобы спасти предприятие, Кульдар Вяарси продал свою долю в другой фирме, пошёл ва-банк и вложил средства в Milrem Robotics.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: Если бы мне вновь пришлось принимать это решение, я бы не стал ничего менять, поступил бы точно так же.

РИХО ТЕРРАС: Я глубоко уважаю такое лёгкое сумасшествие, когда находятся люди, которые делают возможным то, что другие считают невозможным.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулось предприятие, в январе этого года бывший командующий силами обороны Рихо Террас, который ещё несколько лет назад забраковал поект, присоединился к команде.

РИХО ТЕРРАС: Когда я увидел, что эта машина передвигается по ландшафту без участия человека, проезжает через точки и при этом способна открывать огонь с помощью удалённого управления, ко мне пришло ясное понимание того, что таким образом мы можем держать солдат поодаль от зоны непосредственного риска.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: Вероятно, один из интересных примеров — прошлогодние военные учения в Великобритании. Провели эксперимент: солдаты могли использовать любую технику, в том числе и наших роботов.

РИХО ТЕРРАС: Солдатам дали полную свободу действий — берите эти штуки и используйте их так, как сочтёте нужным для выполнения задания. В результате они пришли к выводу, что роботы нужны, и они собираются их купить.

Компании Milrem Robotics удалось не только переманить бывшего скептика на свою сторону. В августе 2019 года стало известно, что предприятие находится в шаге от того, чтобы возглавить крупный оборонный проект европейского союза по развитию беспилотных роботов — MUGS. На кону — более 30 миллионов евро.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: MUGS — это проект оборонного фонда Европы, который реализуют в рамках программы по внедрению инноваций. Эстония взяла на себя роль координатора. В проекте помимо Эстонии участвуют Франция, Германия, Бельгия, Испания, Латвия и Финляндия.

РИХО ТЕРРАС: Таким образом будет разработан европейский стандарт для сухопутных беспилотных аппаратов. Для нас это — знак качества.

Выходит, бег наперегонки с американскими и европейскими оружейниками не был безнадёжным предприятием.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: В следующем году мы планируем перейти к серийному производству. Хотим выпускать по пять машин в месяц. Если оценить ценность компонентов аппарата в целом, 65 процентов обеспечивается эстонскими партнёрами.

РИХО ТЕРРАС: Сегодня на рынке мало таких машин. Их можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. Аппарат Milrem стал стандартом в этой сфере.

КУЛЬДАР ВЯАРСИ: С одной стороны, тот факт, что мы являемся эстонским предприятием, создаёт эмоциональную связь. С другой — думаю, наша работа ценна в том числе и для экономики Эстонии, и Эстонии в целом. Мы привносим новые технологии, создаём продукт с высокой добавочной стоимостью.

РИХО ТЕРРАС: Гордимся мы или нет — не важно, главное, что это результат, которого удалось добиться нашим людям.

Сегодня в компании Milrem Robotics работают более 100 профессионалов: инженеры, менеджеры и IT-специалисты. Несмотря на то что говорить об оглушительном мировом успехе пока ещё рано, эстонские выскочки уже пообещали показать в следующем году очередную новинку, которую пока что держат в тайне.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.